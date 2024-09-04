Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

İçerikleri okumaktan ziyade dinlemeyi tercih ediyorsanız, Google Chrome'a web sayfalarını size yüksek sesle okuyan yeni bir özellik eklendi. En son haberleri takip ediyor, yemek tarifi arıyor olun veya sadece bir blog yazısına göz atıyor olun artık okunan içerikleri dinleyebilirsiniz. Hatta sesi, hızı ve dili tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, herhangi bir web sayfasını sesli bir deneyime dönüştürerek, okumakta zorluk çeken veya sadece dinlemeyi seven kullanıcılar için daha kolay hale getirir.
Google Haritalar’a doğrudan bileğinizden erişin
Google, ayrıca deprem uyarı sisteminin tüm ABD eyaletlerini ve altı bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi. Deprem tespit edilen bir bölgedeyseniz, Android cihaz sarsıntı başlamadan birkaç saniye önce size bir uyarı gönderiyor. Depremden sonra da ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları sağlayarak olay sırasında ve sonrasında güvende kalmanıza yardımcı oluyor. Googl deprem sistemi Türkiye'de de çalışıyor.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.