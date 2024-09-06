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    Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor: "Ask Photos" ve Gelişmiş Arama

    Google Fotoğraflar, yapay zeka tabanlı yeni bir özelliğe daha kavuşuyor. Kullanıcılar artık geliştirilmiş arama ve Gemini destekli Ask Photos özelliğine ulaşabilecek.
    Google Fotoğraflar'a 'Ask Photos' ve Gelişmiş Arama geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Fotoğraflar’ın zaten etkileyici arama özellikleri var ancak Google, Gemini’yi kullanarak bunu bir sonraki seviyeye taşımaya niyetli. Daha önce ''Anılar'' özelinde yeni yetenekler kazandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google, AI tabanlı "Gelişmiş Arama" ve Ask Photos özelliğini kullanıma sunuyor.

    Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor

    Gelişmiş Arama özelliğinden başlayacak olursak, yapılan duyuruya göre Google Fotoğraflar üzerinden artık günlük dil kullanarak daha açıklayıcı sorgular yapılabilecek. Ayrıca bu sonuçları tarihe veya alaka düzeyine göre sıralayabilir, böylece aradığınız belirli görüntüye daha da hızlı ulaşabilirsiniz. 

    Yukarıdaki videoda ise, "Emma arka bahçede resim yapıyor" gibi bir sorgu yapılıyor ve özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Gelişmiş Arama özelliği şu an için Android ve iOS'taki tüm kullanıcılar için İngilizce olarak sunuluyor ve "önümüzdeki haftalarda" daha fazla dile genişletilecek.

    Ask Photos'a gelirsek, yeni özellik Gemini desteğiyle fotoğrafların içeriğine ve diğer meta verilerine göz atarak galerinizde arama yapmanıza olanak tanıyacak. Google, yapay zekanın doğru içeriği bulmayı daha sezgisel hale getireceğini, manuel arama sürecini de ortadan kaldıracağını söylüyor. 

    Bu sayede Google Fotoğraflar’da belli bir şeyi aratmak yerine artık yapay zekadan çok daha karmaşık bir şey yapmasını isteyebileceksiniz. Örneğin; Eyfel kulesi gibi belirli bir şeyi aramak yerine yapay zekadan bir şehirde gittiğiniz yerlerden en iyi fotoğrafları çıkarmasını isteyebileceksiniz. Uygulama, aydınlatma, bulanıklık, arka planın iyi çıkmaması gibi noktalara bakarak en iyi çıktığınız fotoğrafları bulacak.

    Ask Photos'un aynı zamanda bir sohbet robotu olduğunu hatırlatalım. Bu sayede ilk denemede aradığınızı bulamazsa ona ekstra ipuçları veya ayrıntılar verebilirsiniz. Ayrıca, bir seyahatte yaptığınız önemli aktiviteleri özetleme ve en iyi fotoğraflar için öneriler alabiliyorsunuz. Gizlilik konusuna gelirsek Google, Ask Photos sorgularınızı inceleyebileceğini ancak gizliliğinizi korumak için Google Hesabınızdan bağlantınız kesildikten sonra bunu yapabileceğini söylüyor.

    Ask Photos özelliği, bugünden itibaren Google Labs aracılığıyla erken erişime açıldı. Önümüzdeki haftalarda da genel kullanıma sunulması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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