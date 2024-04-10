Tam Boyutta Gör Google, 11 Nisan'a kadar sürecek Cloud Next 2024 kapsamında Arm tabanlı ilk işlemcisi Axion’u duyurdu. Bulut ve veri merkezleri için tasarlanan bu yeni işlemci, en yakın rakibinden yüzde 30'a kadar daha hızlı.

Google’ın ilk bulut işlemcisi: Axion

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan Axion, Google için bir ilk niteliğinde ve bu yılın sonlarına doğru Google Cloud müşterilerine sunulacak. Arm'ın Neoverse V2 CPU'su kullanılarak tasarlanan yeni CPU, mevcut Arm tabanlı rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha iyi performans sağlıyor.

X86 tabanlı sistemlere geçtiğimizde ise fark büyük oranda açılıyor. Öyle ki Google, yüzde 50 daha iyi performans ve yüzde 60 daha az güç tükettiğini söylüyor. Detaylara inersek Axion, yeni bir v5p Tensör İşleme Birimi'ne (TPU) sahip. Bu da önceki nesil TPU'lardan iki kat daha yüksek ham performans ile sonuçlanacak. Ayrıca Google, termal verimlilik anlamında sıvı soğutmadan destek alacak.

Tam Boyutta Gör Axion'un ayrıntılı özellikleri henüz netleşmedi. Ancak şirket içi çip tasarımı konusunda kilometre taşı niteliğinde. Öyle ki BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine ve YouTube Ads platformu gibi Google hizmetlerinin tümü, yakında Axion kullanıyor olacak. Gelecekte ise çok daha fazlasına güç verecek.

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Google, Axion'un hangi makalar tarafından kullanılacağını özel olarak belirtmedi. Ancak bu yıl içinde bunu kamuoyuna açıklayacak. Üstelik yeni duyuru, Pixel akıllı telefon ve tablet serisi için tamamen özel Tensor yonga seti görebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta son sızıntılar, Tensor G5 yonga setinin ilk şirket içi CPU ve GPU tasarımına sahip olacağı ve TSMC 3nm ''N3E'' sürecini temel alacağı yönünde.

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Google, ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıttı!