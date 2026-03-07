Giriş
    Google Pixel 11 Pro XL kılıf sızıntısı, tasarıma dair ilk ayrıntıları ortaya çıkardı

    Pixel 11 Pro XL için ortaya çıkan kılıf görselleri, Google’ın ikonik kamera çubuğunda değişiklik yapabileceğini gösteriyor. İşte tasarım detayları ve ilk ipuçları:

    Pixel 11 Pro XL kılıf sızıntısı, tasarım değişikliğini gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın henüz tanıtmadığı Pixel 11 serisine yönelik ilk tasarım ipuçları ortaya çıkmaya başladı. İnternete sızan Pixel 11 Pro XL kılıf görselleri, şirketin uzun süredir kullandığı kamera çubuğu tasarımında bazı değişikliklere gidebileceğini gösteriyor. Bir kılıf üreticisi tarafından paylaşılan erken aşama tasarım görselleri, telefonun genel gövde ölçülerinin büyük ölçüde korunabileceğine işaret ederken, kamera modülünün çıkıntısında ve formunda dikkat çekici farklılıklar olabileceğini düşündürüyor.

    İşte Pixel 11 kamera çubuğu tasarımındaki incelme iddiası:

    Ortaya çıkan görseller, aramid elyafından üretilmiş ve MagSafe uyumluluğu sunduğu belirtilen bir telefon kılıfına ait. Bu tür kılıflar genellikle cihaz üreticilerinden veya tedarik zincirinden alınan ölçülere göre üretildiği için tasarım konusunda erken ipuçları sağlayabiliyor. Paylaşılan iki farklı görselde kılıfın arka bölümünde yer alan kamera çubuğu boşluğu özellikle dikkat çekiyor. Bu boşluğun beklenenden daha sığ olması, Pixel 11 Pro XL’de kamera modülünün gövdeden daha az çıkıntı yapabileceği yönünde yorumlanıyor.

    Görsellerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kamera çubuğunun formu. Pixel 10 serisinde uzun oval biçimli bir kamera barı kullanıldığı biliniyor. Pixel 11 Pro XL için hazırlanan kılıf tasarımında ise bu alanın daha büyük ve yuvarlatılmış dikdörtgen benzeri bir forma sahip olduğu görülüyor.

    Pixel 11 Pro XL kılıf sızıntısı, tasarım değişikliğini gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Pixel 11 serisine ilişkin sızıntılar henüz oldukça sınırlı. Daha önce ortaya çıkan bir başka iddia, Google’ın daha gelişmiş bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Bu iddiaya göre şirket, ekran altına yerleştirilecek kızılötesi kamera ile biyometrik güvenliği artırmayı planlıyor olabilir. Böyle bir yaklaşım, yüz tanıma sistemini yalnızca ön kamera ile çalışan yazılım tabanlı çözümlerden daha güvenli hale getirebilir.

    Pixel 11 Pro XL kılıf görselleri ayrıca cihazın genel boyutlarının selefine oldukça yakın olabileceğini de ima ediyor. Kılıfın kalınlık ve kenar yapısı, Pixel 10 Pro XL ile benzer ölçülere işaret ediyor gibi görünüyor. Bu durum, Google’ın yeni nesil modelde radikal bir gövde değişikliği yerine daha çok iç donanım ve kamera teknolojisine odaklanabileceğini düşündürüyor. 

    Google’ın Pixel serisi son yıllarda yapay zekâ destekli kamera yazılımları ve Android entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Pixel 11 serisinin de benzer şekilde yazılım tabanlı kamera özelliklerine odaklanması bekleniyor. Ancak kamera modülünün fiziksel tasarımında yapılacak küçük değişiklikler bile hem ergonomi hem de cihazın masaya yerleştirildiğinde dengesi açısından önemli farklar yaratabiliyor.

