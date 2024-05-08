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    Anlık Bildirim

    Google, Google Fit API'lerini sonlandırıyor

    Google, Google Fit geliştirici API'lerini kullanımdan kaldırıyor. Bu, güncellenmeyen akıllı tartılar, takip cihazları ve diğer fitness cihazlarının senkronizasyonunun durdurulacağı anlamına geliyor.
    google fit api kapanıyor health connect Tam Boyutta Gör
    Google, Google Fit API’lerini sonlandırıyor. Platform, üçüncü parti fitness cihazlarından gelen sağlık verilerini kullanıcının Google hesabına senkronize etmek için tasarlanmıştı ancak artık kullanımdan kaldırılıyor. API’lerin kullanımdan kaldırılması 1 Mayıs itibarıyla başladı. Geliştiricilerin yeni platforma geçmek için 30 Haziran 2025’e kadar süreleri var.

    Health Connect'e geçmek için son tarih: 30 Haziran 2025

    Şu anda Google Fit'i kullanan fitness ve egzersiz uygulamaları Health Connect'e geçiş yapacak. Google, API’yi en geç 30 Haziran 2025’e kadar kullanımdan kaldırmayı hedefliyor. Bunun amacı, kullanıcılara Health Connect’e geçiş yapmaları ve hizmetlerine devam etmeleri için yeterli zamanı vermek.

    Google I/O etkinliği çok yakında (14 Mayıs’ta) gerçekleşecek ve sağlık konuşulacak konulardan biri olacak. Google’ın Google Fit API’lerini kademeli olarak kaldırmasıyla birlikte cihazlar ve uygulamalardan oluşan ekosistemde sağlık ve fitnessın geleceği ne olacak belirsiz. Bu konuda etkinlikte bir şeyler duyabiliriz. Bununla birlikte, Google Fit uygulamasının gelecekte Android, Wear OS ve iOS platformunda ne olacağı belli değil. Şimdilik uygulamalar bu platformlarda aktivite izleyici ve veri tutucu olarak çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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