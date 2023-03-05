Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 15 ismi belli oldu: İşte Google'ın yeni tatlısı

    Google, her yıl Android sürümüne bir tatlı ismi veriyor. 2024 Android telefonlara güç verecek Android 15’in ismi ortaya çıktı.                                   
    2
    android 15 tatlı ismi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Google’ın Android 14 geliştirici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından bir ay geçti. Çoğu kullanıcı, henüz Android 14’ü deneme fırsatı bulamadı ancak Google’ın bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesinin ismi ortaya çıktı. Android 15 tatlı ismi: Vanilla Ice Cream.

    Android 15 ismi: Vanilla Ice Cream

    Android ana sürümlerine tatlı adı verilmesi, uzun süredir sürdürülen bir gelenek. Google, tatlı isimlerini belirlerken alfabetik sırayla gidiyor. 2009 Android Cupcake günlerinden 2018 Android Pie’a kadar Google, tatlı isimlerini duyurmaktan ve sürüm adının parçası olarak eklemekten keyif aldı. Q harfine denk gelen Android 10 sürümünde de Google, kendi içinde Queen Cake ismini verdi. Henüz geliştirme aşamasında olan Android 14 için belirlenen tatlı ismi de Upside Down Cake. V harfine denk gelen Android 15 için hazırlanan tatlı da belli oldu: Vanilyalı dondurma.

    Android 15 Vanilla Ice Cream hakkında şu an bilinen hiçbir şey yok. Android 14 final sürümünün ise yazın muhtemelen Temmuz ayına kadar yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    77 Kişi Okuyor (23 Üye, 54 Misafir) 19 Masaüstü 58 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2306 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, android 15 ve
    3 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Telefon
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göktaşı nereye satılır 1 kolon kaç ton yük taşır çılgın sharky esenler otogardan taksime nasıl gidilir kendimi nasıl öldürebilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız