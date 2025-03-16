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Tam Boyutta Gör Android kullanıcıları yakında Google'ın kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma hizmeti Play Protect'i geçici olarak devre dışı bırakabilecek. Android ekosisteminde güvenliği sağlamak için geliştirilen Play Protect, günümüzde harici kaynaklardan uygulama yüklemek isteyenler için engel oluşturabiliyor. Ancak bu sınırlama artık kaldırıldı.

Play Project için "duraklat" seçeneği geliyor

Kaçıranlar için Play Protect, günümüzde Android ekosisteminin güvenliğini sağlamak için milyarlarca uygulamayı tarayan bir hizmet ve Play Store ile varsayılan olarak geliyor. Play Store'un 42.2.19-31 sürümüyle eklenen yeni "Duraklat" seçeneği ise, kullanıcıların Play Protect'i geçici olarak devre dışı bırakmasına olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Yeni değişiklik, Android'i özelleştiren veya alternatif mağazaları kullananlar için oldukça önemli. Örneğin, eski bir telefondan biraz daha yeni bir modele geçiş sırasında bazı eski uygulamaları yeniden yüklenmek, Play Protect'in API uyumluluk kontrolleri nedeniyle sekteye uğrayabiliyordu. Yeni gelişme ise bu sınırlamaları kaldırıyor olacak.

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Öte yandan Google, harici kaynaklardan yapılan yüklemeler için kullanıcıları yinee de uyarıyor. Ancak sideloading, Android ekosisteminin sunduğu özgürlüklerden biri. Örneğin, açık kaynaklı uygulamaları sunan F-Droid gibi platformlar, kullanıcıların Play Store’a bağımlı kalmadan alternatif uygulamalara erişmesini sağlıyor.

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Google'dan geri adım: Play Project için yeni özellik geliyor