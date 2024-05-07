Google I/O 2024'ten beklenenler: Android 15, Gemini ve dahası

Öte yandan Google, Android 15 özelindeki tüm duyurularını Google I/O’ya saklıyor. Dolayısıyla dahası yolda diyebiliriz. Mevcut söylentiler arasında kilit ekranı widget’ları, durum çubuğunun yeniden tasarımı gibi bazı tasarımsal değişiklikler ve pil sağlığı denetimi için daha fazla seçenek yer alıyor.
Yapay zeka
Önceki söylentilere Google, bir süredir Pixel cihazlarına özel olan Gemini tabanlı Pixie adlı bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Bu yapay zekanın bu yılın sonlarında Pixel 9 ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu konuda bilgiler verilebilir. Arama, Chrome, Haritalar ve G Suite gibi önemli Google ürünleri için üretken yapay zeka güncellemelerinin gelmesi de kesin gibi görünüyor.
Pixel 8A, Pixel 9 ve yeni Pixel Fold?
Ancak firmanın Pixel 9 ve yeni bir Pixel Fold gibi üst seviye bir donanımı yılın bu erken döneminde tanıtması beklenmiyor. Bu cihazların yılın sonbahar dönemine tanıtılacağı söyleniyor. Tüm bunlara ek olarak Google, Samsung ile ortaklığını duyurduğundan beri Wear OS akıllı saat yazılımı konusunda bir süredir oldukça sessiz kalmıştı. Bu konuda bir şeyler görebiliriz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.