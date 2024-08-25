Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor: Rakiplerine karşı ne durumda?

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Tam Boyutta Gör Google, yakında tanıttığı Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL'de pil kapasitelerini artırmanın yanında daha verimli Tensor G4 işlemcisini ekledi. Yapılan bir teste göre bu iyileştirmeler pil süresine olumlu etki etmiş görünüyor.

Pil ömrü önemli ölçüde arttı

Her iki akıllı telefonun da çalışma süresi rakiplerinin gerisinde olsa da, önceki nesil Pixel 8'e göre önemli iyileşme olduğu görülüyor. Üstelik telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri, OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi rakiplerinden daha düşük oldu.

Youtube'daki TechDroider kanalının yaptığı pil ve sıcaklık testine göre Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 10 saat 25 dakika pil ömrü elde etmeyi başardı. Bu değer, Pixel 8 Pro'nun 8 saat 39 dakikalık derecesine göre önemli bir gelişim olduğunu gösteriyor. Üstelik Pixel 9, test sırasında 40,9 derece sıcaklığa ulaşarak en az ısınan telefon olmayı başardı. Bu, Tensor G4 işlemcisinin G3'e göre çok daha iyi optimize edildiğini gösteriyor.

Pixel 9 ve iPhone 15 karşılaştırması 2 gün önce eklendi

Galaxy S24 Ultra, pil tüketim testinde 50,4 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşan telefon oldu. Galaxy S24 Ultra'nın gelişmiş soğutma çözümü, telefonun yüksek sıcaklığa çıkmasına engel olamamış görünüyor. Buna rağmen Galaxy S24 Ultra, 10 saat 47 dakika çalışma süresiyle Pixel 9'un önüne geçmeyi başardı.

En yüksek pil ömrü sunan telefon ise, 11 saat 44 dakika ile iPhone 15 Pro Max oldu. Telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri 44,6 derece olarak kaydedildi. Aşağıdaki videoda bütün sonuçları görebilirsiniz.

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Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor