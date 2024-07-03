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    Yapay zeka etkisi: Google'ın sera gazı emisyonu 5 yılda yüzde 50 arttı

    Google, 2024 yılı çevre raporunu yayınladı. Rapor, yapay zekaya güç sağlamak için yoğun enerji tüketen veri merkezlerinin şirketin karbon nötr hedeflerini zora soktuğunu gösteriyor.
    Google'ın sera gazı emisyonu 5 yılda yüzde 50 arttı Tam Boyutta Gör
    Google’ın son çevre raporuna göre şirketin sera gazı emisyonları adeta bir balon gibi arttı. Bu durum yapay zekaya verilen öncelik şartlarında iklim hedeflerine ulaşmanın ne kadar zor olacağını gösteriyor. Google, sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar yarı yarıya azaltmak isterken fiili durumda bunun tam tersine ulaşmış durumda.

    Google'ın çevreye zararı yükseldi

    Google, 2019 yılında belirlediği iklim hedeflerine göre 2030 yılına kadar gezegeni ısıtan sera gazı kirliliğini yarı yarıya azaltmayı amaçlıyordu. Ancak fiili duruma göre şirket, 2019 yılına göre sera gazı emisyonlarında yüzde 48 oranında artış yaşamış durumda. Google’ın geçen yıl ürettiği karbondioksit miktarı ise 14,3 milyon metrik ton olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 13’lük artış anlamına geliyor. Aynı zamanda bu miktar, 38 adet fosil yakıtlı elektrik santralinin bir yılda ürettiği CO2 miktarına eşit.

    Google, yayınladığı raporunda "Bu sonuç öncelikle veri merkezi enerji tüketimindeki ve tedarik zinciri emisyonlarındaki artışlardan kaynaklanıyor" dedi. Firma aynı zamanda daha fazla yapay zeka entegrasyonu gerçekleştirdikçe artan enerji talepleri nedeniyle emisyonları azaltmanın zor olacağını söylüyor. Arama devi aynı zamanda veri merkezlerinin, yapay zeka iş yüklerinin bir sonucu olarak serin kalmak için eskisinden çok daha fazla su kullandığının altını çiziyor. Su tüketiminin önceki yıla göre 2023 yılında yüzde 17 arttığı belirtiliyor. Bu, 6,1 milyar litre suya denk geliyor. Bunu bağlama oturtmak için; İstanbul’un tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi 3,5 milyar litre.

    Google, veri merkezlerinin 2023 yılında küresel veri merkezi elektrik tüketiminin yüzde 10'unu oluşturduğunu tahmin ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, bugün dünyadaki veri merkezleri dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 1'ini kullanıyor. IEA, yapay zeka nedeniyle bunun 2026'da 10’a katlanarak 1.000 terawatt-saatte ulaşacağını, yani kabaca Japonya’nın elektrik tüketimi seviyesine çıkacağını söylüyor.

    Yapay zeka veri merkezleri, geleneksel veri merkezlerinden çok daha fazla enerji tüketimi yapıyor. Örneğin araştırmacılara göre tek bir ChatGPT sorgusu 2,9 watt-saat elektrik gerektirirken, bu rakam bir Google araması için 0,3 watt-saat. Veya yapay zeka kullanarak tek bir görüntü oluşturmak bir akıllı telefonu şarj etmeye eş değer enerji kullanıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/googles-greenhouse-gas-emissions-climbed-nearly-50-percent-in-five-years-due-to-ai-002646115.html https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/google-2024-environmental-report.pdf
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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