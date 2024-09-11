Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı

Google'dan karbon yakalama adımı
Bu anlaşma, 2030'ların başında teslim edilmek üzere atmosfere salınan 100.000 ton karbondioksitin doğrudan havadan çekilmesini hedefliyor. Anlaşma, doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisi üzerine çalışan Holocene girişimi ile yapıldı ve ton başına 100 dolarlık bir maliyetle karbon yakalama hizmeti sağlayacak. Bu rakam, karbon yakalamanın ana akım bir çözüm olabilmesi için gerekli fiyat eşiği olarak ABD Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen seviyede.
Bu yılın başlarında Google, karbon yakalama projelerine 35 milyon dolar harcama sözü vermişti. Şirket aynı zamanda bir dizi şirketin proje ve teknolojilerinden toplu karbon yakalama kredisi satın alan Frontier Climate'in de bir parçası konumunda Ayrıca, Google X’in bir yan kuruluşu olan 280earth, Oregon’da kendi karbon yakalama tesisini kurmayı planlıyor. Bu tesisin, Google’ın veri merkezlerinden gelen atık ısıyı kullanarak çalışması bekleniyor.Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/google-announces-deal-with-direct-air-capture-startup-to-remove-carbon-emissions-225627149.html https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-signs-10m-holocene-dac-carbon-capture-deal-at-100-per-ton-of-co2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.