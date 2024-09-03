Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 Pro XL şikayetleri bitmiyor; kameradaki eğim ve kablosuz şarjda kesinti sorunun ardından otomatik parlaklık sorunu ortaya çıktı. Pixel 7 Pro’dan Pixel 9 Pro XL’e geçiş yapan bir kullanıcı, otomatik parlaklığın beklendiği gibi çalışmamasından şikayetçi. Telefonun ekranında aynı sorunu yaşayan başka kullanıcılar da var.

Google Pixel 9 Pro XL'de kamera ve kablosuz şarj sorunu! 6 gün önce eklendi

Pixel 9 Pro’nun pil ömrü memnun etse de otomatik parlaklık ayarı beklendiği gibi çalışmıyor; çoğu zaman ihtiyaç duyulanın çok altında kalıyor. Bunun nedeni Google tarafından açıklanmadı ancak kullanıcılar, eski cihazdaki uyarlanabilir parlaklık verilerinin yeni cihaza aktarılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Geçici çözüm olarak, uyarlanabilir parlaklığı sıfırlama öneriliyor.

Pixel 9 serisinde otomatik parlaklıkla ilgili sorunlar yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek uyarlanabilir parlaklık ayarını sıfırlayabilirsiniz:

Ayarlar - Uygulamalar - Tüm uygulamalar’a gidin. Device Health Services araması yapın. Depolama ve önbelleğe dokunun. Depolamayı temizle seçeneğine dokunun. Uyarlanabilir parlaklığı sıfırla butonuna dokunun.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Pixel 9'da ekran sorunu: Otomatik parlaklığı ayarlayamıyor