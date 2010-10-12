Google gizli bir şekilde insansız otomobiller üzerinde çalışıyor!

Otomobil kullanmak bir çok kişi gibi benim için de büyük bir zevk fakat bu zevk trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam bir işkenceye dönüşüyor. Trafik sıkışıklığının yol yapım çalışmaları, bağlantı yollarının yanlış tasarımları ve plansız yapılanma gibi bir çok teknik nedeni olsa da kazaların da en büyük sorumlusu sürücüler, trafik sıkışıklığının önemli nedenlerinden biri.

Trafik sıkışıklığına neden olan sürücü hataları başında hatalı şerit kullanımı ve trafik akışına uygun hızda yol almamak geliyor. Ehliyet alınması sürecinde iyi bir eğitim ve sonrasında ise sıkı bir denetim ile belki bu sorun belli bir ölçüde aşılabilir fakat görünen o ki Google'ın sürücülerin neden olduğu trafik sıkışıklığına ve sorunlarına karşı çok daha etkili bir çözümü var(?) Sürücüleri ortadan kaldırmak!

60 metre çevresinde olup biten bütün hareketi algılayabilen tepe radarı, ön tampona konumlandırılmış değişik açılarda uzaklık sensörleri, arka teker üzerine konumlandırılan ve aracın küçük hareketlerini izleyerek konum hesaplamasını daha kesin bir hale getiren konum tahmin sensörü ve insan gözü gibi olup biteni görerek araç ve cisim hareketlerine göre olasılık hesaplanmasında yardımcı olan özel kameralar Google'un insansız araçlarının duyu organlarını oluşturuyor.

Google'ın insansız araç teknolojisi, bundan önce denenen ve hali hazırda da geliştirme çalışmalarına devam edilen teknolojilerden farklı olarak hatasız bir sürüş için kendi özel yoluna ve çevredeki bütün araçların insansız olmasına gerek duymadan çalışabiliyor.

Şu ana kadar 255.000KM'den fazla yol kateden Google'ın insansız araçları, trafik sıkışıklığı önemsenmeden otobanlardan, ara sokaklara kadar bir çok koşulda sorunsuz bir şekilde denenmiş. Araçların tek karıştığı kaza trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca arkadan hafifçe dokunmak olmuş. Tabi testler sırasında bu tip istenmeyen bir durum oluştuğunda denetimi ele alması için profesyonel bir sürücüye de yer veriliyor.

Google, insansız araç teknolojisi ile otobanların çok daha verimli kullanılabileceğini çünkü araçların birbirlerine çok yakın bir şekilde hızla yol alabileceğini aktarıyor. Daha fazla araç daha hızlı yol alabileceği için aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor ki bu insansız araçları aynı zamanda çevreci yapıyor.

Teknoloji tam olarak ne zaman kullanıma sunulur, hükümetler insansız araçlar için nasıl bir kanuni düzenleme yapar ya da her şey bir yana bu araçlar İstanbul trafiğinde de iş görür mü bilinmez ama tüm bunlar Google'ın hızını kesecek gibi görünmüyor. Görünen o ki internet üzerinde ne yaptıklarımızla ilgilenen şirket gelecekte gideceğimiz yeri de bilecek ve belki de yol üzerindeki reklam tabelalarına komutlar göndererek ilgi alanımıza giren reklamları görmemizi sağlayacak...

http://www.gearfuse.com/google-has-secretely-developed-a-self-driving-car/