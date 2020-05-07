AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi

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İşlemci tarafında baştan tasarladığı Zen mimarisi ile iyi bir istikrar yakalayan AMD, grafik birimi tarafında da Vega ile tökezlemesine rağmen 7nm sürecindeki Navi ile yine Nvidia’nın korkulu rüyası olmayı başardı.

Yavaş davrandı

Navi grafik birimi için TSMC’nin 7nm EUV sürecini kullanan AMD iyi bir verimlilik yakalamış durumda. Nvidia ise mevcut 12nm Turing mimarisi için TSMC ile devam ediyor. Yani 7nm üretiminde AMD bant konusunda sıkıntı yaşamıyor.

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Nvidia’nın son günlerdeki açıklaması ise sürpriz olmuştu. 7Nm Ampere mimarisi için Samsung ile anlaştığı bilinen Nvidia’nın TSMC ile de 7nm EUV üretimi yapacak olması kafaları karıştırmıştı. Sonrasında Nvidia’nın asıl üretimi TSMC’ye yaptırmak istediği, Samsung tarafına da alt seviyedeki grafik birimlerini bırakacağı açıklandı.

Sektör kaynaklarına dayandırılan yeni bilgiler aslında Nvidia’nın rakibini küçümsediği için bazı konularda geç kaldığı ve TSMC hamlesinin de bunun sonucunda kararlaştırıldığını gösteriyor.

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Kaynaklara göre Nvidia; AMD’nin TSMC ile yaptığı 7nm EUV ortaklığından gelen kazanımları ön göremedi ve ileri üretim süreçlerine geçişte yavaş kaldı. AMD’nin giderek büyüyen pazar payının önüne geçmek için ise tekrar TSMC’nin kapısını çaldı ancak bu kez karşısına kapasite sorunu çıktı zira Apple, Qualcomm, Huawei, MediaTek gibi pek çok firma zaten daha önceden belirli bir üretim kapasitesini kapatmıştı. Bu bakımdan Nvidia sonraki 5nm süreci için de TSMC ile anlaşma yolunu seçti.

Kaynaklar Nvidia’nın Samsung ortaklığını öne sürerek TSMC’yi fiyatları düşürmeye zorladığını da ifade ediliyor. Zira TSMC hali hazırda 7nm EUV konusunda daha önde ve bu bakımdan fiyatları yukarıda tutuyor. Samsung da 7nm EUV sürecinin başarılı olduğunu ifade ediyor ancak fiyat konusunda rekabetçi davranarak TSMC’den müşteri kapmaya çalışıyor. Bu bakımdan TSMC’nin fiyat düşürmeye yaşanmadığı belirtiliyor.

AMD kaplumbağa ve tavşan hikayesindeki gibi yavaş ancak istikrarlı bir şekilde stratejisini uyguladı. Hali hazırda oyuncu pazarının yanında pek çok veri merkezi ve süper bilgisayar sisteminde yerini aldı. Nvidia ise yıl sonuna doğru piyasaya süreceği 7nm Ampere mimarisi ile kaptırdığı pazar payını geri almayı planlıyor.

https://www.techpowerup.com/266703/nvidia-underestimated-amds-efficiency-gains-from-tapping-into-tsmc-7nm-report

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