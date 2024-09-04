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    Anlık Bildirim

    Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu

    Google, Android 15'in yakında yayınlanacağının müjdesini verirken, Pixel cihazlarla sınırlı olmayacak, tüm Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu.   
    google yeni android özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15’in kaynak kodlarını yayınladı. Bu, güncellemenin yakında (elbette ilk Pixel telefonlarla) yayınlanacağı anlamına geliyor. Android 15 final sürümünün yayınlanacağının müjdesini vermek dışında Google, Android kullanıcıları için erişilebilirliği, müzik keşfini, web sayfası dinlemeyi, deprem uyarılarını ve Wear OS'de Google Haritalar'ı geliştiren beş yeni özelliği duyurdu.

    Az gören kişiler için TalkBack özelliği

    android 15 talkback özelliği nedir Tam Boyutta Gör
    Görme engelli veya az gören kullanıcılar için internette gezinmek zor olabiliyor. Google'ın TalkBack özelliği, ekrandaki metni yüksek sesle okuyarak yardımcı olmak için tasarlanmış bir erişilebilirlik aracı. TalkBack, Gemini desteğiyle görüntüleri artık çok daha ayrıntılı bir şekilde tanımlayabiliyor. Fotoğraflarınızda gezinirken, online alışveriş sitelerinde gezinirken veya sosyal medyada resimlere bakarken TalkBack artık bu görüntülerde ne olduğunu daha net bir şekilde söyleyebiliyor. Örneğin, sadece "bir kişi" demek yerine, kişinin kıyafetlerini, çevresini veya eylemlerini algılayabiliyor. Bu, dijital içeriği daha erişilebilir ve bilgilendirici hale getirerek görme engelli kullanıcıların görüntüleri daha eksiksiz bir şekilde deneyimlemesini sağlayacak.

    Shazam benzeri müzik tanıma aracı

    Android Circle to Search müzik bulma (tanıma) Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni Circle to Search özelliği, Shazam’a göre çok daha pratik bir şekilde çalışıyor; Android cihazınızda gezinme çubuğuna uzun basarak aktif edebiliyorsunuz. Circle to Search, bulunduğunuz yerde çalan şarkıyı anında tanımlıyor. Size yalnızca şarkı adını ve sanatçıyı söylemekle kalmıyor, aynı zamanda şarkının YouTube videosunu izleme seçeneği de sunuyor.

    Web sayfalarını yüksek sesle dinleyin

    İçerikleri okumaktan ziyade dinlemeyi tercih ediyorsanız, Google Chrome'a ​​web sayfalarını size yüksek sesle okuyan yeni bir özellik eklendi. En son haberleri takip ediyor, yemek tarifi arıyor olun veya sadece bir blog yazısına göz atıyor olun artık okunan içerikleri dinleyebilirsiniz. Hatta sesi, hızı ve dili tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, herhangi bir web sayfasını sesli bir deneyime dönüştürerek, okumakta zorluk çeken veya sadece dinlemeyi seven kullanıcılar için daha kolay hale getirir.

    Google Haritalar’a doğrudan bileğinizden erişin

    Google Maps Wear OS çevrimdışı (internetsiz) Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar artık Wear OS saatlerde çevrimdışı (internetsiz) olarak kullanılabiliyor. Tatilde olduğunuzu ve telefonunuzu sürekli kontrol etmeden şehri keşfetmek istediğinizi hayal edin. Bu yeni özellik sayesinde telefonunuza bir harita indirdiyseniz telefonunuz yanınızda olmasa bile doğrudan akıllı saatinizden erişebileceksiniz. Ayrıca, Wear OS'deki Google Haritalar artık iki yeni kısayol sunuyor. Biri; sesinizi kullanarak varış noktalarını aramanıza olanak tanırken, diğeri saat yüzünüze dokunarak mevcut konumunuzu görmenize imkan veriyor.

    Google, ayrıca deprem uyarı sisteminin tüm ABD eyaletlerini ve altı bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi. Deprem tespit edilen bir bölgedeyseniz, Android cihaz sarsıntı başlamadan birkaç saniye önce size bir uyarı gönderiyor. Depremden sonra da ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları sağlayarak olay sırasında ve sonrasında güvende kalmanıza yardımcı oluyor. Googl deprem sistemi Türkiye'de de çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    +44 7537 452510 gaza basmama rağmen araba hızlanmıyor araba geri vitese geçmiyor iphone e sim etkinleştiriliyor da kaldı vw cc alirken nelere dikkat edilmeli

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