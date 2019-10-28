Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor

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Avusturalya'daki internet kullanıcıları, eğer yasa tasarısı kabul edilirse önümüzdeki dönemde yetişkin içerikli sitelere girmek için yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını doğrulamak zorunda kalacaklar.

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Çocukların yetişkin içeriğe erişmesi kontrol altına alınacak

Yetişkin içerikli sitelerdeki güvenlik önlemlerinin ve yaş doğrulama sistemlerinin sıkı olmadığı su götürmez bir gerçek. Basit bir doğum tarihi doğrulama sisteminin, yanlış tarihler girilerek aşılabilmesi, hükümetleri bu konuda başka önlemler almaya itmiş durumda. Avusturalya İç İşleri Bakanlığı, yetişkin sitelere giren kullanıcıların yaşlarının doğrulanması için, yüz tanıma teknolojisi kullanılarak arşivdeki fotoğrafla eşleştirilmesini istiyor.

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Avusturalya bu sayede çocukların pornografik içeriklere erişimini kontrol almaya çalışsa da, bu durumun gizlilik ihlali doğurabileceği de bir başka tartışma konusu oldu. Henüz yasa tasarısı şeklinde olan bu uygulamanın yürürlüğe girip girmeyeceği ise henüz net değil.

https://www.ladbible.com/news/news-australian-porn-users-could-soon-have-to-scan-their-face-20191028