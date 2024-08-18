Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı: Beklentilerin altında

Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları çıktı
Kaçıranlar için Tensor G4, Samsung'un 4nm fabrikasyon süreci, Arm CPU ve GPU çekirdekleri tarafından destekleniyor. Öncelikli olarak AI, fotoğrafçılık ve güvenliğe odaklanan işlemci, 3,1 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X4 çekirdeği, 2,6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 1,95 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip.
Google, Pixel 9 etkinliği sırasında Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'un buhar odası ile donatıldığı ve bunun sonucunda daha iyi performans sunacağını belirtti. Bu yükseltme ise, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da yaşanan ısınma sorunlarına kıyasla şirketin bu yıl tanıttığı en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu.
Ayrıca Pixel 9 Pro XL AnTuTu’da 1.176.410 puan, Geekbench’te ise tek çekirdekte 1950, çok çekirdekte ise 4655 puan alıyor. Karşılaştırma olarak rakipleri Snapdragon 8 Gen 3'ün 2 milyon ve Geekbench'te sırasıyla 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım.Tabii ki Pixel 9 Pro XL'in test edildiği ortam sıcaklığı gibi ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak 1.100 dolarlık satış fiyatı düşünüldüğünde kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.