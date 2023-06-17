Google bile çalışanlarını AI sohbet botu kullanımı konusunda uyarıyor!

ChatGPT, Google Bard ve Bing Chat gibi bir yapay zeka sohbet botuna söylediğiniz her şey onu eğitmek için kullanılabilir. Çünkü bu botlar sürekli gelişimde olan büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanmakta. Bu yapay zeka sohbet botlarının arkasındaki şirketler, çalışanlarının sohbet verilerini de depolar.
Kullanım bilgileri toplanıyor
Google Bard, şirketin SSS'lerinde şöyle diyor: "Bard ile etkileşime geçtiğinizde Google konuşmalarınızı, konumunuzu, geri bildirimlerinizi ve kullanım bilgilerinizi toplar. Bu veriler Google ürünlerini, hizmetlerini ve makine öğrenimi teknolojilerini sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olur."
OpenAI, sitesinde yapay zeka eğitmenlerinin de sistemlerini geliştirmeye yardımcı olmak için ChatGPT konuşmalarını incelediğini söylüyor ve "Sistemlerimizi geliştirmek ve içeriğin politikalarımıza ve güvenlik gereksinimlerimize uygun olduğundan emin olmak için konuşmaları inceliyoruz." diyor.Kaynakça https://www.zdnet.com/article/even-google-is-warning-its-employees-about-ai-chatbot-use/ https://futurism.com/the-byte/google-warns-employees-ai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi