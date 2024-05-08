Tam Boyutta Gör Google, Google Fit API’lerini sonlandırıyor. Platform, üçüncü parti fitness cihazlarından gelen sağlık verilerini kullanıcının Google hesabına senkronize etmek için tasarlanmıştı ancak artık kullanımdan kaldırılıyor. API’lerin kullanımdan kaldırılması 1 Mayıs itibarıyla başladı. Geliştiricilerin yeni platforma geçmek için 30 Haziran 2025’e kadar süreleri var.

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Health Connect'e geçmek için son tarih: 30 Haziran 2025

Şu anda Google Fit'i kullanan fitness ve egzersiz uygulamaları Health Connect'e geçiş yapacak. Google, API’yi en geç 30 Haziran 2025’e kadar kullanımdan kaldırmayı hedefliyor. Bunun amacı, kullanıcılara Health Connect’e geçiş yapmaları ve hizmetlerine devam etmeleri için yeterli zamanı vermek.

Google I/O etkinliği çok yakında (14 Mayıs’ta) gerçekleşecek ve sağlık konuşulacak konulardan biri olacak. Google’ın Google Fit API’lerini kademeli olarak kaldırmasıyla birlikte cihazlar ve uygulamalardan oluşan ekosistemde sağlık ve fitnessın geleceği ne olacak belirsiz. Bu konuda etkinlikte bir şeyler duyabiliriz. Bununla birlikte, Google Fit uygulamasının gelecekte Android, Wear OS ve iOS platformunda ne olacağı belli değil. Şimdilik uygulamalar bu platformlarda aktivite izleyici ve veri tutucu olarak çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.

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