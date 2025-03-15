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    ChatGPT telefonunuzda Google Gemini asistanının yerini alıyor

    ChatGPT Android uygulamasını kullananlar artık beta sürümünde Google Gemini yerine ChatGPT asistanının varsayılan olarak ekrana gelmesini sağlayabilecekler.     
    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Bir süredir akıllı telefon uygulaması olarak kullanıcılara daha kolay bir erişim sunan ChatGPT, yavaş yavaş yavaş Google Gemini asistanının yerini almaya başladı. Son beta sürümünde kullanıcılara önemli bir seçenek sunuluyor. 

    ChatGPT artık varsayılan asistan

    ChatGPT Android uygulamasının beta sürümünde kullanıcılar Google Gemini asistanı yerine ChatGPT asistanını varsayılan olarak atayabilecekler. Böylece ChatGPT abonelerine önemli bir kolaylık sağlanmış oluyor. 

    Bu noktada önemli bir eksiklik ise ChatGPT asistanının belirli kelimelerle uyandırılamıyor oluşu. Android işletim sisteminde Hey Google gibi kelimelerle uyandırma özelliği sadece Google tarafından ön yüklenmiş ve güvenilmiş uygulamalara tanınıyor. 

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