7 yıl güncelleme alacak Google Pixel 8a tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Google, yıllık geliştirici konferansından birkaç gün önce Pixel 8a telefonunu tanıttı. Google Pixel 8a, arkada yatay bir kamera adası ile serinin imza görünümünü de koruyor. Bununla birlikte yeni cihaz, Google’ın en yeni işlemcisinin yanı sıra bir dizi yeni yapay zeka özelliklerini de barındırıyor. Orta seviyeye hitap eden Google Pixel 8a, aynı zamanda 7 yıl güncelleme desteğine de sahip.

Google Pixel 8a neler sunuyor?

Google Pixel 8a, selefiyle aynı genel şekli ve boyutu koruyor. Bunun dışında ekran, yonga ve batarya konusunda önemli değişiklikler bulunuyor. OLED ekranın boyutu 1080 x 2400 piksel çözünürlükle 6,1 inç olarak aynı kalıyor ancak artık 90Hz yerine yenileme hızı 120 Hz seviyesine yükseliyor. HDR'ye hazır olan bu panel aynı zamanda 2.000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunuyor ve ekran altı parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.

Google, Pixel 8a'nın tek şarj ile 24 saat dayandığını ve kablosuz şarj ile desteklediğini söylüyor. Bu arada batarya kapasitesi de 4.492 mAh seviyesine yükseltilmiş durumda. RAM tarafında ise 8 GB değişmeden kalıyor, depolama tarafında ise 128 GB seçeneğine 256 GB ekleniyor. Kamera noktasında ise 64 megapiksel ana sensör dahil olmak ultra geniş açılı 13 MP sensör ve 13 MP'lik ön kamera değişmeden kalıyor.

Pixel 8a ayrıca normal Pixel 8 serisinde de kullanılan Tensor G3 çipini kullanıyor. Bu yonga, Google'ın mobil cihazlar için optimize edilmiş cihaz içi yapay zeka modeli Gemini Nano'yu çalıştırabiliyor. Pixel 8a ayrıca Best Take, Magic Editor, Audio Magic Eraser ve Circle to Search gibi yapay zeka özelliklerine de sahip.

Google Pixel 8a teknik özellikleri

Ekran : 6,1 inç OLED, 1080 x 2400, 120 Hz, 2.000 nit, HDR

: 6,1 inç OLED, 1080 x 2400, 120 Hz, 2.000 nit, HDR İşlemci : Tensor G3

: Tensor G3 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Arka Kamera : 64 MP + 13 MP

: 64 MP + 13 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya: 4.492 mAh

Google Pixel 8a fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Pixel 8a için renk seçenekleri arasında obsidyen, porselen, defne ve yeni aloe rengi yer alıyor. IP67, Gorilla Glass 3 ve alüminyum çerçeve ile gelen Pixel 8a, 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu, selefiyle aynı fiyat. Pixel 8a için ön siparişler halihazırda açık ve teslimatlar 14 Mayıs’ta başlayacak. Pixel 8a, Türkiye’de diğer Pixel telefonları gibi satışa çıkmayacak.

