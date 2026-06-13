iPhone için duvar kağıdı aramaya son: iOS 27'de yeni AI özelliği

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Tam Boyutta Gör iOS 27 ile birlikte gelen yeni duvar kağıtlarının yanı sıra, Apple artık kullanıcılara iPhone ekranı için mükemmel boyutta benzersiz yapay zeka destekli duvar kağıtları oluşturma olanağı sunuyor.

Image Playground’a iOS 27 ile gerçekçi AI görselleri geliyor 2 gün önce eklendi

Bu özellik, Apple'ın güncellenmiş Image Playground deneyiminin bir parçası olarak geliyor ve artık daha gelişmiş görüntü oluşturma araçları ve daha fazla yaratıcı esneklik sunuyor. Image Playground bağımsız bir uygulama olarak kullanılabilir olmaya devam ederken, iOS 27 duvar kağıdı oluşturma özelliği ekliyor.

iOS 27'de yapay zeka ile iPhone duvar kağıdı nasıl yapılır?

iOS 27 beta sürümünü yükledikten sonra, doğrudan kilit ekranı seçicisinden duvar kağıdı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ardından, yeni oluşturduğunuz duvar kağıdını uygulayabilirsiniz. iOS 27’de yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturmak için şu adımları izleyin 👇🏻

iPhone’da Ayarlar'ı açın Duvar Kağıdı'na dokunun Yeni Duvar Kağıdı Ekle'yi seçin Alternatif olarak, Kilit Ekranına uzun basın ve + düğmesine dokunun Duvar kağıdı galerisinde, üst satırdan Image Playground'u seçin Nasıl bir duvar kağıdı istiyorsanız, açıklayıcı bir metn girin Görüntünün oluşturulmasını bekleyin, ardından duvar kağıdınız olarak ayarlayın

Apple ayrıca, duvar kağıdı galerisine yapay zeka tarafından oluşturulmuş duvar kağıdı önerileri de ekledi. Bu önerilerin çoğu, mevcut fotoğraflarınıza dayanıyor ve duvar kağıdı olarak iyi çalışan sanatsal stillere dönüştürülüyor. Her yapay zeka tarafından oluşturulan görüntü, Apple'ın yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulduğunu açıkça gösteren Image Playground simgesini içeriyor.

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iOS 27'de yapay zeka ile iPhone duvar kağıdı nasıl yapılır?

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