Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, karbon yakalama teknolojisi alanında önemli bir adım atarak, karbon salınımını azaltmaya yönelik 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Google, karbondioksit emisyonlarının atmosferden toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik doğrudan hava yakalama teknolojisini desteklemek için Holocene ile ortaklık kurdu.

Google'dan karbon yakalama adımı

Bu anlaşma, 2030'ların başında teslim edilmek üzere atmosfere salınan 100.000 ton karbondioksitin doğrudan havadan çekilmesini hedefliyor. Anlaşma, doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisi üzerine çalışan Holocene girişimi ile yapıldı ve ton başına 100 dolarlık bir maliyetle karbon yakalama hizmeti sağlayacak. Bu rakam, karbon yakalamanın ana akım bir çözüm olabilmesi için gerekli fiyat eşiği olarak ABD Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen seviyede.

Tam Boyutta Gör Holocene, havadan karbondioksiti çekmek için benzersiz bir yöntem kullanıyor. Şirket, CO2'nin su ile temas ettiği ve amino asit ilavesiyle bağlandığı bir sistem geliştirdi. Bu karışım daha sonra guanidin ile birleştirilerek katı kristal bir yapı oluşturuyor. Ardından, amino asit döngünün başına geri gönderilirken, katı kristal ısıtılarak saf CO2 açığa çıkarılıyor. Elde edilen saf karbondioksit ise uygun depolama alanlarına gönderiliyor.

Ay'da hala aktif yanardağlar olabilir 1 gün önce eklendi

Bu yılın başlarında Google, karbon yakalama projelerine 35 milyon dolar harcama sözü vermişti. Şirket aynı zamanda bir dizi şirketin proje ve teknolojilerinden toplu karbon yakalama kredisi satın alan Frontier Climate'in de bir parçası konumunda Ayrıca, Google X’in bir yan kuruluşu olan 280earth, Oregon’da kendi karbon yakalama tesisini kurmayı planlıyor. Bu tesisin, Google’ın veri merkezlerinden gelen atık ısıyı kullanarak çalışması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı