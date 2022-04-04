Samsung da “kendin onar” programını başlatıyor

Tüketicilerin, kendi cihazlarını onarma hakkı olduğunu savunan akımlar sonucunda Apple, geçtiğimiz aylarda “kendin onar” programını duyurmuştu. Samsung da benzer bir strateji ile kendin onar programını başlatıyor.

Apple "kendin onar" programını başlatıyor 4 ay önce eklendi

Samsung ve iFixit ortaklık kuruyor

Samsung, iFixit yardımı ile yeni bir program başlatıyor. Galaxy müşterilerinin kendi cihazlarını onarmak için parçalara, araçlara ve kılavuzlara erişmesini sağlayacak yeni bir “kendin onar” programı, yakında kullanıcılara açılacak. Programın, sektör lideri iFixit ile geliştirilmesi ise oldukça güzel bir haber olmuş. Program, başlangıçta Galaxy S20 serisi, S21 serisi ve Galaxy Tab S7 Plus için sunulacak.

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The Verge ile konuşan iFixit CEO’su Kyle Wiens; üreticilerin, tüketicilerin onarım hakkını benimseye başladıklarını belirtti. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcılara anlaşılması kolay görsel yönergeler ve araçlar sunulacak. Wiens, Galaxy S20 serisi için kılavuzların hazır olduğunu ve iFixit takımının Galaxy S21 serisi ve Galaxy Tab S7 Plus için kılavuz hazırladığını bildirdi.

Program başlangıçta ekran, şarj portu ve arka cam için parçalar sunacak. Ancak The Verge’e konuşan Samsung, programın önümüzdeki süreçlerde daha fazla cihaz için daha fazla parça sunacağını belirtti. Samsung’un “kendin onar” programı, şirketin son yıllarda önem verdiği sürdürülebilirlik konseptine yeni bir fayda sağlıyor. Samsung’un yeni onarım programı, bu yaz ABD’de kullanıcılara sunulacak. Bakalım Samsung’un programı nasıl ilerleyecek ve hangi ülkelerde halka açılacak.

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