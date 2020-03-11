Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor

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Google’ın sürekli olarak sosyal medya alanındaki denemelerinde fişi çekmesi, Google Groups’un nasıl ayakta kaldığına dair bir hayli şaşkınlık yaratıyor. 2001’den bu yana çalışan uygulama, Google’ın ilgisini kendine çekmeyi başaramadığından uzun süredir arayüz güncellemesi geçirmemişti. Bu güncelleme, sonunda geliyor ve materyal dizayna Google Groups da uyum sağlayacak.

Google Groups’un beta sürümü, özellikleri de basitleştirerek kolay ulaşılır hâle getirecek. Bu özellikler maddeler hâlinde şöyle:

Gelişmiş navigasyon, grup özellikleri artık tek bölgede toplanmış durumda

Basit grup oluşturma, üç adımdan oluşan grup oluşturma sihirbazı İlginizi Çekebilir Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor

Aranan daha kolay bulunsun diye filtreleme ve diğer arama özellikleri

Gruplarım ekranında basitleştirilmiş tasarım, tüm gruplar aynı ekranda

Konular artık sohbetler olarak anılıyor ve Gmail ile aynı şemada

Gelişmiş üye yönetimi, üyelerin izinlerini değiştirmek daha basit

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerini gösteren uzay temalı reklam filmi yayınlandı"

Google Groups için beta kaydını ilgilenen kullanıcılar buradan yapabilir. Yeni tasarım, ne zaman olacağı bilinmese de birkaç aylık süreçte herkese sunulacak gibi görünüyor.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/new-google-groups-beta.html

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