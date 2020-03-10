Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerini gösteren uzay temalı reklam filmi yayınlandı

Teknoloji şirketi Xiaomi'nin Twitter ve Youtube sayfalarında yayınlanan en son reklam filmi, 27 Mart tarihinde global lansmanı yapılacak oln Mi 10 Pro'nun kamera yeteneklerine dikkat çekiyor.

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Çin'de yok satıyor

Bir uzay uydusundan Mi 10 Pro ile çekilen dünya fotoğraflarını konu alan 1 dakika 27 saniyelik reklam filmindeki ilgili kısım, videonun 8 saniyesini oluşturuyor. O bölümü 54. saniyeden itibaren izleyebilirsiniz. Şirketin yayınladığı bu reklam filminin ana teması ise "Dünyanızı 108MP olarak görün." sloganına gönderme yapıyor.



Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 10 serisi Çin'de satışa sunulmuş durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle global lansmanı geciken cihaz önümüzdeki haftalarda da Avrupa ve diğer dünya ülkelerindeki raflara çıkacak. Satışa sunulduğu günlerde saniyeler içinde tükenen cihazların, Çin dışındaki ülkelerde de aynı rağbeti göreceği düşünülüyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_launched_the_mi_10_pros_108mp_camera_into_space_in_its_latest_ad-news-41905.php

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