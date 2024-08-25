Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor: Rakiplerine karşı ne durumda?

Pil ömrü önemli ölçüde arttı
Her iki akıllı telefonun da çalışma süresi rakiplerinin gerisinde olsa da, önceki nesil Pixel 8'e göre önemli iyileşme olduğu görülüyor. Üstelik telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri, OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi rakiplerinden daha düşük oldu.
Youtube'daki TechDroider kanalının yaptığı pil ve sıcaklık testine göre Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 10 saat 25 dakika pil ömrü elde etmeyi başardı. Bu değer, Pixel 8 Pro'nun 8 saat 39 dakikalık derecesine göre önemli bir gelişim olduğunu gösteriyor. Üstelik Pixel 9, test sırasında 40,9 derece sıcaklığa ulaşarak en az ısınan telefon olmayı başardı. Bu, Tensor G4 işlemcisinin G3'e göre çok daha iyi optimize edildiğini gösteriyor.
Galaxy S24 Ultra, pil tüketim testinde 50,4 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşan telefon oldu. Galaxy S24 Ultra'nın gelişmiş soğutma çözümü, telefonun yüksek sıcaklığa çıkmasına engel olamamış görünüyor. Buna rağmen Galaxy S24 Ultra, 10 saat 47 dakika çalışma süresiyle Pixel 9'un önüne geçmeyi başardı.
En yüksek pil ömrü sunan telefon ise, 11 saat 44 dakika ile iPhone 15 Pro Max oldu. Telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri 44,6 derece olarak kaydedildi. Aşağıdaki videoda bütün sonuçları görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.