Google, hesap güvenliğini artıran yeni özelliği devreye aldı

İki adımlı doğrulamaya ekstra güvenlik katmanı
Google İstemi, yeni bir telefon, bilgisayar ve hatta akıllı TV gibi yeni bir cihazda Google hesabınıza giriş yaptığınızda telefonunuzda "Oturum açmaya mı çalışıyorsunuz?" diye soran küçük bir bildirimdir. Kimliğinizi doğrulamanın basit bir yoludur. Genellikle, sadece "Evet" veya "Hayır"a dokunursunuz ve hesabınıza girersiniz. Ancak şimdi Google ikinci bir adım ekliyor.
Daha önce, Google İstemi'nde "Evet"e dokunmak yeterli oluyordu. Şimdi, "Evet, benim’e” dokunduktan sonra, ek doğrulamadan geçmeniz istenecek. Telefonunuzda ayarladığınız güvenlik önlemi neyse (parmak izi, yüz tanıma veya PIN) ekstra bu doğrulamayı yapmanız gerekecek. Bu ekstra adım, birisi telefonunuza erişip ilk istemi görse dahi, biyometrik veriniz veya PIN'iniz olmadan hesabınıza giremeyeceği anlamına geliyor.
Google İstemi’ne ek doğrulama adımı, Android’de Google Play Hizmetleri, iOS’ta Google ve Gmail uygulamaları için yayınlanan güncellemeyle etkinleştirilecek ancak kademeli olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P