Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor: "Ask Photos" ve Gelişmiş Arama

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar’ın zaten etkileyici arama özellikleri var ancak Google, Gemini’yi kullanarak bunu bir sonraki seviyeye taşımaya niyetli. Daha önce ''Anılar'' özelinde yeni yetenekler kazandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google, AI tabanlı "Gelişmiş Arama" ve Ask Photos özelliğini kullanıma sunuyor.

Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor

Gelişmiş Arama özelliğinden başlayacak olursak, yapılan duyuruya göre Google Fotoğraflar üzerinden artık günlük dil kullanarak daha açıklayıcı sorgular yapılabilecek. Ayrıca bu sonuçları tarihe veya alaka düzeyine göre sıralayabilir, böylece aradığınız belirli görüntüye daha da hızlı ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoda ise, "Emma arka bahçede resim yapıyor" gibi bir sorgu yapılıyor ve özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Gelişmiş Arama özelliği şu an için Android ve iOS'taki tüm kullanıcılar için İngilizce olarak sunuluyor ve "önümüzdeki haftalarda" daha fazla dile genişletilecek.

Ask Photos'a gelirsek, yeni özellik Gemini desteğiyle fotoğrafların içeriğine ve diğer meta verilerine göz atarak galerinizde arama yapmanıza olanak tanıyacak. Google, yapay zekanın doğru içeriği bulmayı daha sezgisel hale getireceğini, manuel arama sürecini de ortadan kaldıracağını söylüyor.

Bu sayede Google Fotoğraflar’da belli bir şeyi aratmak yerine artık yapay zekadan çok daha karmaşık bir şey yapmasını isteyebileceksiniz. Örneğin; Eyfel kulesi gibi belirli bir şeyi aramak yerine yapay zekadan bir şehirde gittiğiniz yerlerden en iyi fotoğrafları çıkarmasını isteyebileceksiniz. Uygulama, aydınlatma, bulanıklık, arka planın iyi çıkmaması gibi noktalara bakarak en iyi çıktığınız fotoğrafları bulacak.

Ask Photos'un aynı zamanda bir sohbet robotu olduğunu hatırlatalım. Bu sayede ilk denemede aradığınızı bulamazsa ona ekstra ipuçları veya ayrıntılar verebilirsiniz. Ayrıca, bir seyahatte yaptığınız önemli aktiviteleri özetleme ve en iyi fotoğraflar için öneriler alabiliyorsunuz. Gizlilik konusuna gelirsek Google, Ask Photos sorgularınızı inceleyebileceğini ancak gizliliğinizi korumak için Google Hesabınızdan bağlantınız kesildikten sonra bunu yapabileceğini söylüyor.

Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu 2 gün önce eklendi

Ask Photos özelliği, bugünden itibaren Google Labs aracılığıyla erken erişime açıldı. Önümüzdeki haftalarda da genel kullanıma sunulması bekleniyor.

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