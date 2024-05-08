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    7 yıl güncelleme alacak Google Pixel 8a tanıtıldı

    Google, yıllık geliştirici konferansından birkaç gün önce Pixel 8a telefonunu resmen tanıttı. Bütçe dostu olan Pixel 8a, yedi yıl boyunca güncelleme desteği ve yapay zeka araçlarıyla çıktı.
    Google Pixel 8a tanıtıldı: İşte özellikleri & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Google, yıllık geliştirici konferansından birkaç gün önce Pixel 8a telefonunu tanıttı. Google Pixel 8a, arkada yatay bir kamera adası ile serinin imza görünümünü de koruyor. Bununla birlikte yeni cihaz, Google’ın en yeni işlemcisinin yanı sıra bir dizi yeni yapay zeka özelliklerini de barındırıyor. Orta seviyeye hitap eden Google Pixel 8a, aynı zamanda 7 yıl güncelleme desteğine de sahip.

    Google Pixel 8a neler sunuyor?

    Google Pixel 8a, selefiyle aynı genel şekli ve boyutu koruyor. Bunun dışında ekran, yonga ve batarya konusunda önemli değişiklikler bulunuyor. OLED ekranın boyutu 1080 x 2400 piksel çözünürlükle 6,1 inç olarak aynı kalıyor ancak artık 90Hz yerine yenileme hızı 120 Hz seviyesine yükseliyor. HDR'ye hazır olan bu panel aynı zamanda 2.000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunuyor ve ekran altı parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.

    Google, Pixel 8a'nın tek şarj ile 24 saat dayandığını ve kablosuz şarj ile desteklediğini söylüyor. Bu arada batarya kapasitesi de 4.492 mAh seviyesine yükseltilmiş durumda. RAM tarafında ise 8 GB değişmeden kalıyor, depolama tarafında ise 128 GB seçeneğine 256 GB ekleniyor. Kamera noktasında ise 64 megapiksel ana sensör dahil olmak ultra geniş açılı 13 MP sensör ve 13 MP'lik ön kamera değişmeden kalıyor.

    Pixel 8a ayrıca normal Pixel 8 serisinde de kullanılan Tensor G3 çipini kullanıyor. Bu yonga, Google'ın mobil cihazlar için optimize edilmiş cihaz içi yapay zeka modeli Gemini Nano'yu çalıştırabiliyor. Pixel 8a ayrıca Best Take, Magic Editor, Audio Magic Eraser ve Circle to Search gibi yapay zeka özelliklerine de sahip.

    Google Pixel 8a teknik özellikleri

    • Ekran: 6,1 inç OLED, 1080 x 2400, 120 Hz, 2.000 nit, HDR
    • İşlemci: Tensor G3
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • Arka Kamera: 64 MP + 13 MP
    • Ön Kamera: 13 MP
    • Batarya: 4.492 mAh

    Google Pixel 8a fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel 8a tanıtıldı: İşte özellikleri & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pixel 8a için renk seçenekleri arasında obsidyen, porselen, defne ve yeni aloe rengi yer alıyor. IP67, Gorilla Glass 3 ve alüminyum çerçeve ile gelen Pixel 8a, 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu, selefiyle aynı fiyat. Pixel 8a için ön siparişler halihazırda açık ve teslimatlar 14 Mayıs’ta başlayacak. Pixel 8a, Türkiye’de diğer Pixel telefonları gibi satışa çıkmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    hardalın tadı nasıl nernst denklemi mrna da hidrojen bağı var mı gümüş nitrat lekesi deriden nasıl çıkar sporset güvenilir mi

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