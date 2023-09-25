Google, Gmail'in HTML sürümü kullanımdan kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Google daha gelişmiş versiyona odaklanmak için 2024'ün Ocak ayı itibarıyla Gmail'in temel HTML sürümünü kullanımdan kaldıracak. Arama devinin yapacağı bu değişiklik, bazı kullanıcılar tarafından Gmail destek belgelerinde fark edildi.

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Şirket, konuyla ilgili açıklamasında "Ocak 2024'e kadar Gmail'i tarayıcınızda Temel HTML görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra Gmail, otomatik olarak Standart görünüme geçecektir" ifadelerine yer verdi.

The Register internet sitesine konuşan bir Google sözcüsü, Temel HTML görünümünün eski bir Gmail sürümü olduğunu ve tüm Gmail işlevlerini içermediğini belirtti. Ancak bu kararın bazı kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Google sinyal vermişti

Özellikle, birçok görme engelli kullanıcının Gmail'in HTML versiyonunu tercih ettiği ve bu değişiklikten memnun olmayacakları belirtildi. Bunun sebebi metin tabanlı HTML arayüzünün, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilere daha iyi uyum sağlaması.

Google'ın son aylarda Temel HTML arayüzünü bulmayı daha da zorlaştırdığı ve bunun da zaten söz konusu değişikliklerin bir habercisi olduğu vurgulanıyor.

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