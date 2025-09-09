Google Gemini uygulaması artık ses dosyalarını da kabul ediyor

Gemini'ye ses yüklenebiliyor
Öte yandan, Google Arama’nın AI Modu artık Hintçe, Endonezce, Japonca, Korece ve Brezilya Portekizcesi dillerini de destekliyor. Şirket blogunda yer alan açıklamaya göre, bu güncelleme daha fazla kullanıcının karmaşık soruları kendi dillerinde sorabilmesini ve web’i daha derinlemesine keşfetmesini sağlıyor.
Gemini destekli NotebookLM de yeni rapor formatlarıyla güncellendi. Kullanıcılar, yükledikleri belgeler, dosyalar ve diğer medya içerikleri üzerinden 80'den fazla dilde blog yazısı, ders notu, özet doküman, flashcard ve quiz formatında raporlar oluşturabiliyor. Kullanıcılar, raporların yapısını, tonunu ve stilini kendileri belirleyebiliyor. Şirket, özelliğin bu hafta sonuna kadar tamamen erişilebilir olacağını belirtti.
