Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor: "Ask Photos" ve Gelişmiş Arama

Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor
Gelişmiş Arama özelliğinden başlayacak olursak, yapılan duyuruya göre Google Fotoğraflar üzerinden artık günlük dil kullanarak daha açıklayıcı sorgular yapılabilecek. Ayrıca bu sonuçları tarihe veya alaka düzeyine göre sıralayabilir, böylece aradığınız belirli görüntüye daha da hızlı ulaşabilirsiniz.
Ask Photos'a gelirsek, yeni özellik Gemini desteğiyle fotoğrafların içeriğine ve diğer meta verilerine göz atarak galerinizde arama yapmanıza olanak tanıyacak. Google, yapay zekanın doğru içeriği bulmayı daha sezgisel hale getireceğini, manuel arama sürecini de ortadan kaldıracağını söylüyor.
Ask Photos'un aynı zamanda bir sohbet robotu olduğunu hatırlatalım. Bu sayede ilk denemede aradığınızı bulamazsa ona ekstra ipuçları veya ayrıntılar verebilirsiniz. Ayrıca, bir seyahatte yaptığınız önemli aktiviteleri özetleme ve en iyi fotoğraflar için öneriler alabiliyorsunuz. Gizlilik konusuna gelirsek Google, Ask Photos sorgularınızı inceleyebileceğini ancak gizliliğinizi korumak için Google Hesabınızdan bağlantınız kesildikten sonra bunu yapabileceğini söylüyor.
Ask Photos özelliği, bugünden itibaren Google Labs aracılığıyla erken erişime açıldı. Önümüzdeki haftalarda da genel kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.