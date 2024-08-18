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    Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı: Beklentilerin altında

    Yakın tarihli Google etkinliğinde Pixel 9 serisiyle tanıtılan Google Tensor G4 platformunun ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Google'ın yeni işlemcisi, performansının %50'sini kaybediyor.
    Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı Tam Boyutta Gör
     Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modellerini tanıttı. Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G4 yonga seti karşımıza çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi, rakibi Qualcomm ve MediaTek'e karşı neler sunuyor. İlk kıyaslama sonuçları geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları çıktı

    Kaçıranlar için Tensor G4, Samsung'un 4nm fabrikasyon süreci, Arm CPU ve GPU çekirdekleri tarafından destekleniyor. Öncelikli olarak AI, fotoğrafçılık ve güvenliğe odaklanan işlemci, 3,1 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X4 çekirdeği, 2,6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 1,95 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip.

    Google, Pixel 9 etkinliği sırasında Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'un buhar odası ile donatıldığı ve bunun sonucunda daha iyi performans sunacağını belirtti. Bu yükseltme ise, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da yaşanan ısınma sorunlarına kıyasla şirketin bu yıl tanıttığı en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu.

    Tensor G4 için ilk kıyaslama sonuçları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ancak sentetik testler, serinin en büyük modeli olan Pixel 9 Pro XL'de bile aşırı ısınma sorunlarının çözülemediğini gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, Tensor G4'ün performans çekirdeklerinin 3,10 GHz'den 1,32 GHz'e, verimlilik çekirdeklerinin ise 1,92 GHz'den 0,57 GHz'e düştüğünü görüyoruz. Bu da %50'lik bir performans kaybı demek. Üstelik çok kısa bir sürede.

    Ayrıca Pixel 9 Pro XL AnTuTu’da 1.176.410 puan, Geekbench’te ise tek çekirdekte 1950, çok çekirdekte ise 4655 puan alıyor. Karşılaştırma olarak rakipleri Snapdragon 8 Gen 3'ün 2 milyon ve Geekbench'te sırasıyla 2.233 ve 6.661 puana sahip olduğunu hatırlatalım.Tabii ki Pixel 9 Pro XL'in test edildiği ortam sıcaklığı gibi ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak 1.100 dolarlık satış fiyatı düşünüldüğünde kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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