Devrim erken başladı: Google, güneş pilleriyle çalışan cihaz geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Google, dünyanın en güçlü iç mekan güneş pilleriyle çalışacak yeni bir tüketici ürünü geliştirmek üzere düşük ışıklı, iç mekan güneş pili teknolojisinde lider şirket Ambient Photonics ile işbirliği yaptı CES 2024'te duyurulan yeni cihaz, herhangi bir ışık kaynağını elektriğe dönüştürerek onu sürdürülebilir, pilsiz ve bağlantılı bir cihaz haline getiriyor. Ambient Photonics ürünü, rakiplerinden çok daha verimli bir cihaz. Google ortaklığı ise hızlı bir devrim başlatabilir.

Google, devrimi hızlandırabilir

Google, Ambient’in yeni devrimsel güneş pillerini hangi cihazlarda kullanacağını açıklamadı ancak ürün 2024 yılına çıkacak. Ancak en nihayetinde Google’ın iç mekanlardaki ürün gamı belli. Dolayısıyla firma, yeni teknoloji akıllı hoparlörü, akıllı ekranları, kapı zilleri veya kendi başına çalışan WIFI yönlendiricilerinde kullanabilir. Ambient’in güneş pilleriyle bu ürünleri şarja takma veya pillerini değiştirme gibi bir ihtiyaçlar ortadan kaldırılabilir.

Tam Boyutta Gör Ambient Photonics'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Bates Marshall, ortaklıktan ve üründen duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Ambient Photonics, çığır açan düşük ışıklı, iç mekan güneş pili teknolojimizden tam olarak yararlanan türünün ilk örneği olan bu üründe Google ile birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyor.”

Ambient’in yeni çözümü ışığı her iki tarafından da enerjiye dönüştürebiliyor. Bu, cihazın daha fazla enerji üretebileceği, hücre verimliliğini artırabileceği ve daha güçlü elektronikler sağlayabileceği anlamına geliyor. Ambient çift yüzeyli güneş pilinin ön tarafı, Ambient hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sağlarken, arka tarafı ön taraftaki enerjinin en az %50'sini sağlıyor. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıld 1 gün önce eklendi

Bu teknoloji, geleneksel olarak pille çalışan birçok ticari ve tüketici ürününün tasarlanma ve üretilme biçiminde tamamen devrim yaratma potansiyeline sahip. Ambient Photonics, iki yüzeyli güneş pillerinin yeni devrimsel moleküller sayesinde en loş koşullarda bile rakip çözümlerden 3 kata kadar daha fazla güç sunabileceğini iddia ediyor.

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