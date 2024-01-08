Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıldı

Amazon'un Climate Pledge Fund tarafından fonlanan firmanın CEO'su Bates Marshall yaptığı açıklamada, "Günümüz dünyasında, bağlı elektronik cihazlar sürekli güç gerektiriyor ve bu da çoğu zaman tek kullanımlık veya şarj edilebilir pillerden kaynaklanıyor" diyor. Geliştirilen yeni güneş pili ise bunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Geleneksel pillerin yerini alabilir
Ambient Photonics ilk çift yüzeyli güneş pilini Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te sergiliyor. İki yüzeyli teknoloji, güneş pilinin aynı anda hem önden hem de arkadan ışık enerjisi toplamasına olanak tanıyor. Ambient Photonics Low-Light Indoor Bifacial Solar Cell teknolojisi ile donatılmış bir cihazın iki taraftan güç alarak daha fazla enerji üretebileceği anlamına geliyor. Örneğin, bir uzaktan kumandaya entegre edildiğinde, cihaz bir sehpanın üzerinde yukarı veya aşağı bakacak şekilde dursa da kendi kendine güç sağlayabilir.
Çift yüzeyli güneş hücresi ile ışık gücü iki taraftan toplanıyor. Ambient, ön tarafın Ambient hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sağladığını, arka tarafın ise ön tarafın sağladığı enerjinin en az %50'sini sağladığını bildiriyor.
Firma, önde gelen üreticileri teknolojisinin potansiyelini fark etmeye ve güneş pillerini ana akım elektronik cihazlara entegre etmeye ikna ettiğini iddia ediyor. CES 2024'te Ambient Photonics standında Universal Electronics ve Chicony çözümleri yer alacak. Ambient Photonics ayrıca perakendeciler için yeni nesil elektronik raf etiketlerine güneş pillerini entegre etmek üzere elektronik kağıt teknolojisi öncüleri E Ink ile birlikte çalıştığını açıkladı.
Ambient Photonics, 2023 sonbaharından itibaren Kaliforniya Scotts Valley'deki 43.000 metrekarelik Fab 1 üretim tesisinden iç mekan düşük ışık hücrelerinin büyük ölçekli sevkiyatlarını yapmaya başlamış durumda. Bu tesiste güneş pilleri veya bir diğer adıyla güneş hücreleri istenilen şekil veya boyutta üretilebiliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/01/05/ambient-photonics-presents-indoor-bifacial-solar-cell-tech/ https://www.tweaktown.com/news/95380/revolutionary-solar-technology-generating-3x-more-power-unveiled-at-ces-2024/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.