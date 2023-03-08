Google'ın patronu duyurdu: İşte Android 14'ün tanıtılacağı tarih

Google I/O 2023 etkinliğinde neler tanıtılacak?
YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Google etkinliğinde yalnızca Android 14 yenilikleri gösterilmeyecek. Şirket, muhtemelen kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler yaptığı Tensor G2 işlemcili uygun fiyatlı bir Pixel akıllı telefon modeli de duyuracak. Pixel 7a ile birlikte Pixel Tablet ve uzun süredir konuşulan Google’ın ilk katlanabilir telefon modelini de görebiliriz.
Google etkinliği sonrasında Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticilerinin cihazlarına Android 14 beta sürümü vermesi bekleniyor. Şu anda Android 14 geliştirici beta sürümü belli Pixel telefonlarda deneyimlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez