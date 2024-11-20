Android 16, geliştiriciler için yayınlandı: İşte ilk betada gelen yenilikler

- Geliştiriciler için Android 16 ilk beta yenilikleri
- Android 16 geliştirici betası nasıl yüklenir?
- Android 16 developer preview hangi cihazlara yüklenebiliyor?
- Android 16 ne zaman yayınlanacak?
- Yorumlar
Geliştiriciler için Android 16 ilk beta yenilikleri
Geliştiriciler için yayınlanan ilk Android 16 sürümü , geliştiricilerin Android'in fotoğraf seçicisini (kullanıcıların paylaşmak istedikleri belirli resimleri ve videoları seçmelerine olanak tanıyan menü) doğrudan uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanıyacak.
Health Connect uygulaması, Android 16'da büyük bir yükseltme alıyor. Android 16 sürümünde Health Connect, uygulamaların FHIR (Hızlı Sağlık Hizmeti Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları) formatında tıbbi kayıtları okumasına ve yazmasına izin verecek. FHIR, Elektronik Sağlık Kayıtlarının (EHR) tıbbi kayıtları birbirleriyle değiştirmesini sağlayan bir veri standardı. Health Connect'in mevcut sürümü yalnızca sağlık ve fitness verilerini destekliyor. Google, uygulamaların Health Connect'te depolanan tıbbi kayıtları okumak ve yazmak için açık kullanıcı iznine ihtiyaç duyacağını söylüyor.
Android 16 ile Google, Android uygulamalarının gizliliği koruyacak şekilde kullanıcılara nasıl reklam göstereceğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Google, Android modülündeki Özel Korumalı Alanın Android 16'da nasıl değiştiğini paylaşmadı; sadece modülün en son sürümünü içerdiğini biliyoruz.
Android 16 geliştirici betası nasıl yüklenir?
Google, Android 16 betayı yüklemek için en güvenli yolun Android Flash Tool’u kullanmak olduğunu söylüyor. Bu tarayıcı tabanlı araç, sistem görüntülerini tek bir yerden yüklemenize olanak tanıyor. İşte adım adım Android 16 beta yükleme:
- Tarayıcıdan flash.android.com/preview/baklava-dp1 adresine gidin.
- Android USB sürücünü yüklemeniz istenecek.
- Telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- Flash Tool ile bağlantısını onaylayın.
- Yüklemek istediğiniz yapıyı seçin.
Android 16 developer preview hangi cihazlara yüklenebiliyor?
Android 16 geliştirici önizleme sürümüyle uyumlu Google Pixel telefonların tam liste şu şekilde:
- Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
- Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
- Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold
Android 16 ne zaman yayınlanacak?
Android 16 çıkış tarihini 3 Haziran 2025 olarak sızdırılmış ancak bu henüz doğrulanmadı. Google, Android 16’yı 2025’in ikinci çeyreğinde yayınlamayı planlıyor. Android 16 ilk geliştirici önizleme sürümü 20 Kasım’da yayınlandı, ikincisi Aralık’ta yayınlanacak. Ocak 2025’ten Mart 2025’e kadar Android 16 beta sürümleri göreceğiz. Mart 2025’te yayınlaması planlanan Android 16 beta 3 ile işletim sistemi platform kararlılığına ulaşacak.
- Android 16 Developer Preview 1 - 20 Kasım
- Android 16 Developer Preview 2 - Aralık 2024
- Android 16 Beta 1 - Ocak 2025
- Android 16 Beta 2 - Şubat 2025
- Android 16 Beta 3 - Mart 2025
- Android 16 Beta 4 - Nisan 2025
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..