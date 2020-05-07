Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği

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İki aşamalı doğrulama özelliklerini kullanmak için genelde bizlere yardımcı olan Authenticator, internet ihtiyacı olmadan oluşturduğu kodlar sayesinde güvenli oturum açmayı sağlıyor. Bu sistem sayesinde şifreniz bir şekilde çalınsa bile hesabınıza erişilmesi imkansız hâle geliyor. Bu tip uygulamaları sunan tabii ki sadece Google değil fakat bu haberimizde en popüler olanına gelen bir güncellemeyi konu alacağız.

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Android Police tarafından ilk olarak yayınlanan raporda ortaya çıktığı üzere versiyon 5.10'u yayınlamaya başlayan Google, Authenticator uygulamasına uzun zamandır gelmesi gereken görsel güncellemeyi getiriyor. Eski sürümde uzun ekranlara adapte olamayan uygulama siyah bir çubuk gösterirken yeni sürümde bu da çözülüyor. Üstteki ekran görüntülerinden açık ve karanlık modlarda eski ve yeni arayüzü kıyaslayabilirsiniz.

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Görsel güncelleme ile birlikte kullanıcılardan çok fazla talep edilen bir özellik de uygulamaya eklendi. Google Authenticator uygulamasında şimdiye kadar farklı bir telefona geçmeniz gerektiğinde kompleks bir süreçle kullandığınız hizmetlerin web sitesine gidip iki aşamalı doğrulamayı kapatıp tekrar açmanız gerekiyordu. Uygulamanın güncellemesiyle birlikte artık direkt uygulama yardımıyla şifreleri transfer etmek mümkün hâle geldi. Özellik, üç nokta menüsünden kullanılabilir durumda.

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Play Store üzerinden yavaş yavaş dağıtılan uygulama güncellemesi, tüm kullanıcılara yakın zamanda ulaşacaktır. Eğer şimdiye kadar hiç Google Authenticator uygulamasını kullanmadıysanız ya da duymadıysanız, hesaplarınızı güvence altına almak için iki aşamalı doğrulamayı bir yolla aktive etmenizi tavsiye ederiz. Çoğu platformda en popüler iki aşamalı doğrulama yöntemi, telefon numarasına gönderilen SMS içerisindeki kodu oturum açma sırasında girmek şeklinde. Bu yöntem de anlayacağınız üzere uygulamalar ile benzer şekilde çalışıyor. Tercih sizin.

Google Authenticator Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

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