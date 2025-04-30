Google, bir uygulamanın daha fişini çekiyor! "Play Oyunlar" tarih oluyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android ekosisteminin uzun süredir parçası olan Play Oyunlar uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Play Store arayüzünde yapılan kod değişiklikleriyle birlikte doğrulandı. Uygulama artık, Play Store içerisine entegre olacak.

Google, Play Oyunlar uygulamasını devreden çıkarıyor

Play Store'da yapılan yeni bir kod değişikliğinde, oyuncu profilleri oluşturma ve diğer kullanıcıları takip etme gibi işlevlerin artık uygulamaya taşınacağı ortaya çıktı. Bu da Play Oyunlar uygulamasının yavaş yavaş rafa kalkacağın anlamına geliyor. Aslına bakacak olursak uygulamanın uzun süredir güncelleme almaması ve arayüzünde kayda değer bir değişiklik yapılmaması da bu ihtimali destekliyor.

Google'ın bu yaklaşımı aslında yeni değil. Daha önce Google Pay uygulaması, yerini Google Wallet'a bırakmıştı. Play Oyunlar'ın sunduğu "Başarım" gibi başı işlevlerin ise halihazırda Play Store'a taşındığını görüyoruz.

Öte yandan bu gelişme, yalnızca mobil cihazlardaki Play Oyunlar uygulamasını kapsıyor. Google'ın üç yılı aşkın süredir beta aşamasında olan ve Android oyunlarını Windows bilgisayarlarda oynamaya imkân tanıyan "Google Play Games for PC" hizmeti erişilebilir olmaya devam edecek.

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Hatta geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, bu platforma yeni oyunların ekleneceği belirtilmişti. Google ise, "Play Oyunlar" için henüz resmi bir açıklama paylaşmış değil. Ancak bunun kısa sürmeyeceğini söyleyelim.

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