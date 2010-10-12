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Google gizli bir şekilde insansız otomobiller üzerinde çalışıyor!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Otomobil kullanmak bir çok kişi gibi benim için de büyük bir zevk fakat bu zevk trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam bir işkenceye dönüşüyor. Trafik sıkışıklığının yol yapım çalışmaları, bağlantı yollarının yanlış tasarımları ve plansız yapılanma gibi bir çok teknik nedeni olsa da kazaların da en büyük sorumlusu sürücüler, trafik sıkışıklığının önemli nedenlerinden biri.

Google gizli bir şekilde insansız otomobiller üzerinde çalışıyor!
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Trafik sıkışıklığına neden olan sürücü hataları başında hatalı şerit kullanımı ve trafik akışına uygun hızda yol almamak geliyor. Ehliyet alınması sürecinde iyi bir eğitim ve sonrasında ise sıkı bir denetim ile belki bu sorun belli bir ölçüde aşılabilir fakat görünen o ki Google'ın sürücülerin neden olduğu trafik sıkışıklığına ve sorunlarına karşı çok daha etkili bir çözümü var(?) Sürücüleri ortadan kaldırmak!

Google gizli bir şekilde insansız otomobiller üzerinde çalışıyor!
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60 metre çevresinde olup biten bütün hareketi algılayabilen tepe radarı, ön tampona konumlandırılmış değişik açılarda uzaklık sensörleri, arka teker üzerine konumlandırılan ve aracın küçük hareketlerini izleyerek konum hesaplamasını daha kesin bir hale getiren konum tahmin sensörü ve insan gözü gibi olup biteni görerek araç ve cisim hareketlerine göre olasılık hesaplanmasında yardımcı olan özel kameralar Google'un insansız araçlarının duyu organlarını oluşturuyor.

Google gizli bir şekilde insansız otomobiller üzerinde çalışıyor!
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Google'ın insansız araç teknolojisi, bundan önce denenen ve hali hazırda da geliştirme çalışmalarına devam edilen teknolojilerden farklı olarak hatasız bir sürüş için kendi özel yoluna ve çevredeki bütün araçların insansız olmasına gerek duymadan çalışabiliyor.

Şu ana kadar 255.000KM'den fazla yol kateden Google'ın insansız araçları, trafik sıkışıklığı önemsenmeden otobanlardan, ara sokaklara kadar bir çok koşulda sorunsuz bir şekilde denenmiş. Araçların tek karıştığı kaza trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca arkadan hafifçe dokunmak olmuş. Tabi testler sırasında bu tip istenmeyen bir durum oluştuğunda denetimi ele alması için profesyonel bir sürücüye de yer veriliyor.

Google, insansız araç teknolojisi ile otobanların çok daha verimli kullanılabileceğini çünkü araçların birbirlerine çok yakın bir şekilde hızla yol alabileceğini aktarıyor. Daha fazla araç daha hızlı yol alabileceği için aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor ki bu insansız araçları aynı zamanda çevreci yapıyor.

Teknoloji tam olarak ne zaman kullanıma sunulur, hükümetler insansız araçlar için nasıl bir kanuni düzenleme yapar ya da her şey bir yana bu araçlar İstanbul trafiğinde de iş görür mü bilinmez ama tüm bunlar Google'ın hızını kesecek gibi görünmüyor. Görünen o ki internet üzerinde ne yaptıklarımızla ilgilenen şirket gelecekte gideceğimiz yeri de bilecek ve belki de yol üzerindeki reklam tabelalarına komutlar göndererek ilgi alanımıza giren reklamları görmemizi sağlayacak...


http://www.gearfuse.com/google-has-secretely-developed-a-self-driving-car/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
google yazılım alanında dünya lideri olma hesapları peşinde...google'ın geliştirdiği yazılımlarla yapılan otomobilleri ve bunlara sağlanan yedek parça ve servis destek ağını bir düşünsenize...ve bu kadar geniş bir sektörde devrim niteliği taşıyan bir robot teknolojisi geliştirip pastanın en büyük diliminin sahibi olmak ne demek siz bir düşünün...saçma değil tam tersine dahice işlenen bir plan bu.herşey araçla bitiyor mu sanıyorsunuz.yol kenarlarına, arıza yapan araçları için yazılım yükleme üniteleri koyacaktır.benzin istasyonu gibi düşünün.inanılmaz bir pazar bu ve bu pazarı kaçırmak istemiyor google.
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Fleetwood1991 9 yıl

DH Misafiri

google yazılım alanında dünya lideri olma hesapları peşinde...google'ın geliştirdiği yazılımlarla yapılan otomobilleri ve bunlara sağlanan yedek parça ve servis destek ağını bir düşünsenize...ve bu kadar geniş bir sektörde devrim niteliği taşıyan bir robot teknolojisi geliştirip pastanın en büyük diliminin sahibi olmak ne demek siz bir düşünün...saçma değil tam tersine dahice işlenen bir plan bu.herşey araçla bitiyor mu sanıyorsunuz.yol kenarlarına, arıza yapan araçları için yazılım yükleme üniteleri koyacaktır.benzin istasyonu gibi düşünün.inanılmaz bir pazar bu ve bu pazarı kaçırmak istemiyor google.

Mekatronik'de gelecek var...
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atlantice 9 yıl
Yaptığımız yorumlarla bile gelişime nekadar uzak olduğumuz ortada. Kimse kaza olmassa kimse olme, eve işe rahat rahat gideriz yatar uyur oyun oynarız falan düşünmüyor. Adamın derdi gaz vites..
Adamlar 255.000 km yol kat etmiş. Biz 1 adım öteye gidemiyoz. Düşünsenize bu ne büyük bir gelişim olurdu. Kimse trafik kazasından ölmeyecek. Ama bizim derdimiz gaz vites emniyet şeridin de makas atmak.
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Speed-Step 9 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Çalışmanın gizli yürütülüyor olması Google'ın bir basın toplantısıyla detayları aktarmak ya da bir blog'da ayrıntılara yer vermek gibi projeyi açığa vuran girişimlerde bulunmadığı anlamına geliyor. Araçlardaki yapay zekanın türü ve işlem kabiliyetleri hakkında bir detay bulunmamasın nedenlerinden biri de projenin gizli yürütülmesinden kaynaklanıyor.

Ayrıca projenin başarıya ulaşması durumunda yapılabilecekler hayal gücünüze kalmış zira arabayı gönderip çocuklarınızı okuldan almasını sağlayabilir ya da uçak yolculuklarında en büyük problem olan hava alanına gidiş ve park sorununu aracın sizi hava alanına bıraktıktan sonra eve dönmesini sağlayarak çözebilirsiniz. Ek olarak dönüşte sizi karşılayarak eve de götürebilir.

Açıkçası sabah işe giderken yan koltukta uyumak isteyecek bir çok kişinin olduğuna inanıyorum :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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simplethinks 9 yıl
255000 km araç bakımı gelmiş bunun yaptırsınlar benden uyarması yoksa yoksa motor gider.
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Sürünen Merdiven 9 yıl
Ya bırakın da gizliliğinden biraz taviz vermiş olsun araba 255.000 km yol yapmış tabiki ortaya çıkacak, ayrıca projenin içeriği gizlidir diğer projeleri gibi ortaya atılıp yapılan türden değildir.

Saçma diyen arkadaşlar hiç düşündüler mi acaba bunun çok daha rahat bi ulaşım türü olacağını, yakıt tüketimini önemli ölçüde düşüreceğini falan,
hatta bu bi de gpsle birleşirse tadından yenmez bea :D:D
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ebaturab 9 yıl
Bu otomobili türkiye'de kullanırsan ilk sürüşte cihaz tutuşur ve araç alev alır :)
bize çok uzak.
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mert107 9 yıl
Türkiyede istanbulda olsada görsem ben aksaraydan eminönüne gidemez sabah trafiginde..

neden ?

öndeki arac söförü elini cikariyo pat önüne geciyo....
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_Pulse_ 9 yıl

mert107

Türkiyede istanbulda olsada görsem ben aksaraydan eminönüne gidemez sabah trafiginde..

neden ?

öndeki arac söförü elini cikariyo pat önüne geciyo....



birde sol şeride önüne atladıktan sonra sinyal veren var ki daha fena. tam a... diyorsun herif sinyal veriyor sırıtmaya başlıyorsun.
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silmag 9 yıl
Hmm umarım google türkiye'deki minibüs ve taksilere göre de bişi düşünmüştür yoksa en kral yazılımı da yapsa kaza oranı %324242 artar :D
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mehmednaim 9 yıl
I,Robot filminde bu bahsi geçen teknoloji kullanılıyordu. Bir de Minority Report filminde de vardı.
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CeFurkan 9 yıl
tam bekledigim olay :D
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Karbon 12 9 yıl
İşin hardware kısmı tamam. 70'lerden beri var... Asıl problem software... programların algoritmaları. Haliyle Google'ın uğraşması normal, bu teknolojinin üzerine bir şeyler daha ekleyebilir.

Ama asıl sorun, "toplumsal mukavele" kısmı... Tıpkı veriyollarında olduğu gibi bu sistemde de öncelikler dağıtılacak. Mesela Google'a ödeiğiniz aidat doğrultusunda %70, 50 veya %30 yol veren paketler olacaktır. Projenin DH'ye ulaşan "gizlilik"i de bundan ötürü var, belki biraz daha nabız yoklamak. Esasen 70'lerden beri üzerinde aleni olarak çalışılan dünyaya mal olmuş bir proje...

Toplumdan yeterli cevabı alabilseydi geçtiğimiz 40 yıl içinde hiç olmazsa kısmen hayata geçerdi... Bence insanlar bunu istemediler.
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bu haber Gizliydi .Biz duymamalıydık .
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