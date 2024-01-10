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    Anlık Bildirim

    Devrim erken başladı: Google, güneş pilleriyle çalışan cihaz geliştiriyor

    Ambient Photonics, geçtiğimiz günlerde devrimsel iç mekan güneş pilini duyurmuştu. Şimdi ise Google ve Ambient Photonics’in bu teknolojiyi temel alan bir cihaz için ortaklık kurduğu açıklandı.
    Google, güneş pilleriyle çalışan bir cihaz geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Google, dünyanın en güçlü iç mekan güneş pilleriyle çalışacak yeni bir tüketici ürünü geliştirmek üzere düşük ışıklı, iç mekan güneş pili teknolojisinde lider şirket Ambient Photonics ile işbirliği yaptı CES 2024'te duyurulan yeni cihaz, herhangi bir ışık kaynağını elektriğe dönüştürerek onu sürdürülebilir, pilsiz ve bağlantılı bir cihaz haline getiriyor. Ambient Photonics ürünü, rakiplerinden çok daha verimli bir cihaz. Google ortaklığı ise hızlı bir devrim başlatabilir.

    Google, devrimi hızlandırabilir

    Google, Ambient’in yeni devrimsel güneş pillerini hangi cihazlarda kullanacağını açıklamadı ancak ürün 2024 yılına çıkacak. Ancak en nihayetinde Google’ın iç mekanlardaki ürün gamı belli. Dolayısıyla firma, yeni teknoloji akıllı hoparlörü, akıllı ekranları, kapı zilleri veya kendi başına çalışan WIFI yönlendiricilerinde kullanabilir. Ambient’in güneş pilleriyle bu ürünleri şarja takma veya pillerini değiştirme gibi bir ihtiyaçlar ortadan kaldırılabilir.

    Google, güneş pilleriyle çalışan bir cihaz geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Ambient Photonics'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Bates Marshall, ortaklıktan ve üründen duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Ambient Photonics, çığır açan düşük ışıklı, iç mekan güneş pili teknolojimizden tam olarak yararlanan türünün ilk örneği olan bu üründe Google ile birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyor.”

    Ambient’in yeni çözümü ışığı her iki tarafından da enerjiye dönüştürebiliyor. Bu, cihazın daha fazla enerji üretebileceği, hücre verimliliğini artırabileceği ve daha güçlü elektronikler sağlayabileceği anlamına geliyor. Ambient çift yüzeyli güneş pilinin ön tarafı, Ambient hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sağlarken, arka tarafı ön taraftaki enerjinin en az %50'sini sağlıyor. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Bu teknoloji, geleneksel olarak pille çalışan birçok ticari ve tüketici ürününün tasarlanma ve üretilme biçiminde tamamen devrim yaratma potansiyeline sahip. Ambient Photonics, iki yüzeyli güneş pillerinin yeni devrimsel moleküller sayesinde en loş koşullarda bile rakip çözümlerden 3 kata kadar daha fazla güç sunabileceğini iddia ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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