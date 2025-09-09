Google Gemini uygulaması artık ses dosyalarını da kabul ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini destekli ürünlerine yönelik üç önemli güncellemeyi duyurdu: Gemini uygulaması artık ses dosyalarını işleyebiliyor, Google Arama AI Modu (AI Mode) beş yeni dil seçeneği sunuyor ve NotebookLM, kullanıcı belgeleri üzerinden farklı tarzlarda raporlar oluşturabiliyor.

Gemini'ye ses yüklenebiliyor

Tam Boyutta Gör Google Labs ve Gemini Başkan Yardımcısı Josh Woodward’ın X paylaşımına göre, ses dosyası desteği Gemini uygulaması için en çok talep edilen özellikti. Ücretsiz kullanıcılar günlük olarak 10 dakikaya kadar ses ve beş adet ücretsiz prompt (istem) kullanabiliyor. AI Pro ve AI Ultra kullanıcıları ise üç saate kadar ses dosyası yükleyebiliyor. Tüm Gemini istemleri, ZIP dosyaları dahil olmak üzere çeşitli formatlarda maksimum 10 dosya kabul edebiliyor.

Öte yandan, Google Arama’nın AI Modu artık Hintçe, Endonezce, Japonca, Korece ve Brezilya Portekizcesi dillerini de destekliyor. Şirket blogunda yer alan açıklamaya göre, bu güncelleme daha fazla kullanıcının karmaşık soruları kendi dillerinde sorabilmesini ve web’i daha derinlemesine keşfetmesini sağlıyor.

Gemini destekli NotebookLM de yeni rapor formatlarıyla güncellendi. Kullanıcılar, yükledikleri belgeler, dosyalar ve diğer medya içerikleri üzerinden 80’den fazla dilde blog yazısı, ders notu, özet doküman, flashcard ve quiz formatında raporlar oluşturabiliyor. Kullanıcılar, raporların yapısını, tonunu ve stilini kendileri belirleyebiliyor. Şirket, özelliğin bu hafta sonuna kadar tamamen erişilebilir olacağını belirtti.

