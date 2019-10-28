Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor

Avusturalya'daki internet kullanıcıları, eğer yasa tasarısı kabul edilirse önümüzdeki dönemde yetişkin içerikli sitelere girmek için yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını doğrulamak zorunda kalacaklar.
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Çocukların yetişkin içeriğe erişmesi kontrol altına alınacak
Yetişkin içerikli sitelerdeki güvenlik önlemlerinin ve yaş doğrulama sistemlerinin sıkı olmadığı su götürmez bir gerçek. Basit bir doğum tarihi doğrulama sisteminin, yanlış tarihler girilerek aşılabilmesi, hükümetleri bu konuda başka önlemler almaya itmiş durumda. Avusturalya İç İşleri Bakanlığı, yetişkin sitelere giren kullanıcıların yaşlarının doğrulanması için, yüz tanıma teknolojisi kullanılarak arşivdeki fotoğrafla eşleştirilmesini istiyor.
Avusturalya bu sayede çocukların pornografik içeriklere erişimini kontrol almaya çalışsa da, bu durumun gizlilik ihlali doğurabileceği de bir başka tartışma konusu oldu. Henüz yasa tasarısı şeklinde olan bu uygulamanın yürürlüğe girip girmeyeceği ise henüz net değil.
https://www.ladbible.com/news/news-australian-porn-users-could-soon-have-to-scan-their-face-20191028 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anne babaları bilinçlendirme, çocukları başıboş bırak sonra tasma takmaya çalış.
İnsanları tahammülsüz bireyler haline getirip sonra şiddeti önlemeye çalışmak gibi. İnsanların ruhlarını iyileştirmeli önce.. Yüz tanıma falan hikaye etkin de çalışmayacaktır, VPN ile onunla bununla, 3 boyutlu modeller ile aşılır (öyle ya da böyle aşılır)
Distopik romanların gerçekleşmesine az kaldı.. Kamerası olan tv'ler satılıp izlenilen şeylere verilen tepkileri de kontrol etmelilier, mesela mikronu olacak.. Siyasetçiye sövüyor mu, eleştiriyor mu hemen gelip alacaklar.. Evinde bile sesli eleştiremeyeceksin. Niye, çünkü devletin bütünlüğüne (iktidarın) tehdit deyip geçecekler.. Lan! Lan!
İnsanları sıkarsan değişimler sert ve yıkıcı olur, insanları rahatsız ettikçe bir gün bu baskılar patlar, zararlıdır.. Ağrın sızın vardır sürekli ağrı kesiciyle ağrıyı hissetmezsin bile ama bir gün yok sandığın o baskıladığın acı duman eder seni..
Yüz tanıma gizlilik sorunlarından dolayı uygulanması doğru değil.
Her ebebeyn çocuğuna sahip çıkmalı ve onları sürekli kontrol etmeli. İşin doğrusu budur.