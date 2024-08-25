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    Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor: Rakiplerine karşı ne durumda?

    Google, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL'de pil kapasitesini artırmanın yanında, daha verimli Tensor G4 işlemcisini ekledi. Peki bu değişiklikler pil ömrünü ve sıcaklık değerlerini nasıl etkiledi? 
    Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Google, yakında tanıttığı Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL'de pil kapasitelerini artırmanın yanında daha verimli Tensor G4 işlemcisini ekledi. Yapılan bir teste göre bu iyileştirmeler pil süresine olumlu etki etmiş görünüyor.

    Pil ömrü önemli ölçüde arttı

    Her iki akıllı telefonun da çalışma süresi rakiplerinin gerisinde olsa da, önceki nesil Pixel 8'e göre önemli iyileşme olduğu görülüyor. Üstelik telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri, OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi rakiplerinden daha düşük oldu. 

    Youtube'daki TechDroider kanalının yaptığı pil ve sıcaklık testine göre Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 10 saat 25 dakika pil ömrü elde etmeyi başardı. Bu değer, Pixel 8 Pro'nun 8 saat 39 dakikalık derecesine göre önemli bir gelişim olduğunu gösteriyor. Üstelik Pixel 9, test sırasında 40,9 derece sıcaklığa ulaşarak en az ısınan telefon olmayı başardı. Bu, Tensor G4 işlemcisinin G3'e göre çok daha iyi optimize edildiğini gösteriyor.

    Galaxy S24 Ultra, pil tüketim testinde 50,4 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşan telefon oldu. Galaxy S24 Ultra'nın gelişmiş soğutma çözümü, telefonun yüksek sıcaklığa çıkmasına engel olamamış görünüyor. Buna rağmen Galaxy S24 Ultra, 10 saat 47 dakika çalışma süresiyle Pixel 9'un önüne geçmeyi başardı.

    En yüksek pil ömrü sunan telefon ise, 11 saat 44 dakika ile  iPhone 15 Pro Max oldu. Telefonun ulaştığı maksimum sıcaklık değeri 44,6 derece olarak kaydedildi. Aşağıdaki videoda bütün sonuçları görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 23 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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