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    Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek

    Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon’a yatırım yapacak. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun oynayacağı film önce sinemalarda daha sonra Apple TV+'da gösterilecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek
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    Deadline internet sitesinin haberine göre Apple, efsane yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers Of The Flower Moon'u finanse etme kararı aldı. Filmde, Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro gibi ünlü isimler yer alacak.

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    Yeni filmin bütçesi Paramount Pictures'ın gözünü korkutunca yapımcı şirket yönetmene ek bir sponsor bulmasını önerdi. Zira, David Grann'in aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanacak filmin 180-200 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.

    Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek
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    Önce sinema daha sonra Apple TV+'da gösterilecek

    Apple’ın filme ne kadarlık bir yatırım yapacağı bilinmese de şirketin maliyetlerin çoğunu karşılayacağı belirtildi. Yeni anlaşma ile birlikte film ilk etapta sinemalarda gösterime girecek. Daha sonrasında ise Apple TV+ platformunda yayınlanacak.

    İzleyicileri 1920’lere götürecek Killers Of The Flower Moon, yaşadıkları bölgede petrol bulunmasının ardından birer birer katledilen Osage yerlilerini ve FBI'ın cinayetlerle ilgili yürüttüğü soruşturmayı konu alıyor.



    https://deadline.com/2020/05/killers-of-the-flower-moon-martin-scorsese-leonardo-dicaprio-robert-de-niro-apple-paramount-1202904816 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yakupyasar1 2 sa. yeni yorumcu
    umraım güzel olur film . Konusu güzel gözüküyor
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    ahmethi (Ahmet H.) 2 sa.
    Konusu güzel gibi , umarım güzel bir film olur
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Streaming sektörü inanılmaz büyük bir geleceğe sahip.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 2 sa.
    Irıshman gibi sadece belli sinemalarda girmez umarım vizyona. Apple'ı sevmem ama Babaya sponsor olmuşlar, o zaman TV-sinema sektöründe işleri rast gider inşallah.
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