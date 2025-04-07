Galaxy S25 ve Pixel 9 serisi için Gemini Live özelliği ücretsiz olarak kullanıma sunuldu

Gemini Live, sadece basit nesneler ve kişiler hakkında sorulara cevap vermiyor. Örneğin seçtiğiniz bir elbiseye hangi ayakkabının uygun olacağı, herhangi bir giysinin hangi malzemeden yapıldığı veya nasıl yıkanması gerektiği gibi çok farklı sorulara cevaplar verebiliyor.
Gemini Live, Pixel 9 ve Galaxy S25 serisi için ücretsiz olarak sunulsa da, diğer telefon sahiplerinin bu özelliklere erişebilmesi için aylık 720 TL'ye sunulan Google One AI Premium üyeliğine sahip olmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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