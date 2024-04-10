Google, ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıttı

Google’ın ilk bulut işlemcisi: Axion
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan Axion, Google için bir ilk niteliğinde ve bu yılın sonlarına doğru Google Cloud müşterilerine sunulacak. Arm'ın Neoverse V2 CPU'su kullanılarak tasarlanan yeni CPU, mevcut Arm tabanlı rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha iyi performans sağlıyor.
X86 tabanlı sistemlere geçtiğimizde ise fark büyük oranda açılıyor. Öyle ki Google, yüzde 50 daha iyi performans ve yüzde 60 daha az güç tükettiğini söylüyor. Detaylara inersek Axion, yeni bir v5p Tensör İşleme Birimi'ne (TPU) sahip. Bu da önceki nesil TPU'lardan iki kat daha yüksek ham performans ile sonuçlanacak. Ayrıca Google, termal verimlilik anlamında sıvı soğutmadan destek alacak.
Google, Axion'un hangi makalar tarafından kullanılacağını özel olarak belirtmedi. Ancak bu yıl içinde bunu kamuoyuna açıklayacak. Üstelik yeni duyuru, Pixel akıllı telefon ve tablet serisi için tamamen özel Tensor yonga seti görebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta son sızıntılar, Tensor G5 yonga setinin ilk şirket içi CPU ve GPU tasarımına sahip olacağı ve TSMC 3nm ''N3E'' sürecini temel alacağı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...