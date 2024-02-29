Google, haber yazan yapay zekasını kullanan sitelere para ödüyor

Geçtiğimiz yıl Google, gazetecilerin haber makaleleri yazmasına yardımcı olan yapay zeka aracı Genesis'i test ettiği ortaya çıkmıştı. Yeni habere göre ise Google'ın yeni aracını test etmek için yayıncılara ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Google'ın yapay zeka projesi için yapılan bu denemenin şu anda küçük ölçekte olduğu ancak düzenli kullanım gerektirdiği belirtiliyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, yayıncıların bu aracı kullanmasını ve günde üç makale, haftada bir haber bülteni ve bir aylık pazarlama kampanyası yayınlamasını istiyor.
Google'ın platformu, çeşitli web sitelerinden bütün içerikleri alarak bir kontrol panelinde bir araya getiriyor. Daha sonra, kontrol panelindeki herhangi bir yeni gönderi, haber makalesine dönüştürmek için yapay zeka araçlarını kullanabilen bir insan editöre sunuluyor. Son adımda editör makale yayınlanmadan önce ince ayar yapıyor.
Bu anlaşmanın geçerliliğini korumak için haber kaynaklarının yapay zeka tarafından oluşturulan bu makaleleri 12 aylık bir süre boyunca yayınlaması ve ayrıca Google'a analiz ve geri bildirim sağlaması gerekiyor.
İçeriklerin alındığı siteler bilgilendirilmiyor
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bu aracı kullanan web sitelerinin, bu makaleleri yapay zeka tarafından oluşturulmuş olarak etiketlemesine gerek olmaması. Buna ek olarak, içeriklerin alındığı web siteleri, Google'ın aracının materyallerini yapay zeka tabanlı hikayeler ve makaleler oluşturmak için kullandığı konusunda bilgilendirilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.