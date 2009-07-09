Google, Chrome OS için iş birliği içerisinde olduğu firmaları açıkladı

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Google'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Linux tabanlı yeni bir açık kaynak işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve firmanın Chrome OS olarak isimlendirdiği yeni işletim sistemine yönelik gelişmeler merak uyandıran bazı soruları da beraberinde getirdi. Google başta netbook'lar olmak üzere tam boyutlu masaüstü sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanmayı planladığı yeni işletim sistemi için iş birliği içerisinde olduğu firmaları da açıkladı.

Chrome OS geliştirme çalışmalarına destek veren isimlerin hemen hepsin kendi kulvalarında liderliğe oynayan firmalar. Zira Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments ve Toshiba, Chrome OS için firma ile iş birliği yapıyorlar.

Destek veren firmaların hemen hepsi stratejik bir öneme sahip, peki ama nasıl ? İşte detaylar;

- Acer: Aspire One serisi ile netbook pazarının son dönemde en çok satış yapan ismi (bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarına göre)

- Adobe: Yazılım devi firma işletim sistemi çalışmalarına destek verecek firmalar listesinde en azından şu an için görünen tek "software" ortağı olarak önem taşıyor.

- Asus: Netbook pazarının bugünlere gelmesinde önemli role sahip. Donanım dünyasının ağır toplarından birisi olan firma, Eee PC ile kapıyı aralayan isim olmuştu.

- Freescale: Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden birisi olan Freescale, ARM tabanlı işlemci ve platform çözümleri hazırlıyor.

- Hewlett-Packart: Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri listesinin zirvesinde yer alan firma netbook'lardan masaüstü sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

- Lenovo: Adını IBM'in bilgisayar üretim bölümünü satın alarak duyuran firma, Çin merkezli en büyük üreticilerden birisi durumunda.

- Qualcomm: Snapdragon platformuyla gündemde olan firma, mobil cihazlar için işlemci ve platform çözümleri hazırlıyor.

- Texas Instruments: Yarıiletken dünyasının iddialı isimlerinden TI da özellikle platform odaklı yonga üretiminde iddialı bir isim.

- Toshiba: Dünya elektronik devlerinden birisi olan firma, SSD üreticisi sıfatıyla (resmi bilgi değil) Chrome OS çalışmalarına destek verebilir ayrıca Toshiba, Cell işlemcisinin arkasındaki 3 isimden de birisi durumunda.