Test Drive Unlimited: Solar Crown'un geliştiricileri oyunu iyileştirme sözü verdi

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Tam Boyutta Gör Açık dünya yarış simülatörü Test Drive Unlimited: Solar Crown, çıkış yaptığı ilk günden bu yana çeşitli sorunlarla gündeme gelmişti. Oyuncuların yoğun eleştirilerine yanıt veren geliştiriciler, problemleri hızlıca çözeceklerine dair söz verdi.

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İlk hamle yakında yayınlanacak olan büyük bir yama olacak. Bu yamayla oyunun genel performansı artırılacak, sunucu sorunları giderilecek ve özellikle PC versiyonunda yaşanan optimizasyon sorunları çözülecek. Bu da zaten oyuncuların büyük bir kısmını memnun edecektir.

Offline mod öncelikli değil

Buna ek olarak 2 Ekim'de başlayacak olan ilk sezona kadar PlayStation 5 sürümüne yönelik bir iyileştirme planlanıyor. Oyunun görsel kalitesi ve performansı artırılacak. Ancak teknik sınırlamalar nedeniyle yakın gelecekte PC ve konsollar arasında çapraz oynama desteğinin sunulması düşünülmüyor.

Tam Boyutta Gör Geliştiriciler oyuncuların offline (çevrimdışı) mod taleplerine de yanıt verdi. Test Drive Unlimited: Solar Crown, başından beri çevrimiçi bir oyun olarak tasarlandığı için offline modun eklenmesi öncelikler arasında yer almıyor. Sancılı bir başlangıca rağmen güncellemeler ve yamalar ile oyun, zamanla yarış oyunları türünde hak ettiği yere ulaşabilir.

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Test Drive Unlimited: Solar Crown için iyileştirme sözü geldi