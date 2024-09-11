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    Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı

    Google, karbondioksit emisyonlarının atmosferden toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik doğrudan hava yakalama teknolojisini desteklemek için Holocene ile ortaklık kurdu.
    Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı Tam Boyutta Gör
    Google, karbon yakalama teknolojisi alanında önemli bir adım atarak, karbon salınımını azaltmaya yönelik 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Google, karbondioksit emisyonlarının atmosferden toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik doğrudan hava yakalama teknolojisini desteklemek için Holocene ile ortaklık kurdu.

    Google'dan karbon yakalama adımı

    Bu anlaşma, 2030'ların başında teslim edilmek üzere atmosfere salınan 100.000 ton karbondioksitin doğrudan havadan çekilmesini hedefliyor. Anlaşma, doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisi üzerine çalışan Holocene girişimi ile yapıldı ve ton başına 100 dolarlık bir maliyetle karbon yakalama hizmeti sağlayacak. Bu rakam, karbon yakalamanın ana akım bir çözüm olabilmesi için gerekli fiyat eşiği olarak ABD Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen seviyede.

    Google, karbon yakalama için kritik bir anlaşmaya imza attı Tam Boyutta Gör
    Holocene, havadan karbondioksiti çekmek için benzersiz bir yöntem kullanıyor. Şirket, CO2'nin su ile temas ettiği ve amino asit ilavesiyle bağlandığı bir sistem geliştirdi. Bu karışım daha sonra guanidin ile birleştirilerek katı kristal bir yapı oluşturuyor. Ardından, amino asit döngünün başına geri gönderilirken, katı kristal ısıtılarak saf CO2 açığa çıkarılıyor. Elde edilen saf karbondioksit ise uygun depolama alanlarına gönderiliyor.

    Bu yılın başlarında Google, karbon yakalama projelerine 35 milyon dolar harcama sözü vermişti. Şirket aynı zamanda bir dizi şirketin proje ve teknolojilerinden toplu karbon yakalama kredisi satın alan Frontier Climate'in de bir parçası konumunda Ayrıca, Google X’in bir yan kuruluşu olan 280earth, Oregon’da kendi karbon yakalama tesisini kurmayı planlıyor. Bu tesisin, Google’ın veri merkezlerinden gelen atık ısıyı kullanarak çalışması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/google-announces-deal-with-direct-air-capture-startup-to-remove-carbon-emissions-225627149.html https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-signs-10m-holocene-dac-carbon-capture-deal-at-100-per-ton-of-co2/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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