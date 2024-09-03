Google Pixel 9'da ekran sorunu: Otomatik parlaklığı ayarlayamıyor!

Pixel 9 Pro’nun pil ömrü memnun etse de otomatik parlaklık ayarı beklendiği gibi çalışmıyor; çoğu zaman ihtiyaç duyulanın çok altında kalıyor. Bunun nedeni Google tarafından açıklanmadı ancak kullanıcılar, eski cihazdaki uyarlanabilir parlaklık verilerinin yeni cihaza aktarılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Geçici çözüm olarak, uyarlanabilir parlaklığı sıfırlama öneriliyor.
Pixel 9 serisinde otomatik parlaklıkla ilgili sorunlar yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek uyarlanabilir parlaklık ayarını sıfırlayabilirsiniz:
- Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar’a gidin.
- Device Health Services araması yapın.
- Depolama ve önbelleğe dokunun.
- Depolamayı temizle seçeneğine dokunun.
- Uyarlanabilir parlaklığı sıfırla butonuna dokunun.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.