Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıldı

    Ambient Photonics, ilk çift yüzeyli güneş pilinin yeteneklerini CES 2024 kapsamında sergiliyor. Yeni güneş piliyle birlikte ev içindeki aletlerde batarya ihtiyacı ortadan kaldırılabilir.
    Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıld Tam Boyutta Gör
    Ambient Photonics, yeni enerji çözümlerini CES 2024 fuarında sergiliyor. Şirket, yeni devrimsel moleküller sayesinde en loş koşullarda bile benzersiz boyaya duyarlı güneş pili (DSSC) ile rakip çözümlerden 3 kata kadar daha fazla güç sunduğunu iddia ediyor.

    Amazon'un Climate Pledge Fund tarafından fonlanan firmanın CEO'su Bates Marshall yaptığı açıklamada, "Günümüz dünyasında, bağlı elektronik cihazlar sürekli güç gerektiriyor ve bu da çoğu zaman tek kullanımlık veya şarj edilebilir pillerden kaynaklanıyor" diyor. Geliştirilen yeni güneş pili ise bunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Geleneksel pillerin yerini alabilir

    Ambient Photonics ilk çift yüzeyli güneş pilini Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te sergiliyor. İki yüzeyli teknoloji, güneş pilinin aynı anda hem önden hem de arkadan ışık enerjisi toplamasına olanak tanıyor. Ambient Photonics Low-Light Indoor Bifacial Solar Cell teknolojisi ile donatılmış bir cihazın iki taraftan güç alarak daha fazla enerji üretebileceği anlamına geliyor. Örneğin, bir uzaktan kumandaya entegre edildiğinde, cihaz bir sehpanın üzerinde yukarı veya aşağı bakacak şekilde dursa da kendi kendine güç sağlayabilir.

    Çift yüzeyli güneş hücresi ile ışık gücü iki taraftan toplanıyor. Ambient, ön tarafın Ambient hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sağladığını, arka tarafın ise ön tarafın sağladığı enerjinin en az %50'sini sağladığını bildiriyor.

    Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıld Tam Boyutta Gör
    Ambient'in metal içermeyen, sentetik organik boyaları ayarlanabilir elektronik ve optik özelliklere sahip olduğundan şirket, güneş hücrelerinin sadece güneşten değil floresan ve LED dahil olmak üzere herhangi bir iç mekan ışığında performans gösterdiğini söylüyor. Pillerin yerini almak üzere tasarlanan Ambient Photonics, üreticilerin çok daha küçük ve hafif ürünler yaratabileceğini söylüyor.

    Firma, önde gelen üreticileri teknolojisinin potansiyelini fark etmeye ve güneş pillerini ana akım elektronik cihazlara entegre etmeye ikna ettiğini iddia ediyor. CES 2024'te Ambient Photonics standında Universal Electronics ve Chicony çözümleri yer alacak. Ambient Photonics ayrıca perakendeciler için yeni nesil elektronik raf etiketlerine güneş pillerini entegre etmek üzere elektronik kağıt teknolojisi öncüleri E Ink ile birlikte çalıştığını açıkladı.

    Ambient Photonics, 2023 sonbaharından itibaren Kaliforniya Scotts Valley'deki 43.000 metrekarelik Fab 1 üretim tesisinden iç mekan düşük ışık hücrelerinin büyük ölçekli sevkiyatlarını yapmaya başlamış durumda. Bu tesiste güneş pilleri veya bir diğer adıyla güneş hücreleri istenilen şekil veya boyutta üretilebiliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/01/05/ambient-photonics-presents-indoor-bifacial-solar-cell-tech/ https://www.tweaktown.com/news/95380/revolutionary-solar-technology-generating-3x-more-power-unveiled-at-ces-2024/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zenci komedi filmleri wd 40 ile silah temizlenir mi lenovo ideapad gaming 3 alınır mı konvektör ısıtıcı tavsiye curved monitör alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23FE
    Samsung Galaxy S23FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.2.6
    Monster Huma H4 V5.2.6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız