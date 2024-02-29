Tam Boyutta Gör Google'ın, makale yazmak için yapay zeka hizmetlerini kullanan haber sitelerine para ödediği belirtiliyor. Şirket, bağımsız yayıncıların, haber makaleleri yazabilen yapay zekasının beta sürümüne erişmesine olanak tanıyan deneysel bir program başlattı.

Geçtiğimiz yıl Google, gazetecilerin haber makaleleri yazmasına yardımcı olan yapay zeka aracı Genesis'i test ettiği ortaya çıkmıştı. Yeni habere göre ise Google'ın yeni aracını test etmek için yayıncılara ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Google'ın yapay zeka projesi için yapılan bu denemenin şu anda küçük ölçekte olduğu ancak düzenli kullanım gerektirdiği belirtiliyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, yayıncıların bu aracı kullanmasını ve günde üç makale, haftada bir haber bülteni ve bir aylık pazarlama kampanyası yayınlamasını istiyor.

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Google'ın platformu, çeşitli web sitelerinden bütün içerikleri alarak bir kontrol panelinde bir araya getiriyor. Daha sonra, kontrol panelindeki herhangi bir yeni gönderi, haber makalesine dönüştürmek için yapay zeka araçlarını kullanabilen bir insan editöre sunuluyor. Son adımda editör makale yayınlanmadan önce ince ayar yapıyor.

Bu anlaşmanın geçerliliğini korumak için haber kaynaklarının yapay zeka tarafından oluşturulan bu makaleleri 12 aylık bir süre boyunca yayınlaması ve ayrıca Google'a analiz ve geri bildirim sağlaması gerekiyor.

İçeriklerin alındığı siteler bilgilendirilmiyor

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bu aracı kullanan web sitelerinin, bu makaleleri yapay zeka tarafından oluşturulmuş olarak etiketlemesine gerek olmaması. Buna ek olarak, içeriklerin alındığı web siteleri, Google'ın aracının materyallerini yapay zeka tabanlı hikayeler ve makaleler oluşturmak için kullandığı konusunda bilgilendirilmiyor.

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Google, haber yazan yapay zekasını kullanan sitelere para ödüyor