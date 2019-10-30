Google'ın ana şirketi Alphabet, giyilebilir teknolojiler üreten Fitbit'i satın alabilir

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Giyilebilir teknoloji pazarı, oldukça kalabalık bir sektör ve bu endüstrinin en önemli oyuncularından birinin de Fitbit olduğunu söyleyebiliriz. Gelen haberlere göre ABD merkezli şirket Google saflarına katılabilir.

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Google'ın akıllı saat rüyası gerçekleşebilir

Reuters'in yayınladığı yeni bir rapora göre Fitbit, Google'ın ana şirketi olan Alphabet tarafından satın alınabilir. Raporda her iki şirketin de bu satın almayla ilgili olarak müzakerede olduğu ve sır gibi saklanan bu görüşmeler sonucunda henüz hiçbir şeyin belli olmadığı belirtiliyor. Ancak yakın bir dönemde Google marka akıllı saat ve bileklikler görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor.

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Google'ın uzun bir süredir kendi ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürmek istediğine dair söylentiler mevcuttu. Bu görüşmeler henüz onaylanmamış olsa da, Google, Fitbit'i satın alarak bu hedeflerini gerçekleştirme niyetinde. Ancak Alphabet'in tıpkı Nest şirketinde olduğu gibi Fitbit'i satın alıp, kendi markasındaki ürünleri pazara sunmasına devam etmesini sağlayabileceği de belirtiliyor.

https://www.reuters.com/article/us-fitbit-m-a-alphabet-exclusive/exclusive-google-owner-alphabet-in-bid-to-buy-fitbit-sources-idUSKBN1X71NY