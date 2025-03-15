ChatGPT telefonunuzda Google Gemini asistanının yerini alıyor

ChatGPT artık varsayılan asistan
ChatGPT Android uygulamasının beta sürümünde kullanıcılar Google Gemini asistanı yerine ChatGPT asistanını varsayılan olarak atayabilecekler. Böylece ChatGPT abonelerine önemli bir kolaylık sağlanmış oluyor.
Bu noktada önemli bir eksiklik ise ChatGPT asistanının belirli kelimelerle uyandırılamıyor oluşu. Android işletim sisteminde Hey Google gibi kelimelerle uyandırma özelliği sadece Google tarafından ön yüklenmiş ve güvenilmiş uygulamalara tanınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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