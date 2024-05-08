7 yıl güncelleme alacak Google Pixel 8a tanıtıldı

- Google Pixel 8a neler sunuyor?
- Google Pixel 8a teknik özellikleri
- Google Pixel 8a fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
Google Pixel 8a neler sunuyor?
Google Pixel 8a, selefiyle aynı genel şekli ve boyutu koruyor. Bunun dışında ekran, yonga ve batarya konusunda önemli değişiklikler bulunuyor. OLED ekranın boyutu 1080 x 2400 piksel çözünürlükle 6,1 inç olarak aynı kalıyor ancak artık 90Hz yerine yenileme hızı 120 Hz seviyesine yükseliyor. HDR'ye hazır olan bu panel aynı zamanda 2.000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunuyor ve ekran altı parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.
Google, Pixel 8a'nın tek şarj ile 24 saat dayandığını ve kablosuz şarj ile desteklediğini söylüyor. Bu arada batarya kapasitesi de 4.492 mAh seviyesine yükseltilmiş durumda. RAM tarafında ise 8 GB değişmeden kalıyor, depolama tarafında ise 128 GB seçeneğine 256 GB ekleniyor. Kamera noktasında ise 64 megapiksel ana sensör dahil olmak ultra geniş açılı 13 MP sensör ve 13 MP'lik ön kamera değişmeden kalıyor.
Pixel 8a ayrıca normal Pixel 8 serisinde de kullanılan Tensor G3 çipini kullanıyor. Bu yonga, Google'ın mobil cihazlar için optimize edilmiş cihaz içi yapay zeka modeli Gemini Nano'yu çalıştırabiliyor. Pixel 8a ayrıca Best Take, Magic Editor, Audio Magic Eraser ve Circle to Search gibi yapay zeka özelliklerine de sahip.
Google Pixel 8a teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç OLED, 1080 x 2400, 120 Hz, 2.000 nit, HDR
- İşlemci: Tensor G3
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4.492 mAh
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.