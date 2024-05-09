Google'ın AlphaFold 3 yapay zekası yaşamın yapı taşlarıyla oynuyor ve bu oyunda çok iyi

AlphaFold 3, tıpta devrimin kapısını aralayabilir
AlphaFold 3, Google DeepMind tarafından geliştirilen ve selefi AlphaFold 2'nin başarısı üzerine inşa ediliyor. 2020 yılında tanıtılan AlphaFold 2, protein yapısı tahmininde kendisini kanıtlamış hatta bazı ödüllere layık görülmüştü. AlphaFold 3 ise yeteneklerini proteinlerin ötesine taşıyarak DNA, RNA ve ligandlar da dahil olmak üzere çok çeşitli biyomolekülleri kapsayacak şekilde genişletiyor. Kısaca AlphaFold 3, DNA da dahil olmak üzere biyolojik öneme sahip diğer molekülleri ve bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar ile hastalık organizmalarının molekülleri arasındaki etkileşimleri modelleyebiliyor.
AlphaFold 3, bu yetenekleriyle moleküller arasındaki etkileşimleri doğru bir şekilde tahmin ederek, moleküler düzeyde yaşamın karmaşık işleyişine eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sağlıyor. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yaptığı açıklamada "Bu bizim için büyük bir gelişme. Bu tam da ilaç keşfi için ihtiyacınız olan şey: Küçük bir molekülün bir ilaca nasıl bağlanacağını, ne kadar güçlü bir şekilde bağlanacağını ve ayrıca başka nelere bağlanabileceğini görmeniz gerekiyor." dedi. Bu, tam olarak AlphaFold 3’ün yapacağı şey olacak.
AlphaFold 3 kalbinde ise AlphaFold 2'nin olağanüstü performansının anahtarı olan öğrenme mimarisi Evoformer’un gelişmiş bir versiyonu bulunuyor. Yeni model aynı zamanda yapay zeka görüntü oluşturucularında kullanılanlara benzer bir difüzyon ağı içeriyor. Bu difüzyon ağı, tahminlerin iyileştirilmesini sağlıyor.
Google'ın araştırma makalesine göre AlphaFold 3, DNA, RNA, ligandlar veya metal iyonları da dahil olmak üzere çok daha küçük yapıların birbirleriyle nasıl etkileşime gireceğini yüksek doğrulukla tahmin edebiliyor. Moleküler yapıları ve etkileşimleri bu kadar hassas bir şekilde tahmin edebilme yeteneği, bilim camiası için ezber bozan bir özellik.
Daha geçtiğimiz günlerde üretken yapay zekanın kendi başına yeni ilaçlar tasarlayacağını sizlere aktarmıştık. O haberimizde Google’ın ilaç geliştirmek için çocuk felci aşısı ve insülini kitlesel olarak üreten ilk şirket olan Eli Lilly and Company ile çalışacağından bahsetmiştik. Bu yakın çalışma AlphaFold 3 özelinde yürütülecek. Google ayrıca AlphaFold 3’ü araştırmacıların ücretsiz olarak erişebilmesi için bulut (AlphaFold Server) üzerinden kullanıma sunulacak. Açık kaynak olarak ise yayınlanmayacak.
Hayatlar kurtarabilir
AlphaFold 3'ün en umut verici uygulamalarından biri, ilaç keşfinde devrim yaratma potansiyeli. AlphaFold 3, proteinler ile ligandlar ve antikorlar gibi ilaç benzeri moleküller arasındaki etkileşimleri doğru bir şekilde tahmin ederek yeni ve daha etkili tedavilerin geliştirilmesini hızlandırabilir. Google’a göre mevcut tahmin yöntemleriyle karşılaştırıldığında en az %50'lik bir iyileşme elde edilmiş durumda. Bilindiği üzere ilaç keşif süreci ciddi şekilde zaman ve para isteyen bir süreç. Ve bu süreçte genellikle deneme-yanılma yaklaşımlarına bel bağlanıyor.
AlphaFold 3'ün protein-ligand ve antikor-protein bağlanmasını benzeri görülmemiş bir doğrulukla tahmin etme yeteneği, bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olacak, ilaç keşif sürelerini ciddi oranda hızlandıracak. AlphaFold 3 bunu, yukarıda bahsettiğimiz difüzyon modeliyle diğer benzer sistemlerden çok daha keskin bir şekilde sunacak ve doğrulanmış protein yapılarından oluşan bir koleksiyonu analiz ederek elde ettiği kalıplara dayanarak makul protein yapıları oluşturacak.
Öte yandan AlphaFold 3 mükemmel değil ve kendisi de bunun farkında. Model, tahminleri için renk kodlu bir güven ölçeği sunacak. Bir protein yapısının mavi renkli alanları yüksek güveni, kırmızı alanlar ise daha düşük güven düzeyini gösterecek.
AlphaFold 3, sağlık alanında daha yüksek etkinlik ve daha az yan etkiye sahip kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Bu, kanserden genetik bozukluklara kadar çok çeşitli hastalıklar için çığır açan tedavilere yol açabilir.Kaynakça https://www.wired.com/story/alphafold-3-google-deepmind-ai-protein-structure-dna/ https://blog.google/technology/ai/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/#life-molecules https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.