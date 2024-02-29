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    Google, haber yazan yapay zekasını kullanan sitelere para ödüyor

    Google'ın, makale yazmak için yapay zeka hizmetlerini kullanan haber sitelerine para ödediği belirtiliyor. Şirket, yayıncıların, yapay zeka aracını test etmeleri için deneysel bir program başlattı.
    Google, haber yazan yapay zekasını kullanan sitelere para ödüyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın, makale yazmak için yapay zeka hizmetlerini kullanan haber sitelerine para ödediği belirtiliyor. Şirket, bağımsız yayıncıların, haber makaleleri yazabilen yapay zekasının beta sürümüne erişmesine olanak tanıyan deneysel bir program başlattı.

    Geçtiğimiz yıl Google, gazetecilerin haber makaleleri yazmasına yardımcı olan yapay zeka aracı Genesis'i test ettiği ortaya çıkmıştı. Yeni habere göre ise Google'ın yeni aracını test etmek için yayıncılara ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    Google'ın yapay zeka projesi için yapılan bu denemenin şu anda küçük ölçekte olduğu ancak düzenli kullanım gerektirdiği belirtiliyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, yayıncıların bu aracı kullanmasını ve günde üç makale, haftada bir haber bülteni ve bir aylık pazarlama kampanyası yayınlamasını istiyor.

    Google'ın platformu, çeşitli web sitelerinden bütün içerikleri alarak bir kontrol panelinde bir araya getiriyor. Daha sonra, kontrol panelindeki herhangi bir yeni gönderi, haber makalesine dönüştürmek için yapay zeka araçlarını kullanabilen bir insan editöre sunuluyor. Son adımda editör makale yayınlanmadan önce ince ayar yapıyor.

    Bu anlaşmanın geçerliliğini korumak için haber kaynaklarının yapay zeka tarafından oluşturulan bu makaleleri 12 aylık bir süre boyunca yayınlaması ve ayrıca Google'a analiz ve geri bildirim sağlaması gerekiyor.

    İçeriklerin alındığı siteler bilgilendirilmiyor

    Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bu aracı kullanan web sitelerinin, bu makaleleri yapay zeka tarafından oluşturulmuş olarak etiketlemesine gerek olmaması. Buna ek olarak, içeriklerin alındığı web siteleri, Google'ın aracının materyallerini yapay zeka tabanlı hikayeler ve makaleler oluşturmak için kullandığı konusunda bilgilendirilmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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