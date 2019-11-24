Google; evsiz insanların yüzlerini toplamayı bıraktığını duyurdu

Google; evsiz siyahi insanları hedef alan ve birçok tartışmaya sebep veren eğitimini durdurduğunu duyurdu. Google; yapay zeka eğitimi için evsiz insanlara 5 dolarlık hediye kartları vermişti ve karşılığında bu kişilerin yüzlerini yapay zeka eğitiminde kullanmıştı.

Google'nin asıl hedefinin, siyahi insanların yüz taramalarını elde etmek olduğu, böylece Google'nin, yüz tanıma algoritmalarını daha çeşitli eğitim verileriyle desteklemek olduğu belirtiliyor. Ayrıca siyahi insanlara ve diğer azınlık ırklara karşı yaygın bir algoritma eksikliğini bulunduğu belirtiliyor. Bu problemler de yapay zekanın yüz tanıma işlemi karşısında çeşitli sorunlara sebep olabiliyor.

Yüzler farklı çevrelerden toplanmıştı

Tam Boyutta Gör

Google yetkilileri ise mümkün olduğu kadar çok yüz toplamak için kendilerini baskı altında hissettiklerini söyledi. Bazı yetkililerin ise gündelik kıyafetler giyerek üniversite kampüslerine gittiği, öğrencilerin yüzlerini taradığı ve onlara verilerin ne için kullanılacağı hakkında çok az şey anlattığı bildirildi.

Ayrıca Bkz. "Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi"

Şirket sözcüsü, çalışmaların yalnızca Google sitelerinde yapılacağını bildirdi.

https://futurism.com/the-byte/google-stop-training-ai-homeless-peoples-faces