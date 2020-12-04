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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu

    Türkiye'deki yatırımın iptal edilmesiyle ilgili şimdiye dek farklı sebepler gösteren Volkswagen'in tepesindeki isim Herbest Diess, kararın "siyasi nedenlerle" ilgili olduğunu ilk kez dile getirdi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu
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    Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımı Suriye'deki operasyonlar sebep gösterilerek askıya alınmış, yılan hikayesine dönen bir süreç sonunda da yatırım kararından vazgeçildiği duyurulmuştu.

    Bugün konuyla ilgili Volkswagen CEO'su Herbest Diess'ten deyim yerindeyse itiraf gibi bir açıklama geldi. Diess, Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkedeki siyasi durum olduğunu ilk defa itiraf etti. Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’e konuşan Diess, şirketin iş konseyinin siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’de fabrika kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

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    Şirket hissedarlarının da Türkiye'deki siyasi durumla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Diess, iş konseyinin desteği olmadan fabrika kurma kararını yönetim kurulunda kabul ettiremeyeceklerini ifade etti. Diess, "Ben orada fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim, Türkiye’de yeni fabrikayı açabilirdik ve orada koşulların düzelmesine katkımız olabilirdi. Türkiye jeo-stratejik açıdan Avrupa’nın vazgeçebileceği bir ülke değil." şeklinde konuştu.

    Alman yönetici, "Ben AB ve Alman hükümeti ile Türkiye konusunda farklı düşünüyorum. Biz Türkiye'yi AB'ye entegre edip, bu ülkedeki gücümüzü artırma konusunda daha iyisini yapabilirdik." ifadesini kullandı.

    Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya'daki fabrikaya yatırım yapılacağı ve buradaki üretim kapasitesinin artırılacağı ifade edilmişti. Türkiye'de kurulacak fabrikada Passat ve Superb modellerinin üretilmesi planlanıyordu.



    Kaynakça https://tr.euronews.com/2020/12/04/volkswagen-turkiye-de-siyasi-nedenler-yuzunden-fabrika-acmaktan-vazgectigini-itiraf-etti https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/herbert-diess-vw-chef-bedauert-aus-fuer-werk-in-der-tuerkei/26685890.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Siyasi nedenler dediğini de Alman siyasetinin PKK'ya taraftar olması, Alman kamuoyu ve VW bünyesinde bulunan işçi sendikalarının içindeki malum PKK'lı tiplerin baskı yapması.

    Ne iğrenç işler ya.
    Siyasi nedenler dediğini de Alman siyasetinin PKK'ya taraftar olması, Alman kamuoyu ve VW bünyesinde bulunan işçi sendikalarının içindeki malum PKK'lı tiplerin ...
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    1 Yanıt Yanıtla +78
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    lord87 (musa öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keyifleri bilir, siyasi nedenlerle iptal edildiyse aslında halkın düşüncesine ve seçimine karşılar. Sonuçta siyasileri halk seçti.
    iki yüzlüler her yerde demokrasi derler ama işlerine gelmeyince demokrasiye saygı duymazlar.
    umarım milletimiz uyanırda bize hakaret edenlerin ürünlerini almazlar.
    Keyifleri bilir, siyasi nedenlerle iptal edildiyse aslında halkın düşüncesine ve seçimine karşılar. Sonuçta siyasileri halk seçti. iki yüzlüler her yerde de...
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    1 Yanıt Yanıtla +57
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    willyyyyy 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    peki bizim milletten siyasi nedenlerle vw grubu boykotu gelir mi?
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    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten gizli bir şey değildi bu siyasi görüş meselesi. Sokaktaki adama bile sorsan söyler. Çocuk kandırıyorlar sanki.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vw Türkiye’de pazar kaybetmesin diye gaz alıyorlar. Alman politikası VW Suçu yok algısı.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eşşek gibi geleceksiniz siz bu Türkiye ye bu pastayı kaptırmazsınız kimseye bunu yaptırım düşünüyorsanız cehenneme kadar yolunuz var dünyada emisyona hile yapan ilk firma
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    harunefetr (harun efe) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu itiraftan sonra bir gerçek ifşa olmuş oluyor.

    Volkswagen ceo'sunun açıklamasını anlamayanlar için Türkçeye çeviriyorum iyi anlasınlar: ' Türkiyenin atmış oldugu adımlar bizim çıkarlarımıza ters düşüyor. Dolar yüksek, ucuz işçi imkanı var Türkiye'de. Gelmemiz kesin gerekiyordu yatırım yapmak için ama bir yerlerden emir geldi gelemedik' Bu kadar ucuz işçi imkanını kaçırdıgımız için çok üzgünüz diye de eklemesi lazımdı aslında.
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adam net konuşmuş, efendi dürüst ol canımı ye.



    ayrıca türkiye passat alacak kadar da zengin değil.



    passat = çinli 300milyon kişiye ulaşmış orta sınıf arabası



    türkiye = fakir dacia
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    borukuzen (faruk puka) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adaletin yer ile yeksan edildiği bir ülkeye yatırım gelmez!
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    alfa-x 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir yıl boyunca vw almayalım yeter ,gram yatırımı yok hala nerdeyse en çok satılan araç , almanların pkk ya ve fe töye ev sahipliği yaptığı , Hablemitoğlu cinayetinde bnd nin parmağı olduğunu bilmeyen yok ,almayın kardeşim aldırmayın ,fransızlarda aynı .. bundan sonraki aracımı alırken bende bunların hareketine göre karar vericem ,en azından Türkiyede üretilmiş şartım olacak ..
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    winuae (Mister Bahadır) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerlilere indirim yap o zaman.

    Yıllardır Toyota hibrite mtv indirimi istiyor ama verilmiyor neden?

    Daha az petrol bağlılığı iyi değil mi? Japonlar ülkeye yatırım yapan ve siyasetimize karışmayan tek ülke. Neden bu adamlar kollanmaz anlamıyorum.
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    omer1739 (ömer er) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen de yapacaksın ufak ufak yaptırımlar yok egzoz emisyon hilesi için ceza yada vw yada Skoda araçlar için ekstra vergi yada karşı rakibe vergi avantajı alanlara ekstra başka vergi almayın abi valla bak benim Tamam durumum yok alamıyorum başka al
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    POLECAT 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeyi eskisi gibi emir eri yapamadıkları için kuduruyorlar olay bundan ibaret. Aylardır Egeden çıkın, akdenizden çıkın, suriyeden çıkın, Libyadan çıkın diyorlar. Azerbaycana karışmayın diyorlar. Türkiye tüm baskılara ve içerdeki yalakalarına rağmen hakkını savunuyor. Bunları anlamamak için at gözlüklü bir muhalif olmak lazım. Ben Alman medyasını takip ediyorum. Türkiye ve Erdoğanı haber yapmadıkları 1 gün dahi yok. Sürekli alttan alttan algı yapıyorlar. Gemi olayında dahi Türkiye gemi aranmasına izin vermedi diye haber yaptılar, Video,fotoğraflara rağmen (en doğrucu medyada kendileridir ). Uzun lafın kısası, adamın dediği şu '' Türkiye siyasi olarak avrupaya ve bize boyun eğmediği için, biz de fabrika açmaktan vazgeçtik ''
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    volkswagen türkiye yatırımı, volkswagen türkiye ve
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