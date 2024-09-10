Ay'da hala aktif yanardağlar olabilir

Bilim insanları bir süredir Ay’ın geçmişinde zaten volkanik faaliyetlerin olduğunu biliyor. Ancak bu faaliyetlerin en son 3 ila 3,8 milyar yıl öncesine dayandığı düşünülüyordu. Çin’in Chang'e 5 görevi ise Ay'ın çok daha yakın bir geçmişte volkanik patlamalar yaşadığına dair kanıtlar sunuyor. Ancak Chang'e 5'in getirdiği kanıtlar, Ay'ın çok daha yakın bir geçmişte, yaklaşık 123 milyon yıl önce, volkanik faaliyetler yaşadığını ortaya koydu. Bu yeni keşif, Çin Bilimler Akademisi’nden Bi-Wen Wang ve Qian Zhang liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan detaylı analizlerle ve uranyum-kurşun tarihlendirmesi ile ortaya çıktı.
Sorular fazla, cevaplar şimdilik az
Bu keşifler, Ay'daki potansiyel volkanik aktivitelerle ilgili birçok yeni soruyu da gündeme getiriyor. Ancak bu sorulardan iki tanesi çok kritik. Birincisi, bu volkanizma bugün aktif olabilir mi? Ve eğer Ay volkanizması hala mevcutsa, gelecekte Ay'da üs kuracak astronotlar tarafından enerjisinden faydalanmak mümkün mü?
Her ne kadar bu sorular henüz kesin bir yanıt bulmasa da, bir şey artık net: Ay, düşündüğümüz kadar "ölü" değil. Volkanik aktiviteler, belki de hala zaman zaman Ay’ın yüzeyinde gerçekleşiyor.
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.