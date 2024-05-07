Google I/O 2024'ten beklenenler: Android 15, Gemini ve dahası

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Google I/O 2024 geliştirici konferansı geldi çattı. 14 Mayıs günü başlayacak olan etkinlik kapsamında Google’ın bu yıl ve gelecek yıla kadar uzanan en yeni planları paylaşılacak. Bunlar arasında en başta Android 15 sürümü ve Gemini yapay zekası temelinde bir dizi yeni bilgiler yer alıyor olacak. Peki genel olarak Google'ın I/O'da bizleri neler bekliyor? Gelin birlikte bunlara bakalım.

Android 15

Tam Boyutta Gör Google I/O genellikle gelecek yazılım özelliklerine bir göz atma olanağı sunar; bu nedenle, akıllı mobil cihaz yazılımının bir sonraki sürümü olan Android 15 hakkında kapsamlı bilgilerin paylaşılmasını beklemek yanlış olmaz. Öte yandan bir süredir Android 15’in beta sürümleri kullanıma sunulmuş durumda. Android 15’in önce çıkan özellikleri arasında Gizlilik Korumalı Alan, kısmi ekran paylaşımı ve yer açmak için sistem düzeyinde uygulama arşivleme yer alıyor. Bunların yanı sıra geliştirilmiş uydu bağlantısı, ek uygulama içi kamera kontrolleri ve yeni bir güç verimliliği modu da bulunuyor.

Öte yandan Google, Android 15 özelindeki tüm duyurularını Google I/O’ya saklıyor. Dolayısıyla dahası yolda diyebiliriz. Mevcut söylentiler arasında kilit ekranı widget’ları, durum çubuğunun yeniden tasarımı gibi bazı tasarımsal değişiklikler ve pil sağlığı denetimi için daha fazla seçenek yer alıyor.

Yapay zeka

Tam Boyutta Gör Geçen yılki I/O'da anahtar bir ifade varsa o da şuydu: Yapay zeka. 2024’ün yapay zeka için daha güçlü bir yıl olduğu düşünüldüğünde muhtemelen etkinliğin büyük bir kısmı yapay zekaya odaklanacak. Google'ın ChatGPT rakibi Gemini'nin kullanıma sunulmasıyla ilgili güncellemeler almamız mümkün. Google'ın Asistan'ın yerini tamamen alabilecek Gemini yapay zekasından bahsedeceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki söylentilere Google, bir süredir Pixel cihazlarına özel olan Gemini tabanlı Pixie adlı bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Bu yapay zekanın bu yılın sonlarında Pixel 9 ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu konuda bilgiler verilebilir. Arama, Chrome, Haritalar ve G Suite gibi önemli Google ürünleri için üretken yapay zeka güncellemelerinin gelmesi de kesin gibi görünüyor.

Pixel 8A, Pixel 9 ve yeni Pixel Fold?

Tam Boyutta Gör Google muhtemelen uygun fiyatlı Pixel A serisinin yeni nesli Pixel 8A'yı tanıtacak. Bu düşük fiyatlı cihazlar, amiral gemisi Pixel telefonlarla aynı özelliklerin çoğunu barındırıyor. Söylentilere göre Pixel 8A, Pixel 8'in Tensor G3 işlemcisinin yanı sıra 120Hz yenileme hızına sahip ekranı kullanabilir. Kamera tarafında ise 64 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 13 megapiksel selfie kamerasından oluşan 7A ile aynı üçlü kamerayı görebiliriz.

Google Pixel 8a'nın tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Ancak firmanın Pixel 9 ve yeni bir Pixel Fold gibi üst seviye bir donanımı yılın bu erken döneminde tanıtması beklenmiyor. Bu cihazların yılın sonbahar dönemine tanıtılacağı söyleniyor. Tüm bunlara ek olarak Google, Samsung ile ortaklığını duyurduğundan beri Wear OS akıllı saat yazılımı konusunda bir süredir oldukça sessiz kalmıştı. Bu konuda bir şeyler görebiliriz.

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Google I/O 2024'ten beklenenler: Android 15, Gemini ve dahası