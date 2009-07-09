Google, Chrome OS için iş birliği içerisinde olduğu firmaları açıkladı

Google'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Linux tabanlı yeni bir açık kaynak işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve firmanın Chrome OS olarak isimlendirdiği yeni işletim sistemine yönelik gelişmeler merak uyandıran bazı soruları da beraberinde getirdi. Google başta netbook'lar olmak üzere tam boyutlu masaüstü sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanmayı planladığı yeni işletim sistemi için iş birliği içerisinde olduğu firmaları da açıkladı.
Chrome OS geliştirme çalışmalarına destek veren isimlerin hemen hepsin kendi kulvalarında liderliğe oynayan firmalar. Zira Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Acer, Adobe, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Qualcomm, Texas Instruments ve Toshiba, Chrome OS için firma ile iş birliği yapıyorlar.
Destek veren firmaların hemen hepsi stratejik bir öneme sahip, peki ama nasıl ? İşte detaylar;
- Acer: Aspire One serisi ile netbook pazarının son dönemde en çok satış yapan ismi (bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarına göre)
- Adobe: Yazılım devi firma işletim sistemi çalışmalarına destek verecek firmalar listesinde en azından şu an için görünen tek "software" ortağı olarak önem taşıyor.
- Asus: Netbook pazarının bugünlere gelmesinde önemli role sahip. Donanım dünyasının ağır toplarından birisi olan firma, Eee PC ile kapıyı aralayan isim olmuştu.
- Freescale: Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden birisi olan Freescale, ARM tabanlı işlemci ve platform çözümleri hazırlıyor.
- Hewlett-Packart: Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri listesinin zirvesinde yer alan firma netbook'lardan masaüstü sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.
- Lenovo: Adını IBM'in bilgisayar üretim bölümünü satın alarak duyuran firma, Çin merkezli en büyük üreticilerden birisi durumunda.
- Qualcomm: Snapdragon platformuyla gündemde olan firma, mobil cihazlar için işlemci ve platform çözümleri hazırlıyor.
- Texas Instruments: Yarıiletken dünyasının iddialı isimlerinden TI da özellikle platform odaklı yonga üretiminde iddialı bir isim.
- Toshiba: Dünya elektronik devlerinden birisi olan firma, SSD üreticisi sıfatıyla (resmi bilgi değil) Chrome OS çalışmalarına destek verebilir ayrıca Toshiba, Cell işlemcisinin arkasındaki 3 isimden de birisi durumunda.
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Şimdi linux tabanlı ücretsiz deniliyor.
herkesin alıştıgı bildigi temel şeyleri değiştirmek çok güç.exe gerçekten önemli.kaliteli oyunlar ve programlar genellikle windows desteklidir.özellikle şirketler windowstan vazgeçmez.adamın işi gücü yok yeni işletim sistemini bilgisayara kuracak daha sonra kendi muhasebe paket programlarını yükleyemeyecek hadi diyelim destekleyen benzer muhasebe programları var..adamlar onu kullanmakta zorlanacak işleri aksayacak.ben kaç defa pardus kurdum tmmen hayal kırıklıgı.kurulum başlı başına bir sorun..ew kullancııları oyun oynar,msn de felan takılır.(gençler) linux tabalı bir işletim bir sisteminde bunlar çok zor..driver bulmak çok güç..windows tan vazgeçmek için baya bir zaman var.programlar linux u tam olarak desteklemeli!
windows u çok mu seviyorum ,Hayır! virüsünden yavaşlamasından format atmaktan bıktım ama el mahkum..çünkü işime yarayacak bütün herşey windows ta var..
Resim bencede gercek degil ki burda aciklamislar: pclabs.com.tr/...
Mac'in alıcı kitlesi her zaman farklıdır,Apple'dan vazgeçmezler.Zaten Apple'da sistemini sadece kendi bilgisayarlarında kullandığı için Chrome'un çok etkileyeceğini düşünmüyorum...
Bu arada Chrome'un o resmi doğruysa sanki Mac'deki Dock benzeri bir yapıya sahip?
arkadaşlar zaten googleos linux çekirdeği kullanıyor. ama basit ve sade bir işletim sistemi olabilir. işletim sisteminden birşey beklemiyorum. sıradan bir linux dağıtımından farklı olmayacaktır. buradaki temel nokta, bazı üreticilerle kurduğu bağlar sonunda, bazı bilgisayar üreticileri, (belkide google ın sübvansiyonuyla) açık kaynak işletim sistemleri ile ürün satacaklar. bu hem açık kaynak camiasına , hemde belli oranda kullanıcıların cebine yarayacak
exe calistirmiyoooo, oyun calistirmiyooo ise yaramaz. windows cok super."
lütfen daha bilinçli yorum yapın. Linux, yapılan testlerde windowsa göre daha hızlı oyun oynatıyor ve de bedava. Biraz araştırın
harika iş çıkarır. Dünya çapında büyük firmalarla da işbirliği içine girerse ve anlaşmalara
imza atarsa ticari anlamda diğer gelişmiş Linux sürümleri ve özellikle de Microsoft Windowsu ciddi
anlamda zorlar , hatta bu konudaki tekelleşmeyi de büyük ölçüde etkiler diye düşünüyorum...
exe calistirmiyoooo, oyun calistirmiyooo ise yaramaz. windows cok super.
buradaki ince espriyi farketmemeniz enterasan....
gerçi başkaları için faydalı mesajlar var ama, positron arkadaşımız o kadar uzak değildir bu konulara
" Windows çok süper "