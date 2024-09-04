Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

Tam Boyutta Gör Google, Android 15’in kaynak kodlarını yayınladı. Bu, güncellemenin yakında (elbette ilk Pixel telefonlarla) yayınlanacağı anlamına geliyor. Android 15 final sürümünün yayınlanacağının müjdesini vermek dışında Google, Android kullanıcıları için erişilebilirliği, müzik keşfini, web sayfası dinlemeyi, deprem uyarılarını ve Wear OS'de Google Haritalar'ı geliştiren beş yeni özelliği duyurdu.

Hangi Oppo ve OnePlus modelleri Android 15 güncellemesini alacak? 3 gün önce eklendi

Az gören kişiler için TalkBack özelliği

Tam Boyutta Gör Görme engelli veya az gören kullanıcılar için internette gezinmek zor olabiliyor. Google'ın TalkBack özelliği, ekrandaki metni yüksek sesle okuyarak yardımcı olmak için tasarlanmış bir erişilebilirlik aracı. TalkBack, Gemini desteğiyle görüntüleri artık çok daha ayrıntılı bir şekilde tanımlayabiliyor. Fotoğraflarınızda gezinirken, online alışveriş sitelerinde gezinirken veya sosyal medyada resimlere bakarken TalkBack artık bu görüntülerde ne olduğunu daha net bir şekilde söyleyebiliyor. Örneğin, sadece "bir kişi" demek yerine, kişinin kıyafetlerini, çevresini veya eylemlerini algılayabiliyor. Bu, dijital içeriği daha erişilebilir ve bilgilendirici hale getirerek görme engelli kullanıcıların görüntüleri daha eksiksiz bir şekilde deneyimlemesini sağlayacak.

Shazam benzeri müzik tanıma aracı

Tam Boyutta Gör Google'ın yeni Circle to Search özelliği, Shazam’a göre çok daha pratik bir şekilde çalışıyor; Android cihazınızda gezinme çubuğuna uzun basarak aktif edebiliyorsunuz. Circle to Search, bulunduğunuz yerde çalan şarkıyı anında tanımlıyor. Size yalnızca şarkı adını ve sanatçıyı söylemekle kalmıyor, aynı zamanda şarkının YouTube videosunu izleme seçeneği de sunuyor.

Web sayfalarını yüksek sesle dinleyin

İçerikleri okumaktan ziyade dinlemeyi tercih ediyorsanız, Google Chrome'a ​​web sayfalarını size yüksek sesle okuyan yeni bir özellik eklendi. En son haberleri takip ediyor, yemek tarifi arıyor olun veya sadece bir blog yazısına göz atıyor olun artık okunan içerikleri dinleyebilirsiniz. Hatta sesi, hızı ve dili tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, herhangi bir web sayfasını sesli bir deneyime dönüştürerek, okumakta zorluk çeken veya sadece dinlemeyi seven kullanıcılar için daha kolay hale getirir.

Google Haritalar’a doğrudan bileğinizden erişin

Tam Boyutta Gör Google Haritalar artık Wear OS saatlerde çevrimdışı (internetsiz) olarak kullanılabiliyor. Tatilde olduğunuzu ve telefonunuzu sürekli kontrol etmeden şehri keşfetmek istediğinizi hayal edin. Bu yeni özellik sayesinde telefonunuza bir harita indirdiyseniz telefonunuz yanınızda olmasa bile doğrudan akıllı saatinizden erişebileceksiniz. Ayrıca, Wear OS'deki Google Haritalar artık iki yeni kısayol sunuyor. Biri; sesinizi kullanarak varış noktalarını aramanıza olanak tanırken, diğeri saat yüzünüze dokunarak mevcut konumunuzu görmenize imkan veriyor.

Google, ayrıca deprem uyarı sisteminin tüm ABD eyaletlerini ve altı bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi. Deprem tespit edilen bir bölgedeyseniz, Android cihaz sarsıntı başlamadan birkaç saniye önce size bir uyarı gönderiyor. Depremden sonra da ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları sağlayarak olay sırasında ve sonrasında güvende kalmanıza yardımcı oluyor. Googl deprem sistemi Türkiye'de de çalışıyor.

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