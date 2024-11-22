Google yeni özelliği duyurdu: Android cihaz geçişi kolaylaşıyor

Google'ın duyurusuna göre Credential Manager API sistemine entegre olacak Restore Credential özelliği, eski Android telefondan yeni Android telefona olan geçiş sürecini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni özellik, bulut yedekleme özelliğiyle saklanan "restore key" adını taşıyan bir anahtar sayesinde çalışacak ve bu anahtar, kullanıcı yeni bir cihaz kurduğunda otomatik olarak geri yüklenecek. Böylece, uygulamalara yeniden giriş yapma ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.
Kısaca mevcut yedekleme ve geri yükleme altyapısının artık daha etkin şekilde kullanıldığını göreceğiz. Diğer tarafta benzer bir özelliğin Apple'da uzun süredir standart olduğunu belirtelim.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.