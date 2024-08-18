Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı: Beklentilerin altında

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modellerini tanıttı. Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G4 yonga seti karşımıza çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi, rakibi Qualcomm ve MediaTek'e karşı neler sunuyor. İlk kıyaslama sonuçları geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları çıktı

Kaçıranlar için Tensor G4, Samsung'un 4nm fabrikasyon süreci, Arm CPU ve GPU çekirdekleri tarafından destekleniyor. Öncelikli olarak AI, fotoğrafçılık ve güvenliğe odaklanan işlemci, 3,1 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X4 çekirdeği, 2,6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 1,95 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip.

Google, Pixel 9 etkinliği sırasında Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'un buhar odası ile donatıldığı ve bunun sonucunda daha iyi performans sunacağını belirtti. Bu yükseltme ise, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da yaşanan ısınma sorunlarına kıyasla şirketin bu yıl tanıttığı en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu.

Tam Boyutta Gör Ancak sentetik testler, serinin en büyük modeli olan Pixel 9 Pro XL'de bile aşırı ısınma sorunlarının çözülemediğini gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, Tensor G4'ün performans çekirdeklerinin 3,10 GHz'den 1,32 GHz'e, verimlilik çekirdeklerinin ise 1,92 GHz'den 0,57 GHz'e düştüğünü görüyoruz. Bu da %50'lik bir performans kaybı demek. Üstelik çok kısa bir sürede.

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Ayrıca Pixel 9 Pro XL AnTuTu’da 1.176.410 puan, Geekbench’te ise tek çekirdekte 1950, çok çekirdekte ise 4655 puan alıyor. Karşılaştırma olarak rakipleri Snapdragon 8 Gen 3'ün 2 milyon ve Geekbench'te sırasıyla 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım.Tabii ki Pixel 9 Pro XL'in test edildiği ortam sıcaklığı gibi ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak 1.100 dolarlık satış fiyatı düşünüldüğünde kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturabilir.

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Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı