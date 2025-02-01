Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, hesap güvenliğini artıran yeni özelliği devreye aldı

    Google, Google İstemi özelliğine ek doğrulama katmanı ekleyerek hesap güvenliğini artırıyor. Bu değişiklik, yetkisiz erişimi zorlaştırmayı amaçlıyor. İşte detaylar:
    Google istemi iki adımlı doğrulama ek güvenlik Tam Boyutta Gör
    Google hesabınızda 2 adımlı doğrulamayı açtıysanız, giriş yapmaya çalıştığınızda Google istemiyle karşılaşırsınız. Bu, oturum açmaya veya başka hassas bir işlemi gerçekleştirmeye çalıştığınızda kimliğinizi doğrulamak için kullanılan bir bildirimdir. Genellikle sizden sadece bir doğrulama ister ancak Google, güncellemeye bu sürece fazladan bir adım daha ekledi.

    İki adımlı doğrulamaya ekstra güvenlik katmanı

    Google İstemi, yeni bir telefon, bilgisayar ve hatta akıllı TV gibi yeni bir cihazda Google hesabınıza giriş yaptığınızda telefonunuzda "Oturum açmaya mı çalışıyorsunuz?" diye soran küçük bir bildirimdir. Kimliğinizi doğrulamanın basit bir yoludur. Genellikle, sadece "Evet" veya "Hayır"a dokunursunuz ve hesabınıza girersiniz. Ancak şimdi Google ikinci bir adım ekliyor.

    Daha önce, Google İstemi'nde "Evet"e dokunmak yeterli oluyordu. Şimdi, "Evet, benim’e” dokunduktan sonra, ek doğrulamadan geçmeniz istenecek. Telefonunuzda ayarladığınız güvenlik önlemi neyse (parmak izi, yüz tanıma veya PIN) ekstra bu doğrulamayı yapmanız gerekecek. Bu ekstra adım, birisi telefonunuza erişip ilk istemi görse dahi, biyometrik veriniz veya PIN'iniz olmadan hesabınıza giremeyeceği anlamına geliyor.

    Google İstemi’ne ek doğrulama adımı, Android’de Google Play Hizmetleri, iOS’ta Google ve Gmail uygulamaları için yayınlanan güncellemeyle etkinleştirilecek ancak kademeli olarak sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 2 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefondan mesajla oynanacak oyunlar eskiden oynadığım oyunu bulamıyorum gta 5 borsa lustral reçetesiz alınır mı kırmızı antifriz kaç yılda değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum