Yapay zeka etkisi: Google'ın sera gazı emisyonu 5 yılda yüzde 50 arttı

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Tam Boyutta Gör Google’ın son çevre raporuna göre şirketin sera gazı emisyonları adeta bir balon gibi arttı. Bu durum yapay zekaya verilen öncelik şartlarında iklim hedeflerine ulaşmanın ne kadar zor olacağını gösteriyor. Google, sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar yarı yarıya azaltmak isterken fiili durumda bunun tam tersine ulaşmış durumda.

Google'ın çevreye zararı yükseldi

Google, 2019 yılında belirlediği iklim hedeflerine göre 2030 yılına kadar gezegeni ısıtan sera gazı kirliliğini yarı yarıya azaltmayı amaçlıyordu. Ancak fiili duruma göre şirket, 2019 yılına göre sera gazı emisyonlarında yüzde 48 oranında artış yaşamış durumda. Google’ın geçen yıl ürettiği karbondioksit miktarı ise 14,3 milyon metrik ton olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 13’lük artış anlamına geliyor. Aynı zamanda bu miktar, 38 adet fosil yakıtlı elektrik santralinin bir yılda ürettiği CO2 miktarına eşit.

Google, yayınladığı raporunda "Bu sonuç öncelikle veri merkezi enerji tüketimindeki ve tedarik zinciri emisyonlarındaki artışlardan kaynaklanıyor" dedi. Firma aynı zamanda daha fazla yapay zeka entegrasyonu gerçekleştirdikçe artan enerji talepleri nedeniyle emisyonları azaltmanın zor olacağını söylüyor. Arama devi aynı zamanda veri merkezlerinin, yapay zeka iş yüklerinin bir sonucu olarak serin kalmak için eskisinden çok daha fazla su kullandığının altını çiziyor. Su tüketiminin önceki yıla göre 2023 yılında yüzde 17 arttığı belirtiliyor. Bu, 6,1 milyar litre suya denk geliyor. Bunu bağlama oturtmak için; İstanbul’un tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi 3,5 milyar litre.

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Google, veri merkezlerinin 2023 yılında küresel veri merkezi elektrik tüketiminin yüzde 10'unu oluşturduğunu tahmin ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, bugün dünyadaki veri merkezleri dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 1'ini kullanıyor. IEA, yapay zeka nedeniyle bunun 2026'da 10’a katlanarak 1.000 terawatt-saatte ulaşacağını, yani kabaca Japonya’nın elektrik tüketimi seviyesine çıkacağını söylüyor.

Yapay zeka veri merkezleri, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla enerji tüketimi yapıyor. Örneğin araştırmacılara göre tek bir ChatGPT sorgusu 2,9 watt-saat elektrik gerektirirken, bu rakam bir Google araması için 0,3 watt-saat. Veya yapay zeka kullanarak tek bir görüntü oluşturmak bir akıllı telefonu şarj etmeye eş değer enerji kullanıyor.

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