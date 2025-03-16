Google'dan geri adım: Play Project için yeni özellik geliyor

Play Project için "duraklat" seçeneği geliyor
Kaçıranlar için Play Protect, günümüzde Android ekosisteminin güvenliğini sağlamak için milyarlarca uygulamayı tarayan bir hizmet ve Play Store ile varsayılan olarak geliyor. Play Store'un 42.2.19-31 sürümüyle eklenen yeni "Duraklat" seçeneği ise, kullanıcıların Play Protect'i geçici olarak devre dışı bırakmasına olanak tanıyacak.
Öte yandan Google, harici kaynaklardan yapılan yüklemeler için kullanıcıları yinee de uyarıyor. Ancak sideloading, Android ekosisteminin sunduğu özgürlüklerden biri. Örneğin, açık kaynaklı uygulamaları sunan F-Droid gibi platformlar, kullanıcıların Play Store’a bağımlı kalmadan alternatif uygulamalara erişmesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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