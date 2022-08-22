Google’ın yapay zekası sadece tek bir fotoğraftan video oluşturuyor

Tam Boyutta Gör

Google’ın sahip olduğu DeepMind sinir ağı, artık önemli bir yeteneğe sahip olmuş durumda. Trasframer adının verildiği yeni bir araç sayesinde, yapay zekaya verilen tek bir resim karesinden kısa videolar oluşturulması sağlanıyor.

Google’ın DeepMind yapay zeka platformu kullanılarak sergilenen yeni teknoloji Transframer, tek bir görüntü girişinden 30 saniyelik kısa videolar oluşturabiliyor. Google’ın aktardığına göre Transframer’ın tek ihtiyacı sadece tek bir fotoğraf.

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Geliştirilen sistem, öncelikle girdi olarak kullanılan fotoğrafı analiz ederek görseli ve görselin çerçevesini tanımlıyor, yani bunun bir masa mı yoksa bilgisayar mı olduğunu tahmin ediyor. Daha sonrasında ise görselin bağlamına dayanarak obje ve çevre analizi gerçekleştiriliyor. Tüm bu işlemlerin sonucunda ise kısa, üç boyutlu videolar oluşturulmakta. Ortaya konan videolar, herhangi bir geometrik veri olmamasına rağmen bağlamdaki nesne veya doğrudan görselin farklı perspektiflerini içeren görüntüleri meydana getiriyor.

Oyunlar için devrimsel olabilir

DeepMind ekibi, gerçekleştirmiş oldukları bir dizi testte sandalye, dizüstü bilgisayar, bardak ve kitap gibi çeşitli objeler üzerinde Transframer’ı test ettiler ve sonuç son derece başarılı. Oluşturulan videolar tutarlı görünse de elbette bu teknolojinin henüz ilk aşamaları olduğunun altını çizelim. Fakat şimdiden Transframer’ın geleceği hakkında tahminler yapılmaya da başlanmış durumda. Futurism’e göre Transframer, gelecekte dijital ortamlar oluşturmak için makine öğrenimini kullanarak video oyun endüstrisinde yeni bir çağ başlatabilir.

Sinir ağları ve yapay zeka sistemleri son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. OpenAI tarafından geliştirilen makine öğrenim modeli DALL-E 2, Transframer'dan farklı olarak sadece ona verilen kelime veya cümleleri anlamlandırarak benzersin görseller üretiyor. Hatta bazı Twitter kullanıcıları DALL-E 2'de oluşturulmuş bir görselin Transframer tarafından videoya dönüştürülmesini merak etmekte.

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Google DeepMind, tek fotoğraftan video oluşturuyor