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    Anlık Bildirim

    Google bile çalışanlarını AI sohbet botu kullanımı konusunda uyarıyor!

    Google, yeni yapay zeka modeli Bard'ın tanıtımından sonra yapay zeka konusuna iyice odaklandı. Ancak şirket kendi çalışanlarını bile AI sohbet robotu kullanımı konusunda uyarıyor, işte nedeni:
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    Google bile çalışanlarını AI chatbot kullanımı konusunda uyarıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Bard'ın lansmanından sonra yapay zekaya iyice odaklanmış durumda. Şimdi ise şirket, çalışanlarını yapay zeka botlarıyla, hatta kendi botlarıyla bile sohbetleri konusunda dikkat etmelerini tavsiye ediyor.

    ChatGPT, Google Bard ve Bing Chat gibi bir yapay zeka sohbet botuna söylediğiniz her şey onu eğitmek için kullanılabilir. Çünkü bu botlar sürekli gelişimde olan büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanmakta. Bu yapay zeka sohbet botlarının arkasındaki şirketler, çalışanlarının sohbet verilerini de depolar.

    Kullanım bilgileri toplanıyor

    Google Bard, şirketin SSS'lerinde şöyle diyor: "Bard ile etkileşime geçtiğinizde Google konuşmalarınızı, konumunuzu, geri bildirimlerinizi ve kullanım bilgilerinizi toplar. Bu veriler Google ürünlerini, hizmetlerini ve makine öğrenimi teknolojilerini sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olur."

    OpenAI, sitesinde yapay zeka eğitmenlerinin de sistemlerini geliştirmeye yardımcı olmak için ChatGPT konuşmalarını incelediğini söylüyor ve "Sistemlerimizi geliştirmek ve içeriğin politikalarımıza ve güvenlik gereksinimlerimize uygun olduğundan emin olmak için konuşmaları inceliyoruz." diyor.

    Kaynakça https://www.zdnet.com/article/even-google-is-warning-its-employees-about-ai-chatbot-use/ https://futurism.com/the-byte/google-warns-employees-ai
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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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