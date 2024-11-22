Google yeni özelliği duyurdu: Android cihaz geçişi kolaylaşıyor

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Tam Boyutta Gör Android cihazlar söz konusu olduğunda, tartışılan en büyük sorunlardan biri telefon değiştirme ve verileri geri yüklemenin zorlu süreci. Keza bu durum, özellikle uygulamalara yeniden giriş yapmak gerektiğinde kullanıcılar için zorlu bir süreç olabiliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Google, bu süreci kolaylaştıracak yeni "Restore Credentials" özelliğini duyurdu.

Android cihaz geçişi artık daha kolay

Google'ın duyurusuna göre Credential Manager API sistemine entegre olacak Restore Credential özelliği, eski Android telefondan yeni Android telefona olan geçiş sürecini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni özellik, bulut yedekleme özelliğiyle saklanan "restore key" adını taşıyan bir anahtar sayesinde çalışacak ve bu anahtar, kullanıcı yeni bir cihaz kurduğunda otomatik olarak geri yüklenecek. Böylece, uygulamalara yeniden giriş yapma ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Google, kullanıcıların ve uygulama geliştiricilerin bu yeni özellik sayesinde birçok avantaj elde edeceğini söylüyor. Kullanıcılar, üreticiden bağımsız olarak yeni bir Android cihaza sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek. Ayrıca uygulamalar, eski telefonda olduğu gibi, başlatılmaya bile gerek kalmadan geri yüklendikten hemen sonra çalışmaya başlayacak.

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Kısaca mevcut yedekleme ve geri yükleme altyapısının artık daha etkin şekilde kullanıldığını göreceğiz. Diğer tarafta benzer bir özelliğin Apple'da uzun süredir standart olduğunu belirtelim.

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