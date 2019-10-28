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    Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor

    Avusturalya İçişleri Bakanlığı, çocukların yetişkin temalı sitelere girişini kontrol altına almak ve engellemek için yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasına destek veriyor.
    11 sa.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor
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    Avusturalya'daki internet kullanıcıları, eğer yasa tasarısı kabul edilirse önümüzdeki dönemde yetişkin içerikli sitelere girmek için yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını doğrulamak zorunda kalacaklar.

    Ayrıca Bkz. "Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir"

    Çocukların yetişkin içeriğe erişmesi kontrol altına alınacak

    Yetişkin içerikli sitelerdeki güvenlik önlemlerinin ve yaş doğrulama sistemlerinin sıkı olmadığı su götürmez bir gerçek. Basit bir doğum tarihi doğrulama sisteminin, yanlış tarihler girilerek aşılabilmesi, hükümetleri bu konuda başka önlemler almaya itmiş durumda. Avusturalya İç İşleri Bakanlığı, yetişkin sitelere giren kullanıcıların yaşlarının doğrulanması için, yüz tanıma teknolojisi kullanılarak arşivdeki fotoğrafla eşleştirilmesini istiyor.

    Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor
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    Avusturalya bu sayede çocukların pornografik içeriklere erişimini kontrol almaya çalışsa da, bu durumun gizlilik ihlali doğurabileceği de bir başka tartışma konusu oldu. Henüz yasa tasarısı şeklinde olan bu uygulamanın yürürlüğe girip girmeyeceği ise henüz net değil.



    https://www.ladbible.com/news/news-australian-porn-users-could-soon-have-to-scan-their-face-20191028 Yorum Yaz
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    Afodfrea 8 sa.
    Daha gectigimiz gunlerde Ingiltere hukumeti 2 kusur milyon pound harcadigi halde Porn Pass sistemini basaramadigini acikladi. Bu da onun gibi rafa kalkacak projelerden bir tanesi.
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    joven 9 sa.
    Sorunun temeli ahlak gerisi tefarruat
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    isakoc 10 sa.
    bunlar 18e kadar zararlı 18den sonra zararsız mı? önce kökten çözüm bulsunlar. bu olay her yaşta zararlı.
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    KaleyDeskop 10 sa.
    hahaha, zaten bu sitelerin yarısına reşit olmayanlar giriyor :)
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    DH Misafiri 10 sa.
    Sen ne yaşıyorsun :D Tamam dinlerler ederler de gelip te evinden almazlar :D
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    fuckulteli 10 sa.
    "Kimler porno izliyor", bunları resmi olarak kayıt altına alalım da ileride işimize yarar, diyerek atılmaya çalışılan adımlar.

    Anne babaları bilinçlendirme, çocukları başıboş bırak sonra tasma takmaya çalış.

    İnsanları tahammülsüz bireyler haline getirip sonra şiddeti önlemeye çalışmak gibi. İnsanların ruhlarını iyileştirmeli önce.. Yüz tanıma falan hikaye etkin de çalışmayacaktır, VPN ile onunla bununla, 3 boyutlu modeller ile aşılır (öyle ya da böyle aşılır)

    Distopik romanların gerçekleşmesine az kaldı.. Kamerası olan tv'ler satılıp izlenilen şeylere verilen tepkileri de kontrol etmelilier, mesela mikronu olacak.. Siyasetçiye sövüyor mu, eleştiriyor mu hemen gelip alacaklar.. Evinde bile sesli eleştiremeyeceksin. Niye, çünkü devletin bütünlüğüne (iktidarın) tehdit deyip geçecekler.. Lan! Lan!

    İnsanları sıkarsan değişimler sert ve yıkıcı olur, insanları rahatsız ettikçe bir gün bu baskılar patlar, zararlıdır.. Ağrın sızın vardır sürekli ağrı kesiciyle ağrıyı hissetmezsin bile ama bir gün yok sandığın o baskıladığın acı duman eder seni..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Six Feet Under. 7 sa. fuckulteli
    Şu an bir oyun oynuyorum The Outer Worlds diye, herkesin sorgusuz sualsiz şirketlere itaat ettigi bir distopya. Bunun devlet versiyonunu en geç 30 sene içinde gerçekleşecegini görebiliyorum şimdiden
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    KaZAaRa 10 sa.
    arkadaş twitter yetişkin film dolu. önce onu engellesinler de.
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    Juan Pablo C 11 sa.
    Çocuk Proxy ve VPN olayını biliyorsa asla engelleyemezsin.

    Yüz tanıma gizlilik sorunlarından dolayı uygulanması doğru değil.

    Her ebebeyn çocuğuna sahip çıkmalı ve onları sürekli kontrol etmeli. İşin doğrusu budur.
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    1BilimAdamı 11 sa.
    13 14 yaşına kadar internete serbest erişilebilen bir araç kullanılmaması lazım.
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    blackzeros 11 sa.
    bu cocuklarda herseye kılıf olarak kullanılıyor. napicaniz 18e kadar leylek hikayesi mi anlatıcanız.
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    avusturalya, yetişkin içerik ve
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