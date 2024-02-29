Tim Cook: Apple, üretken yapay zekada çığır açacak

Apple, yapay zeka konusunda kendine güveniyor.
Şu bir gerçek ki nihai ve son kullanıcıya ulaşmış ürün bakımından Apple, üretken yapay zekada rakiplerinin gerisinde. Ancak Apple’ın yeni teknolojileri hızlı bir şekilde kullanıma sunmadığını ve firmanın halihazırda çeşitli AI araştırmaları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında Tim Cook, Apple’ın bu alanda ciddi miktarda para harcadığını söylemiş ve bu yıla işaret etmişti.
Bununla birlikte birçok söylenti Apple'ın iOS 18'e üretken yapay zeka özellikleri ekleyeceğini ve Siri gibi yerleşik iOS uygulamalarının çoğunda yapay zekayı kullanmaya başlayacağını söylüyor. Esasında bu özelliklerin doğrudan Apple’ın araştırmacıları tarafından çeşitli çalışmalarda araştırıldığını sizlere aktarmıştık.
Bu çalışmalar doğrudan iOS 18’e bir özellik olarak gelmese de çalışmaların bu amaca yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Apple, halihazırda geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka dahil olmak üzere Keyframer yapay zekası ile hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor ve MGIE ile fotoğraf düzenleme de devrimsel bir yaklaşım sergiliyor. Aynı zamanda Apple’ın Ajax isimli kendi "Apple GPT" yapay zeka modelini eğitmek için günde milyonlarca dolar harcadığı bildiriliyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.