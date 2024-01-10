Devrim erken başladı: Google, güneş pilleriyle çalışan cihaz geliştiriyor

Google, devrimi hızlandırabilir
Google, Ambient’in yeni devrimsel güneş pillerini hangi cihazlarda kullanacağını açıklamadı ancak ürün 2024 yılına çıkacak. Ancak en nihayetinde Google’ın iç mekanlardaki ürün gamı belli. Dolayısıyla firma, yeni teknoloji akıllı hoparlörü, akıllı ekranları, kapı zilleri veya kendi başına çalışan WIFI yönlendiricilerinde kullanabilir. Ambient’in güneş pilleriyle bu ürünleri şarja takma veya pillerini değiştirme gibi bir ihtiyaçlar ortadan kaldırılabilir.
Ambient’in yeni çözümü ışığı her iki tarafından da enerjiye dönüştürebiliyor. Bu, cihazın daha fazla enerji üretebileceği, hücre verimliliğini artırabileceği ve daha güçlü elektronikler sağlayabileceği anlamına geliyor. Ambient çift yüzeyli güneş pilinin ön tarafı, Ambient hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sağlarken, arka tarafı ön taraftaki enerjinin en az %50'sini sağlıyor. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bu teknoloji, geleneksel olarak pille çalışan birçok ticari ve tüketici ürününün tasarlanma ve üretilme biçiminde tamamen devrim yaratma potansiyeline sahip. Ambient Photonics, iki yüzeyli güneş pillerinin yeni devrimsel moleküller sayesinde en loş koşullarda bile rakip çözümlerden 3 kata kadar daha fazla güç sunabileceğini iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.