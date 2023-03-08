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    Anlık Bildirim

    Google'ın patronu duyurdu: İşte Android 14'ün tanıtılacağı tarih

    Android 14 ne zaman tanıtılacak? sorusunun yanıtı Google'ın başındaki isim Sundar Pichai'den geldi. CEO, Google I/O 2023 etkinliği tarihini duyurdu.             
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    google i/o 2023 android 14 tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtmasının yanında yeni donanımları da tanıtması bekleniyor.

    Google I/O 2023 etkinliğinde neler tanıtılacak?

    YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Google etkinliğinde yalnızca Android 14 yenilikleri gösterilmeyecek. Şirket, muhtemelen kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler yaptığı Tensor G2 işlemcili uygun fiyatlı bir Pixel akıllı telefon modeli de duyuracak. Pixel 7a ile birlikte Pixel Tablet ve uzun süredir konuşulan Google’ın ilk katlanabilir telefon modelini de görebiliriz.

    Google etkinliği sonrasında Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticilerinin cihazlarına Android 14 beta sürümü vermesi bekleniyor. Şu anda Android 14 geliştirici beta sürümü belli Pixel telefonlarda deneyimlenebiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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