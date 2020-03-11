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    Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor

    Google'ın toplu e-posta göndermeleri için hâlâ kullanılan uygulaması Google Groups, 2001 yılından beri çalışsa da kapatılmayan nadir sosyal Google uygulamalarından. Uygulamaya yeni tasarım ise yolda.
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    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor
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    Google’ın sürekli olarak sosyal medya alanındaki denemelerinde fişi çekmesi, Google Groups’un nasıl ayakta kaldığına dair bir hayli şaşkınlık yaratıyor. 2001’den bu yana çalışan uygulama, Google’ın ilgisini kendine çekmeyi başaramadığından uzun süredir arayüz güncellemesi geçirmemişti. Bu güncelleme, sonunda geliyor ve materyal dizayna Google Groups da uyum sağlayacak.

    Google Groups’un beta sürümü, özellikleri de basitleştirerek kolay ulaşılır hâle getirecek. Bu özellikler maddeler hâlinde şöyle:

    • Gelişmiş navigasyon, grup özellikleri artık tek bölgede toplanmış durumda

    • Basit grup oluşturma, üç adımdan oluşan grup oluşturma sihirbazı

      İlginizi Çekebilir Avatar Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor

    • Aranan daha kolay bulunsun diye filtreleme ve diğer arama özellikleri

    • Gruplarım ekranında basitleştirilmiş tasarım, tüm gruplar aynı ekranda

    • Konular artık sohbetler olarak anılıyor ve Gmail ile aynı şemada

    • Gelişmiş üye yönetimi, üyelerin izinlerini değiştirmek daha basit

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerini gösteren uzay temalı reklam filmi yayınlandı"

    Google Groups için beta kaydını ilgilenen kullanıcılar buradan yapabilir. Yeni tasarım, ne zaman olacağı bilinmese de birkaç aylık süreçte herkese sunulacak gibi görünüyor.



    https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/new-google-groups-beta.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    2001 yılında ben İran'dan Ankara'ya gelmiştim.ozamanlar hep msn vardı internet kafelerde..o yüzden Yahoo messengeri herseferinde yüklemek zorundaydım... yahoo bambaşkadır.
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