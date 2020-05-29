Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek

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Deadline internet sitesinin haberine göre Apple, efsane yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers Of The Flower Moon'u finanse etme kararı aldı. Filmde, Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro gibi ünlü isimler yer alacak.

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Yeni filmin bütçesi Paramount Pictures'ın gözünü korkutunca yapımcı şirket yönetmene ek bir sponsor bulmasını önerdi. Zira, David Grann'in aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanacak filmin 180-200 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.

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Önce sinema daha sonra Apple TV+'da gösterilecek

Apple’ın filme ne kadarlık bir yatırım yapacağı bilinmese de şirketin maliyetlerin çoğunu karşılayacağı belirtildi. Yeni anlaşma ile birlikte film ilk etapta sinemalarda gösterime girecek. Daha sonrasında ise Apple TV+ platformunda yayınlanacak.

İzleyicileri 1920’lere götürecek Killers Of The Flower Moon, yaşadıkları bölgede petrol bulunmasının ardından birer birer katledilen Osage yerlilerini ve FBI'ın cinayetlerle ilgili yürüttüğü soruşturmayı konu alıyor.

https://deadline.com/2020/05/killers-of-the-flower-moon-martin-scorsese-leonardo-dicaprio-robert-de-niro-apple-paramount-1202904816

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