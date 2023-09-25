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    Anlık Bildirim

    Google, Gmail'in HTML sürümü kullanımdan kaldırıyor

    Arama devi Google önümüzdeki Ocak ayı itibarıyla Gmail hizmetinin Temel HTML sürümünü kullanımdan kaldıracak. Söz konusu değişiklik özellikle görme engelli bireylerin işini zorlaştıracak.
    Google, Gmail'in HTML sürümü kullanımdan kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Google daha gelişmiş versiyona odaklanmak için 2024'ün Ocak ayı itibarıyla Gmail'in temel HTML sürümünü kullanımdan kaldıracak. Arama devinin yapacağı bu değişiklik, bazı kullanıcılar tarafından Gmail destek belgelerinde fark edildi.

    Şirket, konuyla ilgili açıklamasında "Ocak 2024'e kadar Gmail'i tarayıcınızda Temel HTML görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra Gmail, otomatik olarak Standart görünüme geçecektir" ifadelerine yer verdi. 

    The Register internet sitesine konuşan bir Google sözcüsü, Temel HTML görünümünün eski bir Gmail sürümü olduğunu ve tüm Gmail işlevlerini içermediğini belirtti. Ancak bu kararın bazı kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmadığını belirtelim.

    Google, Gmail'in HTML sürümü kullanımdan kaldırıyor Tam Boyutta Gör

    Google sinyal vermişti

    Özellikle, birçok görme engelli kullanıcının Gmail'in HTML versiyonunu tercih ettiği ve bu değişiklikten memnun olmayacakları belirtildi. Bunun sebebi metin tabanlı HTML arayüzünün, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilere daha iyi uyum sağlaması.

    Google'ın son aylarda Temel HTML arayüzünü bulmayı daha da zorlaştırdığı ve bunun da zaten söz konusu değişikliklerin bir habercisi olduğu vurgulanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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