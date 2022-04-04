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    Anlık Bildirim

    Samsung da “kendin onar” programını başlatıyor

    Geçtiğimiz aylarda Apple, kendin onar programını duyurmuştu. Görünüşe göre bu, sektördeki diğer markaları da etkilemeye başlamış. Samsung, iFixit ile beraber “kendin onar” programını duyurdu.
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    Kendi Galaxy cihazınızı onarabileceksiniz

    Tüketicilerin, kendi cihazlarını onarma hakkı olduğunu savunan akımlar sonucunda Apple, geçtiğimiz aylarda “kendin onar” programını duyurmuştu. Samsung da benzer bir strateji ile kendin onar programını başlatıyor.

    Samsung ve iFixit ortaklık kuruyor

    Samsung, iFixit yardımı ile yeni bir program başlatıyor. Galaxy müşterilerinin kendi cihazlarını onarmak için parçalara, araçlara ve kılavuzlara erişmesini sağlayacak yeni bir “kendin onar” programı, yakında kullanıcılara açılacak. Programın, sektör lideri iFixit ile geliştirilmesi ise oldukça güzel bir haber olmuş. Program, başlangıçta Galaxy S20 serisi, S21 serisi ve Galaxy Tab S7 Plus için sunulacak.

    Kendi Galaxy cihazınızı onarabileceksiniz
    Tam Boyutta Gör

    The Verge ile konuşan iFixit CEO’su Kyle Wiens; üreticilerin, tüketicilerin onarım hakkını benimseye başladıklarını belirtti. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcılara anlaşılması kolay görsel yönergeler ve araçlar sunulacak. Wiens, Galaxy S20 serisi için kılavuzların hazır olduğunu ve iFixit takımının Galaxy S21 serisi ve Galaxy Tab S7 Plus için kılavuz hazırladığını bildirdi.

    Program başlangıçta ekran, şarj portu ve arka cam için parçalar sunacak. Ancak The Verge’e konuşan Samsung, programın önümüzdeki süreçlerde daha fazla cihaz için daha fazla parça sunacağını belirtti. Samsung’un “kendin onar” programı, şirketin son yıllarda önem verdiği sürdürülebilirlik konseptine yeni bir fayda sağlıyor. Samsung’un yeni onarım programı, bu yaz ABD’de kullanıcılara sunulacak. Bakalım Samsung’un programı nasıl ilerleyecek ve hangi ülkelerde halka açılacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/3/31/23004309/samsung-self-repair-service-program-ifixit-right-to-repair-galaxy https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tukfam8lseaGzOPAJu4tKw--~B/Zmk9ZmlsbDtoPTQ1MDt3PTY3NTthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2022-03/6db9f5b0-b101-11ec-be18-8d147e9dc534.cf.jpg https://images.macrumors.com/t/ERkGNeJpLJoasmj9Q1W7w8njSx0=/2819x/article-new/2021/01/galaxy-s21.jpg
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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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