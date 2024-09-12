Gmail, aktif olmayan hesapları temizlemeye başladı

Google, uzun süre kullanılmayan Gmail hesaplarını silmeye başladı. Bu durum, milyarlarca Gmail hesabı olan kullanıcılar için bir uyarı niteliğinde. Google’ın bu kararıyla birlikte, unutulmuş ve dijital tozlarla kaplanmış eski Gmail hesaplarınız kalıcı olarak silinebilir. Ancak endişe etmeye gerek yok, bu durumu engellemek için birkaç adım atarak hesabınızı güvence altına alabilirsiniz.
Google, bu yılın başlarında kullanıcılara e-posta yoluyla 2 yıldan uzun süre kullanılmayan hesapların silineceği konusunda bilgilendirme yaptı. Eğer uzun süredir giriş yapmadığınız bir hesabınız varsa, bu hesapla birlikte Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar’daki tüm verileriniz de silinebilir.
Google, Gmail’i daha verimli hale getirmek için yaptığı son güncellemeler ve yapay zeka destekli yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu yüzden, hesabınızın aktif kalması büyük önem taşıyor. İşte Gmail hesabınızı korumanın 3 basit yolu.
İlk olarak, Google bu kararı güvenlik gerekçesiyle alıyor. Gmail’i kullanıcıları için mümkün olan en güvenli hale getirmek adına büyük yatırımlar yapıyor. İki aşamalı doğrulama gibi güvenlik önlemleri alınmış aktif hesaplar daha güvenli olduğu için, 2 yıldan uzun süredir kullanılmayan hesaplar güvenlik açıklarına daha yatkın hale geliyor.
Hesabınızın silinmesini engellemek için yapmanız gereken ilk şey, iki yılda bir hesabınızdan e-posta göndermek. Google, bu basit işlemi aktif bir kullanım olarak kabul ediyor ve böylece hesabınızı güvenli tutabilirsiniz.
Bir diğer yöntem, Google hizmetlerini kullanarak hesabınızın aktif olduğunu göstermek. Gmail, Google Fotoğraflar’da fotoğraf paylaşmak veya YouTube’da bir video izlemek gibi basit işlemler bile hesabınızın aktif kalmasına katkı sağlıyor.
Son olarak, Google Arama’yı kullanmak da hesabınızı güvence altına almak için bir başka basit adım. Hesabınıza giriş yaparak yapacağınız her arama, hesabınızın aktif olduğunu göstermek için yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.