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    Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerini gösteren uzay temalı reklam filmi yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 27 Mart tarihinde global lansmanını yapacağı akıllı telefon modeli Mi 10 Pro'nun, kamera özelliklerini gösteren reklam filmi yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerini gösteren uzay temalı reklam filmi yayınlandı

    Teknoloji şirketi Xiaomi'nin Twitter ve Youtube sayfalarında yayınlanan en son reklam filmi, 27 Mart tarihinde global lansmanı yapılacak oln Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerine dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs'in özelliklerini video ile gösterdi"

    Çin'de yok satıyor

    Bir uzay uydusundan Mi 10 Pro ile çekilen dünya fotoğraflarını konu alan 1 dakika 27 saniyelik reklam filmindeki ilgili kısım, videonun 8 saniyesini oluşturuyor. O bölümü 54. saniyeden itibaren izleyebilirsiniz. Şirketin yayınladığı bu reklam filminin ana teması ise "Dünyanızı 108MP olarak görün." sloganına gönderme yapıyor.

    Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 10 serisi Çin'de satışa sunulmuş durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle global lansmanı geciken cihaz önümüzdeki haftalarda da Avrupa ve diğer dünya ülkelerindeki raflara çıkacak. Satışa sunulduğu günlerde saniyeler içinde tükenen cihazların, Çin dışındaki ülkelerde de aynı rağbeti göreceği düşünülüyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_launched_the_mi_10_pros_108mp_camera_into_space_in_its_latest_ad-news-41905.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. en beğenilen wox
    s20 ultra 2 tane mi 10 parası
    Yanıtla +12
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    wox (ersan ersan) 1 hf.
    Bence donanımhaber xiaomi nin reklamını yapıyor. Kamera ve donanım olarak Samsung S20 ultra bu cihazdan çok daha üstün olduğu halde bu kadar haberyapılmadı. S20 ultra daki zum özelliği tokatlar unu. Artı malzeme kalitesi de daha iyi.
    Bence donanımhaber xiaomi nin reklamını yapıyor. Kamera ve donanım olarak Samsung S20 ultra bu cihazdan çok daha üstün olduğu halde bu kadar haberyapılmadı. S20...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    koyunsayar 1 hf. wox
    Bunu son 4 senedir yapıyorlar yeni bıir şey değil .olayın orjinali donanımhaber küreselcilere çalışıyor yada din kardeşliği var .Apple ve çin li markaları övüp Samsung u kötülüyorlar. Apple .zaomi ,hawewe, oppo aynı sermayenin markaları yani sahipleri ne Amerika ne de çin
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. wox
    s20 ultra 2 tane mi 10 parası
    Yanıtla +12
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    ß@R!$ (Barış ) 1 hf. wox
    İşlemci olarak Xiaomi daha verimli ve kaliteli. Ex batarya katili.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 1 hf.
    Mi 10 pro'daki 108 mp sensör de Samsung'a ait. Muhtemelen S20 ultradaki sensörle aynı sensör.
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    premiumbeyin (uchiha itachi) 1 hf.
    Güzel telefon yapmışlar fiyatı da uygun olursa direkt alırım..

    Samsung apple iyi hoş ama fiyatları çok abarttılar.
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    wox (ersan ersan) 1 hf.
    Bence donanımhaber xiaomi nin reklamını yapıyor. Kamera ve donanım olarak Samsung S20 ultra bu cihazdan çok daha üstün olduğu halde bu kadar haberyapılmadı. S20 ultra daki zum özelliği tokatlar unu. Artı malzeme kalitesi de daha iyi.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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