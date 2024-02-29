Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısı sırasında Apple CEO'su Tim Cook, son dönemlerde yaptığı gibi firmanın yapay zeka alanındaki planları hakkında açıklamalarda bulundu. Cook, kullanıcılar için dönüştürücü fırsatlar oluşturacak ve 2024 yılı içerisinde firmanın üretken yapay zeka alanında çığır açacağını söyledi.

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Şu bir gerçek ki nihai ve son kullanıcıya ulaşmış ürün bakımından Apple, üretken yapay zekada rakiplerinin gerisinde. Ancak Apple’ın yeni teknolojileri hızlı bir şekilde kullanıma sunmadığını ve firmanın halihazırda çeşitli AI araştırmaları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında Tim Cook, Apple’ın bu alanda ciddi miktarda para harcadığını söylemiş ve bu yıla işaret etmişti.

Bununla birlikte birçok söylenti Apple'ın iOS 18'e üretken yapay zeka özellikleri ekleyeceğini ve Siri gibi yerleşik iOS uygulamalarının çoğunda yapay zekayı kullanmaya başlayacağını söylüyor. Esasında bu özelliklerin doğrudan Apple’ın araştırmacıları tarafından çeşitli çalışmalarda araştırıldığını sizlere aktarmıştık.

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Bu çalışmalar doğrudan iOS 18’e bir özellik olarak gelmese de çalışmaların bu amaca yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Apple, halihazırda geliştiriciler için kod yazmayı kolaylaştıracak yapay zeka dahil olmak üzere Keyframer yapay zekası ile hareketsiz görüntüleri canlandırabiliyor ve MGIE ile fotoğraf düzenleme de devrimsel bir yaklaşım sergiliyor. Aynı zamanda Apple’ın Ajax isimli kendi "Apple GPT" yapay zeka modelini eğitmek için günde milyonlarca dolar harcadığı bildiriliyor

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Tim Cook: Apple, üretken yapay zekada çığır açacak