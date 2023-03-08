Google'ın patronu duyurdu: İşte Android 14'ün tanıtılacağı tarih

Tam Boyutta Gör Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtmasının yanında yeni donanımları da tanıtması bekleniyor.

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Google I/O 2023 etkinliğinde neler tanıtılacak?

YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Google etkinliğinde yalnızca Android 14 yenilikleri gösterilmeyecek. Şirket, muhtemelen kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler yaptığı Tensor G2 işlemcili uygun fiyatlı bir Pixel akıllı telefon modeli de duyuracak. Pixel 7a ile birlikte Pixel Tablet ve uzun süredir konuşulan Google’ın ilk katlanabilir telefon modelini de görebiliriz.

Google etkinliği sonrasında Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticilerinin cihazlarına Android 14 beta sürümü vermesi bekleniyor. Şu anda Android 14 geliştirici beta sürümü belli Pixel telefonlarda deneyimlenebiliyor.

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