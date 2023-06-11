Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor: Imagen Editor AI

Yapay zekanın gücünden yararlanan Google Imagen Editor AI aracı, görüntü düzenlemede devrim yaratıyor. Kullanıcılar, gelişmiş algoritmalar ve derin öğrenme modellerinden yararlanarak görsel kreasyonları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol elde ediyor. Bu araç, eksik parçaları doldurmalarını veya bir görüntüdeki öğeleri tamamen dönüştürmelerini sağlayarak sonsuz yaratıcı olanaklar sunuyor.
Bir ördeği ata dönüştürmek
Geyik boynuzlarının ağaçlarla değiştirilmesi
Görüntülere yaratıcı unsurlar ekleme
Google şu anda Imagen Editor aracını güvenlik açıkları ve potansiyel kötüye kullanım nedeniyle gizli tutsa da, aracın gelecekte kullanıcılara açık hale getirilmesi bekleniyor.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi