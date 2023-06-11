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    Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor: Imagen Editor AI

    Google geçtiğimiz günlerde yeni yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı Imagen Editor AI'ı tanıttı. Yetenekleri ile hayran bırakan bu yeni araca yakından bakalım.
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    Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor!
    Google kısa bir süre önce, kullanıcıların bir fotoğrafın eksik bölümlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına veya belirli alanları tercihlerine göre değiştirmelerine olanak tanıyan Google Imagen Editor AI aracını tanıttı. Bu yenilikçi araç, bir ördeği ata dönüştürerek, geyik boynuzlarını ağaçlarla değiştirerek ve mavi bir oyun kulaklığı takan bir köpek ve bir roket gibi görüntülere yaratıcı öğeler ekleyerek yeteneğini gösterdi.

    Yapay zekanın gücünden yararlanan Google Imagen Editor AI aracı, görüntü düzenlemede devrim yaratıyor. Kullanıcılar, gelişmiş algoritmalar ve derin öğrenme modellerinden yararlanarak görsel kreasyonları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol elde ediyor. Bu araç, eksik parçaları doldurmalarını veya bir görüntüdeki öğeleri tamamen dönüştürmelerini sağlayarak sonsuz yaratıcı olanaklar sunuyor.

    Bir ördeği ata dönüştürmek

    Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor! Tam Boyutta Gör
    Google Imagen Editor AI'ın yeteneklerini vurgulayan etkileyici bir örnek, bir ördeğin ata dönüştürülmesini içeriyor. Bu özellik, kullanıcıların tüm görüntüyü yeniden çizmesine ve konuyu etkili bir şekilde dönüştürmesine olanak tanımakta. Bu işlevsellik, farklı konseptler denemek veya görüntüleri yeniden hayal etmek isteyen sanatçılar ve tasarımcılar için değerli olabilir.

    Geyik boynuzlarının ağaçlarla değiştirilmesi

    Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor! Tam Boyutta Gör
    Bir başka gösterimde, aracın geyik boynuzlarını ağaçlarla değiştirme becerisi sergileniyor. Kullanıcılar bir görüntüdeki belirli unsurları kendi vizyonlarıyla uyumlu hale getirmek için zahmetsizce değiştirebiliyor. Bu güçlü işlevsellik, yaratıcı özgürlük sağlayarak kullanıcıların benzersiz görsel konseptleri keşfetmelerine ve kompozisyonlarına yeni bir soluk getirmelerine olanak tanımakta.

    Görüntülere yaratıcı unsurlar ekleme

    Google'ın yeni yapay zeka aracı harikalar yaratıyor! Tam Boyutta Gör
    Google Imagen Editor AI, kullanıcıların yaratıcı öğeler ekleyerek görsellerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Örneğin, bir köpeğe mavi bir oyun kulaklığı, bir roket ve kırmızı bir kıyafet ekleyerek görünümünü tamamen değiştirebiliyorlar. Bu özellik yalnızca sanatsal ifade için eğlenceli bir araç olarak değil, aynı zamanda dijital içerik oluşturma ve görsel hikaye anlatımı olanaklarını genişletme aracı olarak da hizmet etmekte.

    Google şu anda Imagen Editor aracını güvenlik açıkları ve potansiyel kötüye kullanım nedeniyle gizli tutsa da, aracın gelecekte kullanıcılara açık hale getirilmesi bekleniyor.

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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