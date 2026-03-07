Google Pixel 11 Pro XL kılıf sızıntısı, tasarıma dair ilk ayrıntıları ortaya çıkardı

İşte Pixel 11 kamera çubuğu tasarımındaki incelme iddiası:
Ortaya çıkan görseller, aramid elyafından üretilmiş ve MagSafe uyumluluğu sunduğu belirtilen bir telefon kılıfına ait. Bu tür kılıflar genellikle cihaz üreticilerinden veya tedarik zincirinden alınan ölçülere göre üretildiği için tasarım konusunda erken ipuçları sağlayabiliyor. Paylaşılan iki farklı görselde kılıfın arka bölümünde yer alan kamera çubuğu boşluğu özellikle dikkat çekiyor. Bu boşluğun beklenenden daha sığ olması, Pixel 11 Pro XL’de kamera modülünün gövdeden daha az çıkıntı yapabileceği yönünde yorumlanıyor.
Görsellerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kamera çubuğunun formu. Pixel 10 serisinde uzun oval biçimli bir kamera barı kullanıldığı biliniyor. Pixel 11 Pro XL için hazırlanan kılıf tasarımında ise bu alanın daha büyük ve yuvarlatılmış dikdörtgen benzeri bir forma sahip olduğu görülüyor.
Pixel 11 Pro XL kılıf görselleri ayrıca cihazın genel boyutlarının selefine oldukça yakın olabileceğini de ima ediyor. Kılıfın kalınlık ve kenar yapısı, Pixel 10 Pro XL ile benzer ölçülere işaret ediyor gibi görünüyor. Bu durum, Google’ın yeni nesil modelde radikal bir gövde değişikliği yerine daha çok iç donanım ve kamera teknolojisine odaklanabileceğini düşündürüyor.
Google’ın Pixel serisi son yıllarda yapay zekâ destekli kamera yazılımları ve Android entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Pixel 11 serisinin de benzer şekilde yazılım tabanlı kamera özelliklerine odaklanması bekleniyor. Ancak kamera modülünün fiziksel tasarımında yapılacak küçük değişiklikler bile hem ergonomi hem de cihazın masaya yerleştirildiğinde dengesi açısından önemli farklar yaratabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım