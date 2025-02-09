Google'ın hatalarla dolu yapay zeka reklamı tepki topluyor

Tam Boyutta Gör Amerikan futbolonun şampiyonluk maçı olan Super Bowl, her sene ABD'de yılın en çok izlenen TV yayını oluyor. Bu yüzden dev şirketler Super Bowl maçı sırasında reklamlarını yayınlatmak için milyonlarca dolar harcıyorlar. Zaman zaman ünlü isimlerin de rol aldığı bu reklamlar genelde Super Bowl haftası boyunca epey ses getiriyorlar.

Bu yıl Super Bowl haftasında ses getiren reklamlardan biri de Google'ın yapay zeka programı Gemini için hazırlattığı reklam filmi oldu. Ne var ki Gemini reklamı, Google'ın hiç istemeyeceği konularla gündemde.

Gemini'ın insanlara ne şekillerde yardımcı olabileceğini göstermek için çekilen bu reklam filminde küçük bir işletmesi olan peynir satıcısı, Gemini'ın internet sitesini kurmasında ve buradaki tanıtım yazılarını yazmasında kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Reklamda da bunu uygulamalı olarak gösteriyor. Gemini ona peynirler için tanıtım yazıları yazıyor. Buraya kadar her şey normal. Ama bu reklamı biraz daha yakından inceleyenler, bazı şeylerin yerine oturmadığını fark etti.

İlk olarak Gemini'ın bu reklam filminde ürettiği metinde yalan yanlış bilgiler olduğu fark edildi. Gemini, gouda peynirinin dünyadaki toplam peynir tüketiminin yüzde 50-60'ını oluşturduğunu söylüyordu. Oysa bu oran çok daha düşük. Bu hatanın ortaya çıkması üzerine Google harekete geçti ve YouTube'daki reklam filmini sessiz sedasız düzenleyerek bu bilgiyi değiştirdi. Ne var ki sorunlar burada kalmadı. Çünkü reklam filminde çok daha büyük bir sıkıntı vardı. Google'ın Gemini tarafından yaratıldığını iddia ettiği tanıtım metni, o işletmenin internet sitesinde 2020'den beri vardı. Yani ya Gemini açıkça intihal yapıp bir internet sayfasındaki yazıyı olduğu gibi kopyalamıştı ya da Google, Gemini'a ait olmayan bir cevabı sanki Gemini tarafından yazılmış gibi gösteriyordu.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 8 Şubat 2025 1 gün önce eklendi

Google bu metnin Gemini tarafından yazıldığı konusunda ısrar ediyor ama bu iddianın pek inandırıcı bulunmadığını söylememiz gerekiyor. Zira ne sosyal medya kullanıcıları ne de teknoloji basını bu konuda pek ikna olmamış gibi gönünüyor.

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