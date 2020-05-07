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    AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi

    AMD’nin TSMC 7nm EUV sürecini kullanarak elde ettiği kazanımları göremeyen Nvidia son bir hamleyle kısıtlı da olsa TSMC’den 7nm EUV bantları almayı başardı.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi
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    İşlemci tarafında baştan tasarladığı Zen mimarisi ile iyi bir istikrar yakalayan AMD, grafik birimi tarafında da Vega ile tökezlemesine rağmen 7nm sürecindeki Navi ile yine Nvidia’nın korkulu rüyası olmayı başardı.

    Yavaş davrandı

    Navi grafik birimi için TSMC’nin 7nm EUV sürecini kullanan AMD iyi bir verimlilik yakalamış durumda. Nvidia ise mevcut 12nm Turing mimarisi için TSMC ile devam ediyor. Yani 7nm üretiminde AMD bant konusunda sıkıntı yaşamıyor.

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    Nvidia’nın son günlerdeki açıklaması ise sürpriz olmuştu. 7Nm Ampere mimarisi için Samsung ile anlaştığı bilinen Nvidia’nın TSMC ile de 7nm EUV üretimi yapacak olması kafaları karıştırmıştı. Sonrasında Nvidia’nın asıl üretimi TSMC’ye yaptırmak istediği, Samsung tarafına da alt seviyedeki grafik birimlerini bırakacağı açıklandı.

    Sektör kaynaklarına dayandırılan yeni bilgiler aslında Nvidia’nın rakibini küçümsediği için bazı konularda geç kaldığı ve TSMC hamlesinin de bunun sonucunda kararlaştırıldığını gösteriyor.

    AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi
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    Kaynaklara göre Nvidia; AMD’nin TSMC ile yaptığı 7nm EUV ortaklığından gelen kazanımları ön göremedi ve ileri üretim süreçlerine geçişte yavaş kaldı. AMD’nin giderek büyüyen pazar payının önüne geçmek için ise tekrar TSMC’nin kapısını çaldı ancak bu kez karşısına kapasite sorunu çıktı zira Apple, Qualcomm, Huawei, MediaTek gibi pek çok firma zaten daha önceden belirli bir üretim kapasitesini kapatmıştı. Bu bakımdan Nvidia sonraki 5nm süreci için de TSMC ile anlaşma yolunu seçti.

    Kaynaklar Nvidia’nın Samsung ortaklığını öne sürerek TSMC’yi fiyatları düşürmeye zorladığını da ifade ediliyor. Zira TSMC hali hazırda 7nm EUV konusunda daha önde ve bu bakımdan fiyatları yukarıda tutuyor. Samsung da 7nm EUV sürecinin başarılı olduğunu ifade ediyor ancak fiyat konusunda rekabetçi davranarak TSMC’den müşteri kapmaya çalışıyor. Bu bakımdan TSMC’nin fiyat düşürmeye yaşanmadığı belirtiliyor.

    AMD kaplumbağa ve tavşan hikayesindeki gibi yavaş ancak istikrarlı bir şekilde stratejisini uyguladı. Hali hazırda oyuncu pazarının yanında pek çok veri merkezi ve süper bilgisayar sisteminde yerini aldı. Nvidia ise yıl sonuna doğru piyasaya süreceği 7nm Ampere mimarisi ile kaptırdığı pazar payını geri almayı planlıyor.



    https://www.techpowerup.com/266703/nvidia-underestimated-amds-efficiency-gains-from-tapping-into-tsmc-7nm-report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. en beğenilen Whitebeard.
    "Intel'in elinde 10 yıllık teknoloji var" diyenlerin Nvidia şubesi.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Nvidia argeye çok para döküyor diye biliyorum. Adamlar amd radeon’un iki sene önünde. İntel gibi aynısının laciverdini satmıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Nvidia intel gibi gevşek bir firma değil, AMD üstüne koyamazken her sene üstüne koymaya devam etti. Ayrıca fanboy falan olsam imzadaki canavarı almaz gider 1070 alırdım aynı paraya.
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf. Whitebeard.
    Hocam ne olacağı hiç belli olmaz, aynı şey Intel Amd rekabetinde de söyleniyordu, ryzen işlemciler bi geldi rüzgarın yönü değişti. Şu an AMD nin yönetim kadrosu şüphesiz Intel inkinden daha ciddi bir profil çiziyor.
    Hocam ne olacağı hiç belli olmaz, aynı şey Intel Amd rekabetinde de söyleniyordu, ryzen işlemciler bi geldi rüzgarın yönü değişti. Şu an AMD nin yönetim kadros...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    furkant1 (Furkan Tokac) 1 hf. TheStarBox
    Ekran kartlarında işlemcilerdeki gibi değil durum, ekran kartı kendi içinde ayrı bir bilgisayar gibi, ondan dolayı biraz zor lakin imkansız değil tabi. AMD'nin burada üzerine koyarak geliştirdiği teknolojisini silbaştan yeni bir proje olarak ele alması gerekiyor, ekran kartının yapısından dolayı da işlemcidekinden daha zor oluyor bunu yapmak.



    Umarım iyi bir iş ortaya koyabilirler, hatta daha farklı üreticiler de görürüz piyasada.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Merak etmeyin AMD fanboyları yakında Nvidia sizi kudurtacak. Ampere, AMD'yi silmeye geliyor.
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    teknoert (tekno ert) 6 gün
    Ryzen 5 3600 nasıl bir işlemci ise 2080 Süper gibi bir kartla darboğaz olmadan çalışıyor. 400-500 TL daha pahalı i5 9500 %20-25 seviyesinde darboğaz yapıyor.
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    vc1903 6 gün
    Rekabet iyidir bize yarar. Parti tutar gibi bakmamak lazım olaya.
    Bütçeme uygun en iyi performansı nasıl alırım benim için önemli olan o.
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    teknoert (tekno ert) 6 gün
    Amd 2017'de zen mimarisi ile bir başarı yakaladı masaüstünde sektörü domine ediyor.



    Konsollar da amd' bin elinde Zaten. Sıkıntı yok. Ki APU sistemler sayesindedir buda.



    Mobil pazarda işler halen intel'in ve Nvidia'nin elinde. 4000 serisi ryzenleri pazar sunarken uygun fiyatlarla çıkmayı unutmaması lazım ama gel gör ki öyle olmuyor. [>:]



    Rekabetçi uygun fiyatlı güçlü dizüstülerde bir çok kişi için önemli ve gerekli. Amd bugün bu günlere geldiyse intelden çok ciddi derecede daha uyguna işlemci sattığı içindir. Bunu unutmaması lazım.

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    ClaymoreCountry (Walter White) 1 hf.
    Nvidia ya keriz gibi para bayılanlar,amd nin daha performanslı kartlarını alıp kullananları görünce fıttırıyorlar çıldırıyorlar adeta



    5700 e orta seviye diyen adam var kart 2070 ile kapışıyor, ayrıca fp oranına bakınca AMD Nvidia nın üstüne toprak atıyor.
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    ertugrul_121 1 hf.
    nvidia güzel bir günceleme getirirse tüm monitörlerde g-g-sync aktif ederse birde eski gtx 900 serileri hızlandırma yaparsa amd tokatlar
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    magicrea (Baki Hürüm) 1 hf. ertugrul_121
    eski seriler asla hızlanmayacak. hatta yavaşlayacak. donanım kullandıkça yıpranır. yazılım yükseldikçe donanımı zorlar.

    ve eskiyi hızlandırmak yeni ürün satamayacağın anlamına gelir. nvidia gibi paracı bir firma asla buna yaklaşmaz.

    ve amd nin tokatlanması: inşallah tokatlar ve sen de daha pahalı nvidia alırsın.
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    mamad 1 hf.
    Ahahaha habere gel.



    Abicim kaynağı da yazın da oraya gülelim. Ya da hangi kısım sizin yorumunuz hangi kısım alıntı, bilelim de ona göre gülelim.



    Haberin yarısı yalan, diğer yarısı saçmalık.



    Şeyi hatırlıyorum, Nvidia en son 2014'te maxwell'leri çıkaracağı zaman dh o haberi yapacağına nvidia'ya giydiren bir düşünce yazısı paylaşmıştı. Muhtemelen ürün göndermiyorlar diye öyle bir işe girişmişlerdi. Şimdi de bir benzerini görüyorum sanki. Hiçbir dayanak olmadan sırf sallama haber. Çok güzel.
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    DH Misafiri 1 hf.
    RX 5700XT yeni DX12 oyunlarında Rtx 2080 ile kapışıyor. Çıplak gözle ayırt edilemeyen 3-5 fps için fahiş fiyatlı Nvidia alanın aklından şüphe ederim. Metro'da da pek fark yok.. <br /> <a target="_blank" href="https://www.guru3d.com/articles_pages/asrock_radeon_rx_5700_xt_taichi_oc_review,14.html"class="lnk" title="https://www.guru3d.com/articles_pages/asrock_radeon_rx_5700_xt_taichi_oc_review,14.html">guru3d.com/...</a>
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    DH Misafiri 1 hf.
    amd 5700xt nin fiyatı ? 2,122.7 <br />nvidia 2080ti nin fiyatı ? 6,314.8<br /><br />fiyat performans oranını hesaplarsan amd 5700XT DAHA PERFORMANSLI arkadaşım
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    bullx 1 hf. DH Misafiri
    5700xt 2070 dengi, superlede duruma göre kapışıyor.


    2080ti ile 5700xt rakip bile değil.


    şu misafir hesabını kaldırın artık ya..
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. DH Misafiri
    5700XT Cyberpunk 2077'de daha iyi fark yer herhalde, ileride oyunlarda DLSS desteği artarsa AMD'nin durumunu düşünemiyorum.

    guru3d.com/...
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    B-2 Spirit 1 hf.
    orta seviyede doğru dürüst kartı yok amd'nin ya 5600 var ya da 5700 onların fiyatı ise malum. mecbur 1660S alacağız
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