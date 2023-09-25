Google, Gmail'in HTML sürümü kullanımdan kaldırıyor

Şirket, konuyla ilgili açıklamasında "Ocak 2024'e kadar Gmail'i tarayıcınızda Temel HTML görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihten sonra Gmail, otomatik olarak Standart görünüme geçecektir" ifadelerine yer verdi.
The Register internet sitesine konuşan bir Google sözcüsü, Temel HTML görünümünün eski bir Gmail sürümü olduğunu ve tüm Gmail işlevlerini içermediğini belirtti. Ancak bu kararın bazı kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmadığını belirtelim.
Google sinyal vermişti
Özellikle, birçok görme engelli kullanıcının Gmail'in HTML versiyonunu tercih ettiği ve bu değişiklikten memnun olmayacakları belirtildi. Bunun sebebi metin tabanlı HTML arayüzünün, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilere daha iyi uyum sağlaması.
Google'ın son aylarda Temel HTML arayüzünü bulmayı daha da zorlaştırdığı ve bunun da zaten söz konusu değişikliklerin bir habercisi olduğu vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.