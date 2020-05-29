Google'dan sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak araç: Sodar

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Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "sosyal mesafenin korunması" son derece önemli bir hal aldı. Arama devi Google, halka açık yerlerde sosyal mesafe kuralına uymaya yardımcı olacak yeni bir araç kullanıma sundu.

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Sodar isimli araç web arayüzü üzerinden hizmet veriyor. Kullanabilmeniz için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini destekleyen bir telefona ve Chrome tarayıcısına ihtiyacınız var. Test etmek için Sodar web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Web XR ve AR teknolojisini kullanıyor

Başlat (Launch) tuşuna bastığınızda eğer akıllı telefonunuz da destekliyorsa Sodar, Web XR ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak çevrenizde iki metrelik yarıçapta bir halka oluşturacak. Böylelikle ekranda sosyal mesafe için en uygun mesafeyi görebileceksiniz.

Koronavirüsle mücadelede maske takmak ve hijyen kurallarına uymak kadar sosyal mesafenin korunması da büyük önem taşıyor. Google'ın bu aracı sayesinde aynı ortamda bulunduğunuz kişilerin size çok yakın olup olmadığını öğrenebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

https://sodar.withgoogle.com

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