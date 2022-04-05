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    Google, ofise dönecek çalışanlara elektrikli scooter verecek

    İki yılı geçen pandeminin ardından firmalar, çalışanların ofise dönmesi için hazırlıklar yapıyor. Bu hafta ofise dönmesi beklenen Google çalışanları, scooter ile ofise daha kolay gidip gelebilecekler.
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    Google, çalışanlarına elektrikli scooter hizmeti sağlayacak
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    Covid-19 pandemisi ile birçok teknoloji devi uzaktan çalışma metoduna yönelmişti. Çalışanların büyük çoğunluğunun işine gelen bu olay, çok rahat bir çalışma ortamına ve ardından büyük tartışmalar sebep oldu. Apple ve Google gibi firmalar, uzun süredir çalışanlarını ofise geri getirmek için uğraşıyordu ancak gerçek anlamda karar verilememişti. Ancak bu hafta Google, çalışanlarını ofise bekliyor.

    Google, çalışanlarına elektrikli scooter hizmeti sağlayacak

    Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde ofislerini tekrar açacak olan Google, çalışanların ofise daha rahat gidip gelebilmeleri için elektrikli scooter hizmeti sağlayacak. Google, bu program için elektrikli scooter üreticisi Unagi ile ortaklığa varmış. Unagi, tek seferlik satış dışında aylık 49 dolara scooter aboneliği de sunuyor. ABD’deki çoğu Google çalışanının yararlanabileceği program ile Google, $990 dolarlık scootların aylık abonelik ücretini ödeyecek. Unagi Model One, saatte 30 kilometreye ulaşabiliyor ve yaklaşık 25km bir menzili var.

    Unagi CEO’su David Hyman, çalışanların evden çalışmaya çok alıştığını bu nedenle firmaların ofise dönmeyi en rahat ve kolay şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Özellikle ABD’de tartışma konusu olan uzaktan çalışma/ofisten çalışma meselesi, Google’ın da uğraştığı meselelerden biri. Pandemi sürecinde yapılarını büyütmeye milyarlarca dolar harcayan Google, çalışanları tekrar ofiste görmek için de ekstra ikramiyelere yer vermeye devam ediyor. Unagi, Google dışında birçok firma ile de benzer projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Bakalım pandeminin sonlarına yaklaşırken büyük firmalar, çalışanlarını nasıl ofise döndürebilecek.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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