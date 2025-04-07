Galaxy S25 ve Pixel 9 serisi için Gemini Live özelliği ücretsiz olarak kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Google, Galaxy S25 ve Pixel 9 için yeni Gemini Live özelliklerini ücretsiz olarak kullanıma sundu. İlk olarak Mart ayındaki MWC 2025'te duyurulan özellik ile telefonun kamerası veya ekran kaydı aracılığıyla Google'ın yapay zeka aracı Gemini'ye etraftaki veya ekrandaki herhangi bir şeyle ilgili soru sormak mümkün hale geliyor.

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Gemini Live, sadece basit nesneler ve kişiler hakkında sorulara cevap vermiyor. Örneğin seçtiğiniz bir elbiseye hangi ayakkabının uygun olacağı, herhangi bir giysinin hangi malzemeden yapıldığı veya nasıl yıkanması gerektiği gibi çok farklı sorulara cevaplar verebiliyor.

Gemini Live, Pixel 9 ve Galaxy S25 serisi için ücretsiz olarak sunulsa da, diğer telefon sahiplerinin bu özelliklere erişebilmesi için aylık 720 TL'ye sunulan Google One AI Premium üyeliğine sahip olmak gerekiyor.

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Galaxy S25 ve Pixel 9 serisi için Gemini Live kullanıma sunuldu