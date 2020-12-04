Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımı Suriye'deki operasyonlar sebep gösterilerek askıya alınmış, yılan hikayesine dönen bir süreç sonunda da yatırım kararından vazgeçildiği duyurulmuştu.

Bugün konuyla ilgili Volkswagen CEO'su Herbest Diess'ten deyim yerindeyse itiraf gibi bir açıklama geldi. Diess, Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkedeki siyasi durum olduğunu ilk defa itiraf etti. Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche’e konuşan Diess, şirketin iş konseyinin siyasi nedenlerden dolayı Türkiye’de fabrika kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

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Şirket hissedarlarının da Türkiye'deki siyasi durumla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Diess, iş konseyinin desteği olmadan fabrika kurma kararını yönetim kurulunda kabul ettiremeyeceklerini ifade etti. Diess, "Ben orada fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim, Türkiye’de yeni fabrikayı açabilirdik ve orada koşulların düzelmesine katkımız olabilirdi. Türkiye jeo-stratejik açıdan Avrupa’nın vazgeçebileceği bir ülke değil." şeklinde konuştu.

Alman yönetici, "Ben AB ve Alman hükümeti ile Türkiye konusunda farklı düşünüyorum. Biz Türkiye'yi AB'ye entegre edip, bu ülkedeki gücümüzü artırma konusunda daha iyisini yapabilirdik." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya'daki fabrikaya yatırım yapılacağı ve buradaki üretim kapasitesinin artırılacağı ifade edilmişti. Türkiye'de kurulacak fabrikada Passat ve Superb modellerinin üretilmesi planlanıyordu.

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