Google, Google Fit API'lerini sonlandırıyor

Health Connect'e geçmek için son tarih: 30 Haziran 2025
Şu anda Google Fit'i kullanan fitness ve egzersiz uygulamaları Health Connect'e geçiş yapacak. Google, API’yi en geç 30 Haziran 2025’e kadar kullanımdan kaldırmayı hedefliyor. Bunun amacı, kullanıcılara Health Connect’e geçiş yapmaları ve hizmetlerine devam etmeleri için yeterli zamanı vermek.
Google I/O etkinliği çok yakında (14 Mayıs’ta) gerçekleşecek ve sağlık konuşulacak konulardan biri olacak. Google’ın Google Fit API’lerini kademeli olarak kaldırmasıyla birlikte cihazlar ve uygulamalardan oluşan ekosistemde sağlık ve fitnessın geleceği ne olacak belirsiz. Bu konuda etkinlikte bir şeyler duyabiliriz. Bununla birlikte, Google Fit uygulamasının gelecekte Android, Wear OS ve iOS platformunda ne olacağı belli değil. Şimdilik uygulamalar bu platformlarda aktivite izleyici ve veri tutucu olarak çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.