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    Anlık Bildirim

    Google, ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıttı

    Google, geçtiğimiz saatlerde başlayan Cloud Next 2024 kapsamında bulut ve veri merkezleri için tasarlanmış ilk Arm işlemcisi Axion’u duyurdu. İşte özellikleri ve daha fazlası
    Google, ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Google, 11 Nisan'a kadar sürecek Cloud Next 2024 kapsamında Arm tabanlı ilk işlemcisi Axion’u duyurdu. Bulut ve veri merkezleri için tasarlanan bu yeni işlemci, en yakın rakibinden yüzde 30'a kadar daha hızlı. 

    Google’ın ilk bulut işlemcisi: Axion

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan Axion, Google için bir ilk niteliğinde ve bu yılın sonlarına doğru Google Cloud müşterilerine sunulacak. Arm'ın Neoverse V2 CPU'su kullanılarak tasarlanan yeni CPU, mevcut Arm tabanlı rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha iyi performans sağlıyor.

    X86 tabanlı sistemlere geçtiğimizde ise fark büyük oranda açılıyor. Öyle ki Google, yüzde 50 daha iyi performans ve yüzde 60 daha az güç tükettiğini söylüyor. Detaylara inersek Axion, yeni bir v5p Tensör İşleme Birimi'ne (TPU) sahip. Bu da önceki nesil TPU'lardan iki kat daha yüksek ham performans ile sonuçlanacak. Ayrıca Google, termal verimlilik anlamında sıvı soğutmadan destek alacak.

    Google, ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Axion'un ayrıntılı özellikleri henüz netleşmedi. Ancak şirket içi çip tasarımı konusunda kilometre taşı niteliğinde. Öyle ki BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine ve YouTube Ads platformu gibi Google hizmetlerinin tümü, yakında Axion kullanıyor olacak. Gelecekte ise çok daha fazlasına güç verecek. 

    Google, Axion'un hangi makalar tarafından kullanılacağını özel olarak belirtmedi. Ancak bu yıl içinde bunu kamuoyuna açıklayacak. Üstelik yeni duyuru, Pixel akıllı telefon ve tablet serisi için tamamen özel Tensor yonga seti görebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta son sızıntılar, Tensor G5 yonga setinin ilk şirket içi CPU ve GPU tasarımına sahip olacağı ve TSMC 3nm ''N3E'' sürecini temel alacağı yönünde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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