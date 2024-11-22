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    Anlık Bildirim

    Google yeni özelliği duyurdu: Android cihaz geçişi kolaylaşıyor

    Google, yeni Restore Credentials özelliğiyle Android cihaz geçişlerini kolaylaştırıyor. Artık uygulama oturumları yeni cihazda otomatik olarak devam edebilecek.
    Google duyurdu: iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Tam Boyutta Gör
    Android cihazlar söz konusu olduğunda, tartışılan en büyük sorunlardan biri telefon değiştirme ve verileri geri yüklemenin zorlu süreci. Keza bu durum, özellikle uygulamalara yeniden giriş yapmak gerektiğinde kullanıcılar için zorlu bir süreç olabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Google, bu süreci kolaylaştıracak yeni "Restore Credentials" özelliğini duyurdu.

    Android cihaz geçişi artık daha kolay

    Google'ın duyurusuna göre Credential Manager API sistemine entegre olacak Restore Credential özelliği, eski Android telefondan yeni Android telefona olan geçiş sürecini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni özellik, bulut yedekleme özelliğiyle saklanan "restore key" adını taşıyan bir anahtar sayesinde çalışacak ve bu anahtar, kullanıcı yeni bir cihaz kurduğunda otomatik olarak geri yüklenecek. Böylece, uygulamalara yeniden giriş yapma ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.

    Google duyurdu: iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Google, kullanıcıların ve uygulama geliştiricilerin bu yeni özellik sayesinde birçok avantaj elde edeceğini söylüyor. Kullanıcılar, üreticiden bağımsız olarak yeni bir Android cihaza sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek. Ayrıca uygulamalar, eski telefonda olduğu gibi, başlatılmaya bile gerek kalmadan geri yüklendikten hemen sonra çalışmaya başlayacak. 

    Kısaca mevcut yedekleme ve geri yükleme altyapısının artık daha etkin şekilde kullanıldığını göreceğiz.  Diğer tarafta benzer bir özelliğin Apple'da uzun süredir standart olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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