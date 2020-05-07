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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği

    Google'ın iki aşamalı doğrulama için sunduğu Authenticator uygulaması, uzun zamandır beklenen güncellemeyle sonunda arayüzünü düzeltti ve çok istenen transfer özelliğini kazandı.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği
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    İki aşamalı doğrulama özelliklerini kullanmak için genelde bizlere yardımcı olan Authenticator, internet ihtiyacı olmadan oluşturduğu kodlar sayesinde güvenli oturum açmayı sağlıyor. Bu sistem sayesinde şifreniz bir şekilde çalınsa bile hesabınıza erişilmesi imkansız hâle geliyor. Bu tip uygulamaları sunan tabii ki sadece Google değil fakat bu haberimizde en popüler olanına gelen bir güncellemeyi konu alacağız.

    Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği
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    Android Police tarafından ilk olarak yayınlanan raporda ortaya çıktığı üzere versiyon 5.10'u yayınlamaya başlayan Google, Authenticator uygulamasına uzun zamandır gelmesi gereken görsel güncellemeyi getiriyor. Eski sürümde uzun ekranlara adapte olamayan uygulama siyah bir çubuk gösterirken yeni sürümde bu da çözülüyor. Üstteki ekran görüntülerinden açık ve karanlık modlarda eski ve yeni arayüzü kıyaslayabilirsiniz.

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    Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği
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    Görsel güncelleme ile birlikte kullanıcılardan çok fazla talep edilen bir özellik de uygulamaya eklendi. Google Authenticator uygulamasında şimdiye kadar farklı bir telefona geçmeniz gerektiğinde kompleks bir süreçle kullandığınız hizmetlerin web sitesine gidip iki aşamalı doğrulamayı kapatıp tekrar açmanız gerekiyordu. Uygulamanın güncellemesiyle birlikte artık direkt uygulama yardımıyla şifreleri transfer etmek mümkün hâle geldi. Özellik, üç nokta menüsünden kullanılabilir durumda.

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    Play Store üzerinden yavaş yavaş dağıtılan uygulama güncellemesi, tüm kullanıcılara yakın zamanda ulaşacaktır. Eğer şimdiye kadar hiç Google Authenticator uygulamasını kullanmadıysanız ya da duymadıysanız, hesaplarınızı güvence altına almak için iki aşamalı doğrulamayı bir yolla aktive etmenizi tavsiye ederiz. Çoğu platformda en popüler iki aşamalı doğrulama yöntemi, telefon numarasına gönderilen SMS içerisindeki kodu oturum açma sırasında girmek şeklinde. Bu yöntem de anlayacağınız üzere uygulamalar ile benzer şekilde çalışıyor. Tercih sizin.

    Google Authenticator Google Authenticator Google Authenticator Google Authenticator Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 1 hf. en beğenilen Mehmet177
    UbiSoft hesabımı bununla 2factor auth yapmıştım. Telefonum bir ara tamire gitti geldi. Uygulamayı yeniden yüklediğimde eski authlar geri gelmedi.

    Google auth gittiği için. Ubisofta giriş yapamadım. Ubi hesabımdan 2 factorü kapatmak istediğimde yine google authtan kod istedi.

    Bir türlü kapatamadım 2factor auth. Bunun gibi bir çok uygulamayı entegre ederseniz geri getirmek için çok uğraşırsınız.
    UbiSoft hesabımı bununla 2factor auth yapmıştım. Telefonum bir ara tamire gitti geldi. Uygulamayı yeniden yüklediğimde eski authlar geri gelmedi. Goog...
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    3 Yanıt Yanıtla +8
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. ti7800
    çoğu site iki faktörü açarken kurtarma kodu veriyor. onları bir yerde saklarsan hiç başın ağrımıyor.
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    eAkman (hic yok) 1 hf. ti7800
    Ayni seyleri ea games icin yasadim. O zamanlar ea baska alternatif de sunmuyordu. Bu yuzden hesabi kaybetmistim. Su aptal uygulamayi gorunce...
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu ti7800
    benim 400 liralık chain hesabım gitti o gün bu gündür iki kademeli koruma yapmam
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf. Mehmet177
    UbiSoft hesabımı bununla 2factor auth yapmıştım. Telefonum bir ara tamire gitti geldi. Uygulamayı yeniden yüklediğimde eski authlar geri gelmedi.

    Google auth gittiği için. Ubisofta giriş yapamadım. Ubi hesabımdan 2 factorü kapatmak istediğimde yine google authtan kod istedi.

    Bir türlü kapatamadım 2factor auth. Bunun gibi bir çok uygulamayı entegre ederseniz geri getirmek için çok uğraşırsınız.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf.
    neredeyse nuh nebiden bu tarafa bu hizmeti (hesap transferi) zaten sunan Microsoft Authenticator'a geçeli ve alışalı yüzyıllar olduktan sonra boşa kürek çekmişler. ve halen daha Microsoft Authenticator'da olan yedekleme/geri yükleme özelliği mevcut değil, bu kafayla daha çok giderler. MEH
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    tanerss (Taner Özsoy) 1 hf.
    Bunun yerine Authy kullanın.
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    MaRQuE (Doğan ) 1 hf.
    Bu yöntemi sadece e-devlet te kullanıyorum. Onun da Kendi uygulaması var ama yedek alma yok. Qr kodun ekran görüntüsünü aldım. Winrar ile sifreledim. Telefona format attigimda oradan çıkartıp tekrar okutuyorum.



    Keşke 3.parti auth uygulama desteği gelse edevlete.
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    zaferözkulluk 1 hf. yeni yorumcu
    iki faktorlu kod filan verir her halde yoksa telefon kaybolursa sıkıntı olur
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    DH Misafiri 1 hf.
    Telefon bozulursa ne oluyor?
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    Vega 1 hf.
    @ti7800


    Gizli anahtarları yedekleyen bir uygulama kullanmanız lazımdı. Mesela Authy gibi. Şu an en iyisi Authy.

    authy.com/...
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    buluterdemir 1 hf. yeni yorumcu
    SMS auth en iyisi bence
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    ugurcansayan (U*** S***) 1 hf.
    Bunun yerine Microsoft Authenticator uygulamasını tavsiye ederim; kodlarınızı e-posta hesabınıza yedekleme, SMS onayı, parmak izi ve PIN koruması özellikleri de var.
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Aman uzak durun. SMS auth en sağlıklısı.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf. ti7800
    değil mi ya, anadolunun ücra yerlerindeki GSM operatörü abone merkezlerinde çalışanlar vasıtasıyla hattınıza yedek sim çıkarıp kolayca Bypass ederek Authenticator ile koruma altına aldığınız bicümle hesabınıza (özellikle coin hesaplarıyla ilgili olanlar) kolayca çöksünler.
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